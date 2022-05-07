Стадион: Кэшпойнт Арена
13
Касали
Тино
24
Tin
Plavotic
22
Нутц
Штефан
12
Байич
Анте
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Букта ЧабаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Leo Mikic
-
-
Главный тренер: Christian Heinle
История личных встреч
Альтах
Рид
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
26 матчей
34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моншайн Кристоф
|2
|0.25
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0.13
|Шрайнер Эммануэль
|1
|0.13
|Нухиу Атдхи
|1
|0.13
|Нимага Бакари
|1
|0.13
|Бишоф Ной
|1
|0.13
|Felix Strauss
|1
|0.13
|Гаудино Джанлука
|0
|0
|Бумбергер Давид
|0
|0
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байич Анте
|2
|0.25
|Цигль Марсель
|1
|0.13
|Сатин Мурат
|1
|0.13
|Висмейер Юлиан
|1 (1)
|0.13
|Нутц Штефан
|0
|0
|Майзль Лука
|0
|0
|Leo Mikic
|0
|0
Карточки
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Felix Strauss
|5
|1
|Нимага Бакари
|4
|0
|Бишоф Ной
|3
|0
|Нухиу Атдхи
|2
|0
|Sebastian Aigner
|2
|0
|Турнвальд Мануэль
|0
|1
|Нанизаямо Микаэль
|0
|1
|Крижман Санди
|1
|0
|Хаудум Штефан
|1
|0
|Бумбергер Давид
|1
|0
|Мишиц Самуэль
|1
|0
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tin Plavotic
|3
|1
|Leo Mikic
|2
|0
|Нутц Штефан
|0
|1
|Цигль Марсель
|1
|0
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0
|Лакнер Маркус
|1
|0
|Майзль Лука
|1
|0
|Nikola Stosic
|1
|0
|Байич Анте
|1
|0
|Nene Dorgeles
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
4
67%
76-90
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
2
40%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3
Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0
Рид
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3
Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0