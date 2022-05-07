  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Лига 1. Группа А 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа А

2021-2022

Стадион:
Арджеш
0:5
Второй тайм: 80'
ЧФР Клуж
0'
0:1
2' Гол
Паун-Александру Константин
0:2
20' Пенальти
Дяк Чиприан
33' Желтая карточка
Палич Антун
0:3
37' Гол
Маня Кристьян
39' Желтая карточка
Граовац Даниэль
0:4
45' Гол
Дебелюх Габриэл
0:5
60' Гол
Дебелюх Габриэл
77' Желтая карточка
Ганя Джордже
80'
12
Греаб
Александру
7
Виана
Диогу
17
Добросавлевичи
Алин
25
Болдор
Деян
30
Мушат
Николае
71
Райнов
Мартин
89
Хонциу
Георгиан
11
Alexandru
Isfan
21
Палич
Антун
29
Думитрашку
Денис
19
Ганя
Джордже
23
Летица
Карло
4
Маня
Кристьян
6
Граовац
Даниэль
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
21
Боатенг
Бисмарк
37
Бордеяну
Михай
7
Паун-Александру
Константин
22
Дебелюх
Габриэл
30
Daniel
Birligea
Арджеш
ЧФР Клуж

История личных встреч

Арджеш
ЧФР Клуж

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

Л1ГА
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ДА
0:2
ДА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Райнов Мартин 1 0.13
Сед Ахмед 1 (1) 0.13
Сербан Ионут II 1 (1) 0.13
Болдор Деян 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 4 0.5
Дяк Чиприан 2 (1) 0.25
Петрила Клаудиу 2 0.25
Маня Кристьян 1 0.13
Дуганджич Марко 1 0.13
Паун-Александру Константин 1 0.13
Боатенг Бисмарк 1 0.13
Бордеяну Михай 1 0.13
Daniel Birligea 1 0.13
Омрани Билель 0 0
Сушич Матео 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ганя Джордже 4 0
Райнов Мартин 3 0
Латовлевич Ясмин 1 1
Тофан Костинел 1 1
Сед Ахмед 2 0
Думитрашку Денис 2 0
Сербан Ионут II 0 1
Палич Антун 1 0
Тэнасе Кристиан 1 0
Добросавлевичи Алин 1 0
Кроитору Флавиус 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Граовац Даниэль 3 0
Сушич Матео 1 1
Матиас Иури 2 0
Камора Мауру 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Омрани Билель 1 0
Маня Кристьян 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бордеяну Михай 1 0
Бурка Андрей 1 0
Летица Карло 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Daniel Birligea 1 0
Дан Петреску 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
3
50%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
100%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Пропущено

18
5
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
1
20%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
3
60%
61-75
5
28%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1
Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2
ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5:0 8 5 1 2 14 - 5 54
2. ФКСБ 7 6 0 1 18 - 4 49
3. Университатя Крайова 7 6 0 1 17 - 5 45
4. Волунтари 8 2 1 5 6 - 12 31
5. Вииторул Констанца 8 1 2 5 3 - 12 29
6. Арджеш 0:5 8 1 0 7 3 - 23 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5:0 4 3 0 1 6 - 2 47
2. ФКСБ 4 3 0 1 10 - 2 40
3. Университатя Крайова 3 3 0 0 7 - 2 36
4. Волунтари 4 2 0 2 4 - 3 6
5. Вииторул Констанца 4 0 2 2 1 - 8 2
6. Арджеш 0:5 4 0 0 4 2 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 4 1 0 3 2 - 4 27
2. Арджеш 0:5 4 1 0 3 1 - 9 27
3. Волунтари 4 0 1 3 2 - 9 25
4. Университатя Крайова 4 3 0 1 10 - 3 9
5. ФКСБ 3 3 0 0 8 - 2 9
6. ЧФР Клуж 5:0 4 2 1 1 8 - 3 7
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Арджеш
    Ничья
    ЧФР Клуж
    9.60
    4.25
    1.41
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арджеш 0:5 ЧФР Клуж онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Арджеш
    ЧФР Клуж
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     