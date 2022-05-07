Стадион: Eleda Stadion
1:0
36' ГолАбубакари Малик
2:0
38' ГолБирманчевич Велько
63' Желтая карточкаЭйле Ноа
77' Желтая карточкаЛёфквист Дэвид
90' Желтая карточкаНанаси Себастьян
Ход матча
36'
38'
63'
77'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
12 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
60 Владение мячом, % 40
27
Далин
Юхан
11
Тойвонен
Ола
4
Эйле
Ноа
11
Штоль
Адам
26
Перссон
Ноа
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Халуш МатейПолузащитник
-
18 Галль РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Hugo Larsson
-
Главный тренер: Milos Milojevic
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Эйле НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Перссон НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Полузащитник
-
10 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Мальмё
Мьельбю
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы
21 матч
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0
Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2
Мьельбю
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0
Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2