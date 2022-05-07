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Франция: Кубок

2021-2022

Стадион:
Ницца
0:0
Первый тайм: 10'
Нант
0' 10'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 107
Ницца 86.9% (93)
X 12.1% (13)
Нант 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Нант
2.17
3.70
3.73
Все Коэффициенты
Новости
1
Булка
Марцин
23
Лотомба
Жордан
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
28
Будауи
Хишем
8
Росарио
Пабло
19
Тюрам
Кефрен
11
Гуйри
Амин
7
Делор
Анди
9
Дольберг
Каспер
1
Лафон
Альбан
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
5
Чиривелья
Педро
18
Мутуссами
Самуэль
29
Мерлин
Квентин
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
Ницца
4-4-2
Нант
3-4-1-2

История личных встреч

Ницца
Нант

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

21 матч

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.8%
57.1%
19.1%
5 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
0:0
КЛ
4:3
К
0:2
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 2 0.33
Клюйверт Джастин 2 0.33
Гуйри Амин 2 0.33
Дольберг Каспер 1 0.17
Лотомба Жордан 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 4 (1) 0.67
Коло-Муани Рандаль 1 0.17
Жеббель Виллем 1 0.17
Мутуссами Самуэль 1 0.17
Паллуа Николя 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будауи Хишем 2 0
Шнайдерлин Морган 1 0
Клюйверт Джастин 1 0
Гуйри Амин 1 0
Тодибо Жан-Клер 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Бар Мельвен 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
100%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
3
38%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1
Ланс - Ницца 3:0 Ницца - Ренн 1:1 Марсель - Ницца 2:1 Монпелье - Ницца 0:0 Ницца - ПСЖ 1:0 Ницца - Версаль 2:0 Страсбург - Ницца 0:0 Ницца - Анже 1:0 Лион - Ницца 2:0 Ницца - Марсель 4:1 Ницца - Клермон 0:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Мец - Ницца 0:2 Ницца - Нант 2:1 Брест - Ницца 0:3 Ницца - ФК Париж / Лион 0:0
Нант
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ланс - Нант 2:2 Нант - Бордо 5:3 Марсель - Нант 3:2 Нант - Анже 1:1
Брест - Нант 1:1 Клермон - Нант 2:3 Нант - Лилль 0:1 Труа - Нант 1:0 Нант - Монпелье 2:0 Нант - Монако 2:2 Мец - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0 Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0
  • Первый тайм
  • 11'
    Гуйри слева в штрафной площади прошёл Жиротто, но отпустил далеко от себя мяч, чем сразу воспользовался Лафон, забравший сферу в руки.
  • 10'
    Бар по левому флангу прошёл вперёд, но его подача в штрафную площадь получилась слабой и низкой.
  • 9'
    Тодибо на фланге выбил мяч у Саймона.
  • 8'
    Заброс Бара вперёд по левому флангу соперники перехватили.
  • 7'
    Первые минуты встречи лучше проводит "Ницца", больше контролируя мяч и чаще оказываясь на чужой половине поля.
  • 6'
    Будауи справа навесил в штрафную площадь, куда партнёры рывков не сделали.
  • Офсайд
    5'
    Саймон слева забежал в офсайд.
  • 4'
    Саймон на левом фланге не смог пройти Тодибо.
  • Фол, нарушение
    3'
    Делор нарушил правила в чужой штрафной площади.
  • 2'
    "Ницца" играет в полосатых красно-чёрных футболках и белых трусах, "Нант" - в жёлтой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стад де Франс"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de France. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ницца 0:0 Нант

Исход игры
Ницца
86.9% (93)
Ничья
12.1% (13)
Нант
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.04% (49)
Меньше
51.96% (53)
Обе команды забьют
Да
57.84% (59)
Нет
42.16% (43)
Популярный счёт
2:1 Ницца
42.1% (45)
1:0 Ницца
29% (31)
1:1 Ничья
9.3% (10)
2:0 Ницца
9.3% (10)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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