Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

41' Чобану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Мелеке Ульрих получает желтую карточку за толчок соперника.

39' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Артян Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Неделку Драгош получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Неделку Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Команда Вииторул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

33' Г О О О О Л - Чоботарю Денис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

33' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Георге Ион из команды Волунтари делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

30' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

29' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Волунтари выполняет удар от ворот.

29' Чобану Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Чобану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Янку Габриэль нанес удар головой, но Mihai Popa спокойно отбил мяч.

24' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Волунтари выполняет удар от ворот.

24' Янку Габриэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

22' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Отличные скиллы показывает Раду Бобок , обводя своих соперников

21' Раца Вадим получает желтую карточку за нырок

21' Раца Вадим упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

19' Рикардинью XI навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Младен Себастьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Молдовяну Роберт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Раду Бобок навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Игра в одни ворота сейчас. Вииторул Констанца доминирует и владеет мячом

10' Рикардинью XI пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

9' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

9' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Немец Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Немец Адам имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

7' Волунтари выполняет удар от ворот.

7' Молдовяну Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Волунтари начинает с центра поля