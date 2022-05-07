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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Мольде
3:4
Конец матча
Викинг
0'
1:0
15' Гол
Коса Маркус Андреас
17' Желтая карточка
Эйкрем Магнус
2:0
25' Гол
Брюнхильдсен Ола
27' Желтая карточка
Стенснесс Джанни
3:0
28' Гол
Эйкрем Магнус
3:1
30' Гол
Лёкберг Кристоффер
62' Красная карточка
Хансен Беньямин
3:2
63' Пенальти
Бериша Ветон
65' Желтая карточка
Брейвик Эмиль
3:3
72' Гол
Танген Харальд
82' Желтая карточка
Себулонсен Себастьян
3:4
83' Гол
Бериша Ветон
90' Желтая карточка
Сольбаккен Маркус
90' Желтая карточка
Sivert Heggheim Mannsverk
90'+7
1
Карлстрём
Якоб
19
Хауган
Эйрик
4
Хансен
Беньямин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
15
Коса
Маркус
Андреас
11
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
8
Сольбаккен
Маркус
16
Лёкберг
Кристоффер
27
Фридйонссон
Самуэль
17
Себулонсен
Себастьян
14
Бериша
Ветон
21
Танген
Харальд
Мольде
3-4-2-1
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Викинг

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
38.5%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

29 матчей

31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.5%
17.2%
48.3%
10 побед 5 ничьих 14 побед

История матчей

Т
2:2
Т
3:2
Т
3:2
Т
5:0
Т
0:2
Т
5:1
Т
2:3
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:1
Т
4:1
К
3:0
Т
2:1
Т
1:2
КН
5:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:2
Т
2:2
Т
4:1
Т
2:1
Т
1:2
ТМС
1:1
Т
3:3
Т
2:3

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2 Мольде - Лиллестрём 3:3 Бранн - Мольде 0:1 Мольде - Русенборг 4:1 Мольде - Саннефьёрд 3:1 Стрёмсгодсет - Мольде 6:0
Викинг
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1
Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2 Тромсё - Викинг 0:2 Викинг - Одд 3:1 Кристиансунд - Викинг 2:3 Викинг - Хёугесунн 1:1 Мьёндален - Викинг 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:2
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