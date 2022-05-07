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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Сарпсборг-08
1:0
Второй тайм: 72'
Одд
0'
45' Желтая карточка
Рууд Эспен
0:0
45' Не забитый пенальти
Молинс Гильермо
45' Желтая карточка
Молинс Гильермо
1:0
63' Гол
Упсет Кристиан
72'

Ход матча

45'
 
Рууд Эспен
45'
Молинс Гильермо
0:0
45'
Молинс Гильермо
 
60'
 
Аас Сайвер
Ингебритсен Микаэль
63'
Упсет Кристиан
(Салетрос Антон)
1:0

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Одд
1.84
3.86
4.20
Все Коэффициенты
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
3
Хорн
Йорген
4
Утвик
Бьорн
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
25
Майгор
Миккел
8
Молинс
Гильермо
11
Линнсет
Йонатан
22
Упсет
Кристиан
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
14
Валлем
Конрад
15
Ингебритсен
Микаэль
20
Леуритсен
Тобиас
8
Евтович
Милан
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Одд
4-3-3

История личных встреч

Сарпсборг-08
Одд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

18 матчей

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

Т
1:1
Т
1:1
ТМК
1:0
Т
1:1
Т
2:0
ТМС
1:2
Т
3:0
Т
2:0
Т
1:2
Т
3:1
Т
2:1
К
4:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
1:1
К
2:1
Т
2:0

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 2:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 1:3
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0
Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2 Сарпсборг-08 - Одд 1:1 Одд - Кристиансунд 2:4 Одд - Мьёндален 2:2 Тромсё - Одд 2:0 Одд - Бранн 3:3 Саннефьёрд - Одд 0:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Молинс Гильермо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    49'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Молинс Гильермо пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    46'
    Рууд Эспен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Одд
1.84
3.86
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:0 Одд онлайн

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Одд
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