Первый тайм

11' Гуйри слева в штрафной площади прошёл Жиротто, но отпустил далеко от себя мяч, чем сразу воспользовался Лафон, забравший сферу в руки.

10' Бар по левому флангу прошёл вперёд, но его подача в штрафную площадь получилась слабой и низкой.

9' Тодибо на фланге выбил мяч у Саймона.

8' Заброс Бара вперёд по левому флангу соперники перехватили.

7' Первые минуты встречи лучше проводит "Ницца", больше контролируя мяч и чаще оказываясь на чужой половине поля.

6' Будауи справа навесил в штрафную площадь, куда партнёры рывков не сделали.