Стадион: Tehtaan kentta
42' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
0:1
73' ГолTete Yengi
0:2
90' ГолAleksi Pahkasalo
Ход матча
73'
0:1
90'
0:2
18
Сааринен
Сет
9
Эрвин
Ли
20
Рид
Тайлер
11
Samba
Sillah
14
Tete
Yengi
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Elias Collin
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Samba SillahПолузащитник
- Нападающий
-
14 Tete YengiНападающий
- Запасные игроки
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Хака
ВПС
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 7 ничьих 1 победа
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2
Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0
ВПС
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КуПС - ВПС 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5
ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0 Клуби-04 - ВПС 1:0 ПК-35 Хельсинки - ВПС 2:2 ВПС - ЙИППО 1:0 Миккелин Паллоильят - ВПС 0:3