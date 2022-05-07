Стадион: Акер
1:0
15' ГолКоса Маркус Андреас
17' Желтая карточкаЭйкрем Магнус
2:0
25' ГолБрюнхильдсен Ола
27' Желтая карточкаСтенснесс Джанни
3:0
28' ГолЭйкрем Магнус
3:1
30' ГолЛёкберг Кристоффер
62' Красная карточкаХансен Беньямин
3:2
63' ПенальтиБериша Ветон
65' Желтая карточкаКарлстрём Якоб
Ход матча
15'
17'
25'
27'
28'
3:0
30'
62'
63'
3:2
65'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
19
Хауган
Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Johan Bakke
-
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-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
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Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Мольде
Викинг
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
29 матчей
31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.5%
17.2%
48.3%
10 побед 5 ничьих 14 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0
Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1
Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2 Викинг - Одд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2