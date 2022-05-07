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Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

2021-2022

Стадион:
ЛАСК
2:2
Первый тайм: 31'
Хартберг
0'
1:0
11' Гол
Накамура Кейто
1:1
22' Гол
Айдын Окан
2:1
25' Гол
Накамура Кейто
2:2
28' Гол
Ниманн Ноэль
31'

Ход матча

11'
Накамура Кейто
(Поцманн Марвин)
1:0
22'
1:1
Айдын Окан
(Хайль Юрген)
25'
Накамура Кейто
(Михорль Петер)
2:1
28'
2:2
Ниманн Ноэль
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Хартберг
1.60
7.90
5.98
Все Коэффициенты
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
34
Боллер
Ян
5
Филипович
Петар
7
Реннер
Рене
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
27
Гойгингер
Томас
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
14
Балик
Гусейн
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
12
Штайнвендер
Михаэль
11
Matija
Horvat
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
28
Хайль
Юрген
9
Айдын
Окан
24
Тадич
Дарио
10
Ниманн
Ноэль
ЛАСК
4-2-3-1
Хартберг
4-3-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Хартберг

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ББЗВ
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:5
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
ТМК
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 4 0.5
Михорль Петер 2 0.25
Флеккер Флориан 2 0.25
Шмидт Александер 1 0.13
Хорват Саша 1 (1) 0.13
Поцманн Марвин 0 0
Балик Гусейн 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэйнтсил Сет 3 0.38
Айдын Окан 2 0.25
Тадич Дарио 2 (1) 0.25
Кайнц Тобиас 1 0.13
Хайль Юрген 1 0.13
Фаркаш Патрик 0 0
Juergen Lemmerer 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Летар Яннис 1 1
Хорват Саша 2 0
Накамура Кейто 2 0
Филипович Петар 1 0
Поцманн Марвин 1 0
Шлагер Александер 1 0
Михорль Петер 1 0
Реннер Рене 1 0
Балик Гусейн 1 0
Oumar Sako 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диарра Юба 3 0
Свете Рене 2 0
Штайнвендер Михаэль 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Гольнер Манфред 1 0
Айдын Окан 1 0
Фаркаш Патрик 1 0
Афдияй Донис 1 0
Пэйнтсил Сет 1 0
Matija Horvat 1 0
Хайль Юрген 1 0
Thomas Kofler 1 0
Ниманн Ноэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

10
8
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
1
10%
3
38%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0
Хартберг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 0:0 8 4 2 2 10 - 11 25
2. ЛАСК 2:2 8 2 4 2 11 - 10 22
3. Хартберг 2:2 8 2 4 2 10 - 6 21
4. Адмира 0:0 8 2 5 1 9 - 8 21
5. Рид 0:0 8 1 3 4 6 - 10 20
6. Альтах 0:0 8 2 4 2 8 - 9 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2:2 4 2 1 1 10 - 5 19
2. Адмира 0:0 4 1 2 1 4 - 4 15
3. Альтах 0:0 4 0 4 0 2 - 2 10
4. Сваровски Тироль 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Хартберг 2:2 4 1 1 2 5 - 3 4
6. Рид 0:0 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 0:0 4 2 1 1 4 - 8 18
2. Рид 0:0 4 1 1 2 2 - 4 18
3. Хартберг 2:2 4 1 3 0 5 - 3 17
4. Адмира 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
5. Альтах 0:0 4 2 0 2 6 - 7 6
6. ЛАСК 2:2 4 0 3 1 1 - 5 3
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Хартберг
1.60
7.90
5.98
Все Коэффициенты
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