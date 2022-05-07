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  4. Лига 1. Группа А 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа А

2021-2022

Стадион:
Вииторул Констанца
1:0
Перерыв
Волунтари
0'
18' Желтая карточка
Младен Себастьян
21' Желтая карточка
Раца Вадим
1:0
33' Гол в свои ворота
Чоботарю Денис
40' Желтая карточка
Мелеке Ульрих
45' Желтая карточка
Артян Андрей
12
Айоани
Михай
2
Раду
Бобок
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
6
Де
Нойер
Брадлей
16
Неделку
Драгош
5
Младен
Себастьян
11
Чобану
Андрей
28
Янку
Габриэль
19
Молдовяну
Роберт
77
Enes
Sali
71
Попа
Михай
13
Чоботарю
Денис
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
24
Рикардинью
XI
3
Мелеке
Ульрих
14
Лопеш
Марселу
22
Раца
Вадим
8
Георге
Ион
77
Немец
Адам
Вииторул Констанца
Волунтари

История личных встреч

Вииторул Констанца
Волунтари

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Л1ГА
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
С
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петре Адриан 1 0.13
Eduard Radaslavescu 1 0.13
Артян Андрей 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикардинью XI 2 0.25
Немец Адам 1 0.13
Костин Кристиан 1 0.13
Лопеш Марселу 0 0
Чоботарю Денис 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссо Дамьен 2 1
Младен Себастьян 3 0
Ларие Йонуц 2 0
Неделку Драгош 2 0
Артян Андрей 2 0
Петре Адриан 0 1
Янку Габриэль 1 0
Michael Omoh 1 0
Пурече Флориан 1 0
Раду Бобок 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Немец Адам 3 0
Тамаш Габриэль 3 0
Раца Вадим 2 0
Рикардинью XI 2 0
Мелеке Ульрих 2 0
Армаш Игорь 1 0
Бричаг Марьюс 1 0
Аким Космин 1 0
Лопеш Марселу 1 0
Георге Ион 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
75%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
9%
3
25%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1
ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 7 4 1 2 9 - 5 51
2. ФКСБ 7 6 0 1 18 - 4 49
3. Университатя Крайова 7 6 0 1 17 - 5 45
4. Вииторул Констанца 1:0 8 2 1 5 3 - 11 31
5. Волунтари 0:1 8 2 0 6 5 - 12 30
6. Арджеш 7 1 0 6 3 - 18 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 3 0 1 6 - 2 47
2. ФКСБ 4 3 0 1 10 - 2 40
3. Университатя Крайова 3 3 0 0 7 - 2 36
4. Волунтари 0:1 4 2 0 2 4 - 3 6
5. Вииторул Констанца 1:0 4 1 1 2 1 - 7 4
6. Арджеш 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 1:0 4 1 0 3 2 - 4 27
2. Арджеш 4 1 0 3 1 - 9 27
3. Волунтари 0:1 4 0 0 4 1 - 9 24
4. Университатя Крайова 4 3 0 1 10 - 3 9
5. ФКСБ 3 3 0 0 8 - 2 9
6. ЧФР Клуж 3 1 1 1 3 - 3 4
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