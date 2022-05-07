Стадион: Raatin stadion
13' Желтая карточкаRafael Floro
15' Желтая карточкаDidis Lutumba-Pitah
1:0
20' ГолБанза Енох
42' Желтая карточкаМаттила Сакари
1:1
52' ГолМаркканен Ээро
56' Желтая карточкаМалоло Обед
59' Желтая карточкаЕрёменко Сергей
Ход матча
13'
20'
1:0
42'
52'
1:1
56'
59'
35
Уорд
Каллум
11
Рафинья
24
Rafael
Floro
19
Onni
Suutari
16
Банза
Енох
13
Бету
Антониу
15
Jesse
Nikki
7
Али
Юсиф
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
-
24 Rafael FloroЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Onni SuutariНападающий
-
16 Банза ЕнохНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 АнибалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
-
15 Jesse NikkiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Eetu Puro
-
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
История личных встреч
Оулу
ХИФК
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1
ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0
ХИФК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1
СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2