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  4. Лига 1. Группа А 2021-2022

Румыния: Лига 1. Группа А

2021-2022

Стадион:
Вииторул Констанца
1:1
Конец матча
Волунтари
0'
18' Желтая карточка
Младен Себастьян
21' Желтая карточка
Раца Вадим
1:0
33' Гол в свои ворота
Чоботарю Денис
40' Желтая карточка
Мелеке Ульрих
45' Желтая карточка
Артян Андрей
56' Желтая карточка
Бричаг Марьюс
1:1
74' Гол
Дроппа Лукаш
79' Желтая карточка
Попеску Николай
81' Желтая карточка
Неделку Драгош
83' Желтая карточка
Тавареш Элдер
88' Желтая карточка
Попа Михай
89' Желтая карточка
Дроппа Лукаш
90' Желтая карточка
Idan Golan
90'+4
12
Айоани
Михай
2
Раду
Бобок
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
6
Де
Нойер
Брадлей
16
Неделку
Драгош
5
Младен
Себастьян
11
Чобану
Андрей
28
Янку
Габриэль
19
Молдовяну
Роберт
77
Enes
Sali
71
Попа
Михай
13
Чоботарю
Денис
30
Тамаш
Габриэль
5
Армаш
Игорь
6
Бричаг
Марьюс
24
Рикардинью
XI
3
Мелеке
Ульрих
14
Лопеш
Марселу
22
Раца
Вадим
8
Георге
Ион
77
Немец
Адам
Вииторул Констанца
Волунтари

История личных встреч

Вииторул Констанца
Волунтари

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

19 матчей

52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

Л1ГА
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
С
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петре Адриан 1 0.13
Eduard Radaslavescu 1 0.13
Артян Андрей 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рикардинью XI 2 0.25
Немец Адам 1 0.13
Дроппа Лукаш 1 0.13
Костин Кристиан 1 0.13
Лопеш Марселу 0 0
Чоботарю Денис 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссо Дамьен 2 1
Младен Себастьян 3 0
Неделку Драгош 3 0
Ларие Йонуц 2 0
Артян Андрей 2 0
Петре Адриан 0 1
Янку Габриэль 1 0
Michael Omoh 1 0
Пурече Флориан 1 0
Раду Бобок 1 0
Попеску Николай 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Немец Адам 3 0
Тамаш Габриэль 3 0
Раца Вадим 2 0
Бричаг Марьюс 2 0
Рикардинью XI 2 0
Мелеке Ульрих 2 0
Армаш Игорь 1 0
Дроппа Лукаш 1 0
Тавареш Элдер 1 0
Аким Космин 1 0
Лопеш Марселу 1 0
Idan Golan 1 0
Георге Ион 1 0
Попа Михай 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
8
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
2
15%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1
ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 7 4 1 2 9 - 5 51
2. ФКСБ 7 6 0 1 18 - 4 49
3. Университатя Крайова 7 6 0 1 17 - 5 45
4. Волунтари 8 2 1 5 6 - 12 31
5. Вииторул Констанца 8 1 2 5 3 - 12 29
6. Арджеш 7 1 0 6 3 - 18 27
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 4 3 0 1 6 - 2 47
2. ФКСБ 4 3 0 1 10 - 2 40
3. Университатя Крайова 3 3 0 0 7 - 2 36
4. Волунтари 4 2 0 2 4 - 3 6
5. Вииторул Констанца 4 0 2 2 1 - 8 2
6. Арджеш 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 4 1 0 3 2 - 4 27
2. Арджеш 4 1 0 3 1 - 9 27
3. Волунтари 4 0 1 3 2 - 9 25
4. Университатя Крайова 4 3 0 1 10 - 3 9
5. ФКСБ 3 3 0 0 8 - 2 9
6. ЧФР Клуж 3 1 1 1 3 - 3 4
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Nicolas Popescu пробует нанести удар издали, но Mihai Popa держит все под контролем
    • 91'
      Питу Алекси из команды Вииторул Констанца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе
    • 90'
      Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
    • 90'
      Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 90'
      Питу Алекси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • 90'
      Контроль мяча: Вииторул Констанца: 63%, Волунтари: 37%.
    • 90'
      Матч возобновлен
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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