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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание

2021-2022

Стадион:
Адмира
1:1
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
43' Желтая карточка
Вриони Джакомо
47' Желтая карточка
Felix Bacher
65' Желтая карточка
Эртльталер Юлиус
68' Желтая карточка
Лейте Луан
78' Желтая карточка
Angelo Gattermayer
0:1
80' Гол
Шульц Кофи
1:1
88' Гол
Лейте Луан
90'+4
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
84
Остшолек
Маттиас
31
Лейте
Луан
37
Лукачевич
Леонардо
25
Эбнер
Томас
19
Форсагер
Вильгельм
74
Angelo
Gattermayer
18
Водганел
Ян
86
Stefano
Surdanovic
22
Ристанич
Филип
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
5
Felix
Bacher
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
4
Мюллер
Валентино
10
Блуме
Брор
77
Эртльталер
Юлиус
7
Забитцер
Томас
9
Вриони
Джакомо
Адмира
4-2-3-1
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

Адмира
Сваровски Тироль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

ББЗВ
0:0
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
3:1
ТМК
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 3 (3) 0.38
Мустафа Сулиман 2 (1) 0.25
Stefano Surdanovic 2 0.25
Лейте Луан 1 0.13
Лукачевич Леонардо 1 0.13
Форсагер Вильгельм 0 0
Angelo Gattermayer 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 5 0.63
Забитцер Томас 2 0.25
Шульц Кофи 1 0.13
Огринец Санди 1 0.13
Рогель Жан 1 0.13
Эртльталер Юлиус 1 0.13
Мюллер Валентино 0 0
Бехоунек Рафаэл 0 0
Прица Тим 0 0
Скрбо Стефан 0 0

Карточки

Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цвиршиц Штефан 2 1
Кершбаум Роман 2 0
Бауэр Себастьян 2 0
Малишек Лукас 2 0
Форсагер Вильгельм 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Эбнер Томас 1 0
Ляйтнер Андреас 1 0
Лейте Луан 1 0
Водганел Ян 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Мустафа Сулиман 1 0
Angelo Gattermayer 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кох Фабиан 2 0
Бехоунек Рафаэл 2 0
Огринец Санди 2 0
Смит Ренни 2 0
Вриони Джакомо 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Felix Bacher 2 0
Прица Тим 2 0
Блуме Брор 1 0
Забитцер Томас 1 0
Авуджа Максим 1 0
Рогель Жан 1 0
Нашбергер Йоханнес 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0
Скрбо Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
3
60%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
5
45%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Адмира
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Рид - Адмира 1:1 Адмира - Хартберг 1:3 Хартберг - Адмира 1:2 Адмира - ЛАСК 1:1
Альтах - Адмира 2:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 Адмира - Рид 2:0 Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0
Сваровски Тироль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сваровски Тироль - ЛАСК 4:0 Сваровски Тироль - Рид 2:0 Рид - Сваровски Тироль 2:3 Сваровски Тироль - Альтах 0:3
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайс 4:2 Сваровски Тироль - Адмира 0:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 6:0 Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4 Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 8 4 2 2 11 - 12 25
2. ЛАСК 8 2 4 2 12 - 11 22
3. Хартберг 8 2 4 2 11 - 7 21
4. Адмира 8 2 5 1 10 - 9 21
5. Рид 8 1 3 4 7 - 11 20
6. Альтах 8 2 4 2 9 - 10 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК 4 2 1 1 11 - 6 19
2. Адмира 4 1 2 1 5 - 5 15
3. Альтах 4 0 4 0 3 - 3 10
4. Сваровски Тироль 4 2 1 1 6 - 3 7
5. Хартберг 4 1 1 2 5 - 3 4
6. Рид 4 0 2 2 4 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сваровски Тироль 4 2 1 1 5 - 9 18
2. Рид 4 1 1 2 3 - 5 18
3. Хартберг 4 1 3 0 6 - 4 17
4. Адмира 4 1 3 0 5 - 4 6
5. Альтах 4 2 0 2 6 - 7 6
6. ЛАСК 4 0 3 1 1 - 5 3
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Вриони Джакомо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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