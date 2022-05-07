Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

46' Это был отличный перфоманс от команды ЧФР Клуж , есть о чем петь фанатам в перерыве.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Габриэл Дебелюх забивает с левой ноги!

45' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Выглядело как неплохой момент. Denis Dumitrascu из команды Арджеш закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

41' Удар от ворот произведет Арджеш

41' Паун-Александру Константин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Болдор Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

40' Матч возобновлен

39' Граовац Даниэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж делает передачу одноклубнику.

37' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

36' Палич Антун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Рефери не любит споров - именно за это Палич Антун сейчас получил желтую

30' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

28' Denis Dumitrascu из команды Арджеш отправил кросс в штрафную...

27' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Арджеш

25' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Судья свистит. Denis Dumitrascu атаковал сзади соперника. Это Маня Кристьян заработал своей команде штрафной

23' Удар от ворот произведет Арджеш

23' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Габриэл Дебелюх нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Головой пробил Дяк Чиприан , но голкипер отбил его в поле!

22' Daniel Birligea из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...

20' 'Г О О О О О Л - Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж забивает с пенальти! Он пробил левой. Alexandru Greab был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

19' ПЕНАЛЬТИ! - Georgian Honciu играет рукой в штрафной! Georgian Honciu вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

19' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Назначен штрафной. Пострадал Маня Кристьян , его свалил Denis Dumitrascu.

17' Добросавлевичи Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Габриэл Дебелюх наказан за толчок Райнов Мартин

7' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Греаб Александру взял и забрал мяч на выходе

5' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Georgian Honciu из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

4' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Команда ЧФР Клуж забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Паун-Александру Константин из команды ЧФР Клуж забивает после удара левой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.

2' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Хорошую попытку сделал Georgian Honciu. Удар в створ, но вратарь начеку

1' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру