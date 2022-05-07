Стадион: Raiffeisen Arena
1:0
11' ГолНакамура Кейто
1:1
22' ГолАйдын Окан
2:1
25' ГолНакамура Кейто
2:2
28' ГолНиманн Ноэль
Ход матча
11'
1:0
22'
1:1
25'
2:1
28'
2:2
34
Боллер
Ян
30
Хорват
Саша
14
Балик
Гусейн
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
28
Хайль
Юрген
24
Тадич
Дарио
10
Ниманн
Ноэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Wieland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
32 Диарра ЮбаПолузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
-
10 Ниманн НоэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
31 Роттер ТомасПолузащитник
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шмидт Клаус
История личных встреч
ЛАСК
Хартберг
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|4
|0.5
|Михорль Петер
|2
|0.25
|Флеккер Флориан
|2
|0.25
|Шмидт Александер
|1
|0.13
|Хорват Саша
|1 (1)
|0.13
|Поцманн Марвин
|0
|0
|Балик Гусейн
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэйнтсил Сет
|3
|0.38
|Айдын Окан
|2
|0.25
|Тадич Дарио
|2 (1)
|0.25
|Кайнц Тобиас
|1
|0.13
|Хайль Юрген
|1
|0.13
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Juergen Lemmerer
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Летар Яннис
|1
|1
|Хорват Саша
|2
|0
|Накамура Кейто
|2
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Шлагер Александер
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Реннер Рене
|1
|0
|Балик Гусейн
|1
|0
|Oumar Sako
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диарра Юба
|3
|0
|Свете Рене
|2
|0
|Штайнвендер Михаэль
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Гольнер Манфред
|1
|0
|Айдын Окан
|1
|0
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|Афдияй Донис
|1
|0
|Пэйнтсил Сет
|1
|0
|Matija Horvat
|1
|0
|Хайль Юрген
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
8
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
1
10%
3
38%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0
Хартберг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0