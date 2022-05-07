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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

2021-2022

Стадион:
ЛАСК
3:3
Конец матча
Хартберг
0'
1:0
11' Гол
Накамура Кейто
1:1
22' Гол
Айдын Окан
2:1
25' Гол
Накамура Кейто
2:2
28' Гол
Ниманн Ноэль
3:2
52' Гол
Гойгингер Томас
55' Желтая карточка
Холланд Джеймс
3:3
83' Гол
Афдияй Донис
3:3
90' Не забитый пенальти
Хорват Саша
90' Желтая карточка
Поцманн Марвин
90'+8
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
34
Боллер
Ян
5
Филипович
Петар
7
Реннер
Рене
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
27
Гойгингер
Томас
30
Хорват
Саша
38
Накамура
Кейто
14
Балик
Гусейн
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
12
Штайнвендер
Михаэль
11
Matija
Horvat
14
Клем
Кристиан
23
Кайнц
Тобиас
32
Диарра
Юба
28
Хайль
Юрген
9
Айдын
Окан
24
Тадич
Дарио
10
Ниманн
Ноэль
ЛАСК
4-2-3-1
Хартберг
4-3-1-2

История личных встреч

ЛАСК
Хартберг

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ББЗВ
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:5
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
ТМК
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 5 0.63
Михорль Петер 2 0.25
Флеккер Флориан 2 0.25
Шмидт Александер 1 0.13
Хорват Саша 1 (1) 0.13
Гойгингер Томас 1 0.13
Филипович Петар 0 0
Поцманн Марвин 0 0
Балик Гусейн 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэйнтсил Сет 3 0.38
Айдын Окан 2 0.25
Тадич Дарио 2 (1) 0.25
Хайль Юрген 1 0.13
Кайнц Тобиас 1 0.13
Афдияй Донис 1 0.13
Ниманн Ноэль 1 0.13
Фаркаш Патрик 0 0
Juergen Lemmerer 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Летар Яннис 1 1
Поцманн Марвин 2 0
Хорват Саша 2 0
Накамура Кейто 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Филипович Петар 1 0
Шлагер Александер 1 0
Михорль Петер 1 0
Реннер Рене 1 0
Балик Гусейн 1 0
Oumar Sako 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диарра Юба 3 0
Свете Рене 2 0
Штайнвендер Михаэль 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Гольнер Манфред 1 0
Айдын Окан 1 0
Фаркаш Патрик 1 0
Афдияй Донис 1 0
Пэйнтсил Сет 1 0
Matija Horvat 1 0
Хайль Юрген 1 0
Thomas Kofler 1 0
Ниманн Ноэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
3
50%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
3
60%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
4
31%
0
0%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
3
23%
1
9%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
1
8%
4
36%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
10%
3
43%
1-15
4
40%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Альтах 2:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Адмира - ЛАСК 1:1
ЛАСК - Рид 0:2 Хартберг - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0
Хартберг
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Хартберг - Альтах 4:0 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Рид - Хартберг 0:0
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Хартберг - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 0:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 8 4 2 2 11 - 12 25
2. ЛАСК 8 2 4 2 12 - 11 22
3. Хартберг 8 2 4 2 11 - 7 21
4. Адмира 8 2 5 1 10 - 9 21
5. Рид 8 1 3 4 7 - 11 20
6. Альтах 8 2 4 2 9 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 4 2 1 1 11 - 6 19
2. Адмира 4 1 2 1 5 - 5 15
3. Альтах 4 0 4 0 3 - 3 10
4. Сваровски Тироль 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Хартберг 4 1 1 2 5 - 3 4
6. Рид 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 4 2 1 1 5 - 9 18
2. Рид 4 1 1 2 3 - 5 18
3. Хартберг 4 1 3 0 6 - 4 17
4. Адмира 4 1 3 0 5 - 4 6
5. Альтах 4 2 0 2 6 - 7 6
6. ЛАСК 4 0 3 1 1 - 5 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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