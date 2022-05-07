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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Мальмё
2:0
Конец матча
Мьельбю
0'
1:0
36' Гол
Абубакари Малик
2:0
38' Гол
Бирманчевич Велько
63' Желтая карточка
Эйле Ноа
77' Желтая карточка
Лёфквист Дэвид
90' Желтая карточка
Нанаси Себастьян
90'+3
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
13
Ольссон
Мартин
8
Пенья
Серхио
6
Левицки
Оскар
11
Тойвонен
Ола
17
Абубакари
Малик
19
Бирманчевич
Велько
37
Нанаси
Себастьян
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
11
Штоль
Адам
22
Густавссон
Йеспер
6
Magnus
Woerts
25
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
9
Мёрфельт
Альбин
18
Видесхейм-Пауль
Расмус
Мальмё
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Мальмё
Мьельбю

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
27.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 3 победы

21 матч

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
9 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

А
0:1
А
0:2
ТМК
0:2
А
2:2
К
0:0
А
2:0
А
4:1
А
0:1
ТМС
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:2
А
1:1
А
1:0
А
2:0
ШК
4:1
А
4:2
ШК
1:0
ТМС
1:1
ТМС
1:0

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0
Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2 Ювентус - Мальмё 1:0 Мальмё - Хальмстад 0:0 Кальмар - Мальмё 0:1 Мальмё - Зенит 1:1 Мальмё - Хеккен 2:2
Мьельбю
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0
Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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