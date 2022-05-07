  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

2021-2022

Стадион:
Адмира
0:0
Первый тайм: 23'
Сваровски Тироль
0' 23'
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Сваровски Тироль
2.37
3.70
3.74
Все Коэффициенты
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
84
Остшолек
Маттиас
31
Лейте
Луан
37
Лукачевич
Леонардо
25
Эбнер
Томас
19
Форсагер
Вильгельм
74
Angelo
Gattermayer
18
Водганел
Ян
86
Stefano
Surdanovic
22
Ристанич
Филип
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
5
Felix
Bacher
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
77
Эртльталер
Юлиус
7
Забитцер
Томас
9
Вриони
Джакомо
Адмира
4-2-3-1
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

Адмира
Сваровски Тироль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

ББЗВ
0:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
3:1
ТМК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 3 (3) 0.38
Мустафа Сулиман 2 (1) 0.25
Stefano Surdanovic 2 0.25
Лукачевич Леонардо 1 0.13
Форсагер Вильгельм 0 0
Angelo Gattermayer 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 5 0.63
Забитцер Томас 2 0.25
Огринец Санди 1 0.13
Рогель Жан 1 0.13
Эртльталер Юлиус 1 0.13
Мюллер Валентино 0 0
Шульц Кофи 0 0
Бехоунек Рафаэл 0 0
Прица Тим 0 0
Скрбо Стефан 0 0

Карточки

Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цвиршиц Штефан 2 1
Кершбаум Роман 2 0
Бауэр Себастьян 2 0
Малишек Лукас 2 0
Форсагер Вильгельм 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Эбнер Томас 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Водганел Ян 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Фабиан 2 0
Бехоунек Рафаэл 2 0
Огринец Санди 2 0
Смит Ренни 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Прица Тим 2 0
Блуме Брор 1 0
Забитцер Томас 1 0
Вриони Джакомо 1 0
Авуджа Максим 1 0
Felix Bacher 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Скрбо Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
25%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Адмира
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рид - Адмира 1:1 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Адмира - ЛАСК 1:1
Альтах - Адмира 2:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 0:0 8 4 2 2 10 - 11 25
2. ЛАСК 2:2 8 2 4 2 11 - 10 22
3. Хартберг 2:2 8 2 4 2 10 - 6 21
4. Адмира 0:0 8 2 5 1 9 - 8 21
5. Рид 0:0 8 1 3 4 6 - 10 20
6. Альтах 0:0 8 2 4 2 8 - 9 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 2:2 4 2 1 1 10 - 5 19
2. Адмира 0:0 4 1 2 1 4 - 4 15
3. Альтах 0:0 4 0 4 0 2 - 2 10
4. Сваровски Тироль 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Хартберг 2:2 4 1 1 2 5 - 3 4
6. Рид 0:0 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 0:0 4 2 1 1 4 - 8 18
2. Рид 0:0 4 1 1 2 2 - 4 18
3. Хартберг 2:2 4 1 3 0 5 - 3 17
4. Адмира 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
5. Альтах 0:0 4 2 0 2 6 - 7 6
6. ЛАСК 2:2 4 0 3 1 1 - 5 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Сваровски Тироль
2.37
3.70
3.74
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Адмира 0:0 Сваровски Тироль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Адмира
Сваровски Тироль
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 