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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

2021-2022

Стадион:
Альтах
1:1
Конец матча
Рид
0'
36' Желтая карточка
Мишиц Самуэль
0:1
38' Гол
Байич Анте
1:1
71' Гол
Моншайн Кристоф
82' Желтая карточка
Эдокполор Носа Ийобоса
90'+7
13
Касали
Тино
14
Мишиц
Самуэль
18
Цвишенбруггер
Ян
6
Ндиайе
Пап-Альюн
II
37
Нанизаямо
Микаэль
16
Шрайнер
Эммануэль
20
Тартаротти
Йоханнес
55
Гаудино
Джанлука
42
Нимага
Бакари
7
Моншайн
Кристоф
9
Нухиу
Атдхи
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
2
Майзль
Лука
16
Лакнер
Маркус
24
Tin
Plavotic
17
Philipp
Pomer
37
Nikola
Stosic
22
Нутц
Штефан
11
Оффенбахер
Даниэль
12
Байич
Анте
45
Nene
Dorgeles
Альтах
5-3-2
Рид
5-3-2

История личных встреч

Альтах
Рид

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

26 матчей

34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.9%
30.8%
42.3%
7 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

ББЗВ
1:2
Б
2:1
Б
1:1
ББЗВ
3:0
ББЗВ
0:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
4:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:2
Б(M
1:1
Б(M
3:2
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
3:2
Б(M
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моншайн Кристоф 3 0.38
Нухиу Атдхи 1 0.13
Нанизаямо Микаэль 1 0.13
Шрайнер Эммануэль 1 0.13
Нимага Бакари 1 0.13
Бишоф Ной 1 0.13
Felix Strauss 1 0.13
Гаудино Джанлука 0 0
Бумбергер Давид 0 0
Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байич Анте 3 0.38
Цигль Марсель 1 0.13
Сатин Мурат 1 0.13
Висмейер Юлиан 1 (1) 0.13
Нутц Штефан 0 0
Майзль Лука 0 0
Leo Mikic 0 0
Nene Dorgeles 0 0

Карточки

Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Felix Strauss 5 1
Нимага Бакари 4 0
Бишоф Ной 3 0
Нухиу Атдхи 2 0
Sebastian Aigner 2 0
Мишиц Самуэль 2 0
Турнвальд Мануэль 0 1
Нанизаямо Микаэль 0 1
Крижман Санди 1 0
Хаудум Штефан 1 0
Эдокполор Носа Ийобоса 1 0
Бумбергер Давид 1 0
Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tin Plavotic 3 1
Leo Mikic 2 0
Нутц Штефан 0 1
Цигль Марсель 1 0
Оффенбахер Даниэль 1 0
Лакнер Маркус 1 0
Майзль Лука 1 0
Nikola Stosic 1 0
Байич Анте 1 0
Nene Dorgeles 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
4
67%
76-90

Забито

10
6
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
3
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
33%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
2
22%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хартберг - Альтах 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Сваровски Тироль - Альтах 0:3
Альтах - Адмира 2:2 Вадуц - Альтах 0:3 Рид - Альтах 1:2 Альтах - Хартберг 0:0 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0
Рид
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Рид - Адмира 1:1 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3
Рид - Хартберг 0:0 ЛАСК - Рид 0:2 Рид - Альтах 1:2 Адмира - Рид 2:0 Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 8 4 2 2 11 - 12 25
2. ЛАСК 8 2 4 2 12 - 11 22
3. Хартберг 8 2 4 2 11 - 7 21
4. Адмира 8 2 5 1 10 - 9 21
5. Рид 8 1 3 4 7 - 11 20
6. Альтах 8 2 4 2 9 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 4 2 1 1 11 - 6 19
2. Адмира 4 1 2 1 5 - 5 15
3. Альтах 4 0 4 0 3 - 3 10
4. Сваровски Тироль 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Хартберг 4 1 1 2 5 - 3 4
6. Рид 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 4 2 1 1 5 - 9 18
2. Рид 4 1 1 2 3 - 5 18
3. Хартберг 4 1 3 0 6 - 4 17
4. Адмира 4 1 3 0 5 - 4 6
5. Альтах 4 2 0 2 6 - 7 6
6. ЛАСК 4 0 3 1 1 - 5 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Байич Анте бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Мишиц Самуэль получил желтую карточку от судьи
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