Стадион: Центральный (Овидиу)
1:0
Перерыв
18' Желтая карточкаМладен Себастьян
21' Желтая карточкаРаца Вадим
1:0
33' Гол в свои воротаЧоботарю Денис
40' Желтая карточкаМелеке Ульрих
45' Желтая карточкаАртян Андрей
Ход матча
18'
21'
33'
1:0
40'
45'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
77
Enes
Sali
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Enes SaliНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Michael OmohНападающий
- Нападающий
-
27 Andrei Borza
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Нападающий
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вииторул Констанца
Волунтари
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петре Адриан
|1
|0.13
|Eduard Radaslavescu
|1
|0.13
|Артян Андрей
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рикардинью XI
|2
|0.25
|Немец Адам
|1
|0.13
|Костин Кристиан
|1
|0.13
|Лопеш Марселу
|0
|0
|Чоботарю Денис
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссо Дамьен
|2
|1
|Младен Себастьян
|3
|0
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Неделку Драгош
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Петре Адриан
|0
|1
|Янку Габриэль
|1
|0
|Michael Omoh
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Раду Бобок
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Немец Адам
|3
|0
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Рикардинью XI
|2
|0
|Мелеке Ульрих
|2
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Бричаг Марьюс
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Лопеш Марселу
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
14%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
75%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
9%
3
25%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1
ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|51
|2.
|ФКСБ
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|49
|3.
|Университатя Крайова
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|45
|4.
|Вииторул Констанца
|1:0
|8
|2
|1
|5
|3 - 11
|31
|5.
|Волунтари
|0:1
|8
|2
|0
|6
|5 - 12
|30
|6.
|Арджеш
|7
|1
|0
|6
|3 - 18
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|47
|2.
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|40
|3.
|Университатя Крайова
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|36
|4.
|Волунтари
|0:1
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|1:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|6.
|Арджеш
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|1:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|27
|2.
|Арджеш
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|27
|3.
|Волунтари
|0:1
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|24
|4.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|ФКСБ
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|6.
|ЧФР Клуж
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4