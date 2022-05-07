Стадион: БСФЦ
1:1
Конец матча
43' Желтая карточкаВриони Джакомо
47' Желтая карточкаFelix Bacher
65' Желтая карточкаЭртльталер Юлиус
68' Желтая карточкаЛейте Луан
78' Желтая карточкаAngelo Gattermayer
0:1
80' ГолШульц Кофи
1:1
88' ГолЛейте Луан
Ход матча
43'
47'
65'
68'
80'
0:1
88'
1:1
31
Лейте
Луан
25
Эбнер
Томас
18
Водганел
Ян
24
Кох
Фабиан
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Лейте ЛуанЗащитник
- Защитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Водганел ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Нападающий
-
33 Прица ТимНападающий
-
22 Mario Andric
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Адмира
Сваровски Тироль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|3 (3)
|0.38
|Мустафа Сулиман
|2 (1)
|0.25
|Stefano Surdanovic
|2
|0.25
|Лейте Луан
|1
|0.13
|Лукачевич Леонардо
|1
|0.13
|Форсагер Вильгельм
|0
|0
|Angelo Gattermayer
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|5
|0.63
|Забитцер Томас
|2
|0.25
|Шульц Кофи
|1
|0.13
|Огринец Санди
|1
|0.13
|Рогель Жан
|1
|0.13
|Эртльталер Юлиус
|1
|0.13
|Мюллер Валентино
|0
|0
|Бехоунек Рафаэл
|0
|0
|Прица Тим
|0
|0
|Скрбо Стефан
|0
|0
Карточки
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цвиршиц Штефан
|2
|1
|Кершбаум Роман
|2
|0
|Бауэр Себастьян
|2
|0
|Малишек Лукас
|2
|0
|Форсагер Вильгельм
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Эбнер Томас
|1
|0
|Ляйтнер Андреас
|1
|0
|Лейте Луан
|1
|0
|Водганел Ян
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Мустафа Сулиман
|1
|0
|Angelo Gattermayer
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кох Фабиан
|2
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0
|Огринец Санди
|2
|0
|Смит Ренни
|2
|0
|Вриони Джакомо
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Felix Bacher
|2
|0
|Прица Тим
|2
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Забитцер Томас
|1
|0
|Авуджа Максим
|1
|0
|Рогель Жан
|1
|0
|Нашбергер Йоханнес
|1
|0
|Эртльталер Юлиус
|1
|0
|Скрбо Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
60%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
5
45%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Адмира
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рид - Адмира 1:1 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Адмира - ЛАСК 1:1
Альтах - Адмира 2:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0