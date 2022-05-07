Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Nicolas Popescu пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем

89' Дроппа Лукаш совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Волунтари

88' Судье надоело, что Mihai Popa тянет время и он наказал его горчичником

88' Питу Алекси не смог попасть в створ ударом издали

86' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Молдовяну Роберт нанес удар головой, но Mihai Popa спокойно отбил мяч.

84' Игрок из команды Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Питу Алекси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Тавареш Элдер тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

81' Матч возобновлен

81' Рефери не любит споров - именно за это Неделку Драгош сейчас получил желтую

80' Отличные скиллы показывает Питу Алекси , обводя своих соперников

80' Бричаг Марьюс из команды Волунтари пасует в штрафную, но Mihai Aioani выходит и ловит мяч.

80' Отличные скиллы показывает Бричаг Марьюс , обводя своих соперников

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

79' Nicolas Popescu тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

79' Назначен штрафной. Пострадал Фюлёп Лоран , его свалил Nicolas Popescu.

79' Nicolas Popescu ошибается в защите.

79' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Mihai Popa из команды Волунтари

78' Должен был быть гол! Nicolas Popescu имел отличный шанс, но Mihai Popa не дал голу состоятся!

77' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Игрок из команды Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Матч возобновится спорным мячом

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Команда Волунтари сравняла счет! Игра продолжается!

74' Г О О О О Л - Дроппа Лукаш первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

74' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' ШТАНГА! Пробил головой Cristian Costin прямо в каркас ворот!

74' Cristian Costin из команды Волунтари сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

73' Тактическая замена. Чобану Андрей уходит с поля и его заменяет Nicolas Popescu

71' Бричаг Марьюс из команды Волунтари наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

69' Волунтари выполняет удар от ворот.

69' Чобану Андрей не смог попасть в створ ударом издали

67' Бричаг Марьюс из команды Волунтари наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

67' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Ларие Йонуц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Cristian Costin из команды Волунтари отправил кросс в штрафную...

66' Раду Бобок выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Раду Бобок предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Игрок Фюлёп Лоран из команды Волунтари неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

64' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Mihai Aioani выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Неделку Драгош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Бричаг Марьюс из команды Волунтари делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

63' Георге Ион из команды Волунтари навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

62' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Тактическая замена. Рикардинью XI уходит с поля и его заменяет Cristian Costin

60' Волунтари выполняет удар от ворот.

59' Волунтари выполняет удар от ворот.

58' Плохо сыграл Тамаш Габриэль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Плохо сыграл Армаш Игорь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

58' Дроппа Лукаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Чобану Андрей пробил со штрафного прямо в стенку

56' Бричаг Марьюс получает желтую карточку за игру рукой

56' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Тавареш Элдер из команды Волунтари не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

50' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Игрок Немец Адам из команды Волунтари неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

46' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля