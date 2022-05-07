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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Хака
0:2
Конец матча
ВПС
0'
42' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
0:1
73' Гол
Tete Yengi
0:2
90' Гол
Aleksi Pahkasalo
90'+4
1
Хиландер
Мика
18
Сааринен
Сет
3
Фриберг
Никлас
5
Де
Лукас
Луии
4
Аувинен
Ээро-Матти
20
Малундама
Хенри
17
Лайне
Янне-Пекка
7
Oliver
Whyte
6
Atte
Sihvonen
10
Stavros
Zarokostas
9
Эрвин
Ли
1
Форсман
Оскари
4
Энгстрем
Йеспер
3
Пиккарайнен
Юханэ
5
Mikko
Pitkaenen
20
Рид
Тайлер
25
Samuel
Lindeman
30
Вахтера
Йонас
21
Prosper
Ahiabu
11
Samba
Sillah
17
kalle
Multanen
14
Tete
Yengi
Хака
ВПС

История личных встреч

Хака
ВПС

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 7 ничьих 1 победа

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

13.3%
66.7%
20%
2 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 1 победа

История матчей

В
0:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
В
1:1
В
0:0
В
1:1
В
2:1
КЛ
1:0
В
0:1
В
0:1
КЛ
2:0
В
1:0
В
0:0
КЛ
0:0

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2
Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 4:0 Хака - Оулу 0:1 Лахти - Хака 0:2 Хака - Интер Турку 1:0 ХИК - Хака 2:0
ВПС
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
КуПС - ВПС 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5
ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0 Клуби-04 - ВПС 1:0 ПК-35 Хельсинки - ВПС 2:2 ВПС - ЙИППО 1:0 Миккелин Паллоильят - ВПС 0:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Пиккарайнен Юханэ получил желтую карточку от судьи
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