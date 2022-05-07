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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Оулу
1:1
Конец матча
ХИФК
0'
13' Желтая карточка
Rafael Floro
15' Желтая карточка
Didis Lutumba-Pitah
1:0
20' Гол
Банза Енох
42' Желтая карточка
Маттила Сакари
1:1
51' Гол
Маркканен Ээро
56' Желтая карточка
Малоло Обед
58' Желтая карточка
Ерёменко Сергей
85' Желтая карточка
Ахади Мосавер
88' Желтая карточка
Анибал
90'+7
35
Уорд
Каллум
21
Хейккиля
Аапо
3
Коскела
Миика
11
Рафинья
24
Rafael
Floro
6
Riku
Selander
15
Каллинен
Йере
14
Йокелайнен
Никлас
19
Onni
Suutari
16
Банза
Енох
20
Лииматта
Отсо
13
Бету
Антониу
15
Jesse
Nikki
3
Маттила
Сакари
8
Халме
Юкка
88
Хинг-Гловер
Макарио
36
Камавуака
Уилсон
6
Малоло
Обед
5
Саэс
Фелипе
7
Али
Юсиф
14
Didis
Lutumba-Pitah
10
Ерёменко
Сергей
Оулу
ХИФК

История личных встреч

Оулу
ХИФК

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

В
3:1
В
1:2
И
2:1
И
3:0
И
3:1
И
2:1
И
4:0
И
2:2
И
1:0
И
1:3
И
2:2
И
1:3
И
1:1

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1
ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2 Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0
ХИФК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1
СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 1:0 Хонка - ХИФК 0:3 ХИФК - КуПС 1:5 ХИФК - КТП 2:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Маттила Сакари получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Хейккиля Аапо уходит с поля. Magnus Breitenmoser выходит вместо него
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