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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Хака
0:0
Второй тайм: 72'
ВПС
0'
42' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
72'

Ход матча

42'
 
Пиккарайнен Юханэ
64'
Пурме Тино
Oliver Whyte
 
64'
Роджерсон Логан
Stavros Zarokostas
 
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
ВПС
2.99
3.78
5.86
Все Коэффициенты
1
Хиландер
Мика
18
Сааринен
Сет
3
Фриберг
Никлас
5
Де
Лукас
Луии
4
Аувинен
Ээро-Матти
20
Малундама
Хенри
17
Лайне
Янне-Пекка
7
Oliver
Whyte
6
Atte
Sihvonen
10
Stavros
Zarokostas
9
Эрвин
Ли
1
Форсман
Оскари
4
Энгстрем
Йеспер
3
Пиккарайнен
Юханэ
5
Mikko
Pitkaenen
20
Рид
Тайлер
25
Samuel
Lindeman
30
Вахтера
Йонас
21
Prosper
Ahiabu
11
Samba
Sillah
17
kalle
Multanen
14
Tete
Yengi
Хака
ВПС

История личных встреч

Хака
ВПС

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 1 победа

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 1 победа

История матчей

В
0:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
2:1
КЛ
1:0
В
0:1
В
0:1
КЛ
2:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2
Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0
ВПС
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КуПС - ВПС 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5
ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0 Клуби-04 - ВПС 1:0 ПК-35 Хельсинки - ВПС 2:2 ВПС - ЙИППО 1:0 Миккелин Паллоильят - ВПС 0:3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Tete Yengi бьет в цель!
  • 64'
    Stavros Zarokostas уходит с поля. Роджерсон Логан выходит вместо него
  • 64'
    Oliver Whyte уходит с поля. Tino Purme выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Пиккарайнен Юханэ получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
ВПС
2.99
3.78
5.86
Все Коэффициенты
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