Стадион: Центральный (Овидиу)
1:1
Конец матча
18' Желтая карточкаМладен Себастьян
21' Желтая карточкаРаца Вадим
1:0
33' Гол в свои воротаЧоботарю Денис
40' Желтая карточкаМелеке Ульрих
45' Желтая карточкаАртян Андрей
56' Желтая карточкаБричаг Марьюс
1:1
74' ГолДроппа Лукаш
79' Желтая карточкаПопеску Николай
81' Желтая карточкаНеделку Драгош
83' Желтая карточкаТавареш Элдер
88' Желтая карточкаПопа Михай
89' Желтая карточкаДроппа Лукаш
90' Желтая карточкаIdan Golan
Ход матча
18'
21'
33'
1:0
40'
45'
56'
74'
1:1
79'
81'
83'
87'
88'
89'
90'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
77
Enes
Sali
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
77
Немец
Адам
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Enes SaliНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Michael OmohНападающий
- Нападающий
-
27 Andrei Borza
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Нападающий
-
11 Idan Golan
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вииторул Констанца
Волунтари
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
19 матчей
52.6%
21.1%
26.3%
10 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
26.3%
52.6%
21.1%
5 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петре Адриан
|1
|0.13
|Eduard Radaslavescu
|1
|0.13
|Артян Андрей
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рикардинью XI
|2
|0.25
|Немец Адам
|1
|0.13
|Дроппа Лукаш
|1
|0.13
|Костин Кристиан
|1
|0.13
|Лопеш Марселу
|0
|0
|Чоботарю Денис
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссо Дамьен
|2
|1
|Младен Себастьян
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Ларие Йонуц
|2
|0
|Артян Андрей
|2
|0
|Петре Адриан
|0
|1
|Янку Габриэль
|1
|0
|Michael Omoh
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Раду Бобок
|1
|0
|Попеску Николай
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Немец Адам
|3
|0
|Тамаш Габриэль
|3
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Рикардинью XI
|2
|0
|Мелеке Ульрих
|2
|0
|Армаш Игорь
|1
|0
|Дроппа Лукаш
|1
|0
|Тавареш Элдер
|1
|0
|Аким Космин
|1
|0
|Лопеш Марселу
|1
|0
|Idan Golan
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Попа Михай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
8
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
11%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
5
56%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
31%
2
17%
61-75
2
15%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 0:3 Арджеш - Вииторул Констанца 0:2
Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 2:0 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Ботошани 2:0 ФКСБ - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 0:1 Академика Клинчени - Вииторул Констанца 2:8 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Миовени - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Киндия Тырговиште 0:1 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Динамо Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:2 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:0
Волунтари
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Волунтари - Арджеш 2:0 Волунтари - Арджеш 0:1
ФКСБ - Волунтари 4:0 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Волунтари - Университатя Крайова 3:1 ЧФР Клуж - Волунтари 3:1 ФКСБ - Волунтари 1:0 Волунтари - ЧФР Клуж 0:1 Арджеш - Волунтари 0:0 Волунтари - Сепси 3:1 Вииторул Констанца - Волунтари 3:0 Волунтари - Рапид Бухарест 0:0 Миовени - Волунтари 0:0 Волунтари - Газ-Метан Медиаш 3:1 Киндия Тырговиште - Волунтари 0:0 Волунтари - УТА Арад 2:1 Академика Клинчени - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|7
|4
|1
|2
|9 - 5
|51
|2.
|ФКСБ
|7
|6
|0
|1
|18 - 4
|49
|3.
|Университатя Крайова
|7
|6
|0
|1
|17 - 5
|45
|4.
|Волунтари
|8
|2
|1
|5
|6 - 12
|31
|5.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|29
|6.
|Арджеш
|7
|1
|0
|6
|3 - 18
|27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|47
|2.
|ФКСБ
|4
|3
|0
|1
|10 - 2
|40
|3.
|Университатя Крайова
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|36
|4.
|Волунтари
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|5.
|Вииторул Констанца
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|6.
|Арджеш
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вииторул Констанца
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|27
|2.
|Арджеш
|4
|1
|0
|3
|1 - 9
|27
|3.
|Волунтари
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|25
|4.
|Университатя Крайова
|4
|3
|0
|1
|10 - 3
|9
|5.
|ФКСБ
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|6.
|ЧФР Клуж
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4