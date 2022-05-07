Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
0:1
2' ГолПаун-Александру Константин
0:2
20' ПенальтиДяк Чиприан
33' Желтая карточкаПалич Антун
0:3
37' ГолМаня Кристьян
39' Желтая карточкаГраовац Даниэль
0:4
45' ГолДебелюх Габриэл
0:5
60' ГолДебелюх Габриэл
77' Желтая карточкаГаня Джордже
0:6
86' ГолПетрила Клаудиу
Ход матча
2'
20'
0:2
33'
37'
0:3
39'
45'
0:4
60'
0:5
77'
86'
Владение мячом
25
Болдор
Деян
21
Палич
Антун
19
Ганя
Джордже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ганя ДжорджеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Ариас ЯфарНападающий
-
Главный тренер: Constantin Schumacher
- Основной состав
-
23 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
-
44 Матиас ИуриЗащитник
-
40 Цвек ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Арджеш
ЧФР Клуж
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Райнов Мартин
|1
|0.13
|Сед Ахмед
|1 (1)
|0.13
|Сербан Ионут II
|1 (1)
|0.13
|Болдор Деян
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|4
|0.5
|Петрила Клаудиу
|3
|0.38
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.25
|Маня Кристьян
|1
|0.13
|Бордеяну Михай
|1
|0.13
|Дуганджич Марко
|1
|0.13
|Паун-Александру Константин
|1
|0.13
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.13
|Daniel Birligea
|1
|0.13
|Омрани Билель
|0
|0
|Сушич Матео
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ганя Джордже
|4
|0
|Райнов Мартин
|3
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|1
|Тофан Костинел
|1
|1
|Сед Ахмед
|2
|0
|Думитрашку Денис
|2
|0
|Сербан Ионут II
|0
|1
|Палич Антун
|1
|0
|Тэнасе Кристиан
|1
|0
|Добросавлевичи Алин
|1
|0
|Кроитору Флавиус
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Граовац Даниэль
|3
|0
|Сушич Матео
|1
|1
|Матиас Иури
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Омрани Билель
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Daniel Birligea
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
15
3
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
1
33%
61-75
2
13%
1
33%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
3
50%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
2
100%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
1
33%
5
33%
76-90
Пропущено
24
5
11 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
1
20%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
3
60%
61-75
6
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ФКСБ - Арджеш 4:0 Арджеш - Университатя Крайова 0:4 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1
Арджеш - Вииторул Констанца 0:2 ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - ФКСБ 2:3 Университатя Крайова - Арджеш 3:0 Ботошани - Арджеш 1:2 Арджеш - ФКСБ 1:0 Арджеш - Волунтари 0:0 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Арджеш - Миовени 1:0 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Арджеш - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 2:1 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Арджеш 2:0
ЧФР Клуж
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 3:2
ЧФР Клуж - Арджеш 2:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:1 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 2:1 Газ-Метан Медиаш - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Ботошани 1:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:3 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 ЧФР Клуж - Миовени 1:0 ЧФР Клуж - Яблонец 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|8
|5
|1
|2
|15 - 5
|54
|2.
|ФКСБ
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|49
|3.
|Университатя Крайова
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|45
|4.
|Волунтари
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|31
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|29
|6.
|Арджеш
|8
|1
|0
|7
|3 - 24
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|47
|2.
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|40
|3.
|Университатя Крайова
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|36
|4.
|Волунтари
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|6.
|Арджеш
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|27
|2.
|Арджеш
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|27
|3.
|Волунтари
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|25
|4.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|ФКСБ
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|6.
|ЧФР Клуж
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7