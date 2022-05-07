0:1
Второй тайм: 65'
6' Желтая карточкаАллан Соуза
0:1
7' ПенальтиМайдана Яго
18' Желтая карточкаХалк Живанилдо
20' Желтая карточкаFelipe Azevedo
22' Желтая карточкаJuninho IX
30' Желтая карточкаEder 2
55' Желтая карточкаРевер Умберто
56' Желтая карточкаGustavinho
Ход матча
6'
7'
0:1
18'
20'
22'
30'
55'
56'
56'
56'
22
Эверсон
2
Guga3
44
Rubens
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
33
Eder
2
16
Пауло
Жоао
21
Lucas
Kal
40
Matheus
XV
18
Gustavinho
19
Henrique
I
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Аллан СоузаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
33 SavioПолузащитник
-
27 Calebe
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
41 Antonio Neto
-
-
-
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Eder 2Защитник
-
16 Пауло ЖоаоЗащитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
-
40 Matheus XVПолузащитник
-
18 GustavinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Henrique IНападающий
- Запасные игроки
-
27 Raul CaceresЗащитник
-
25 Мело АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Juninho V
-
29 Pedrinho VI4
-
34 Luan Patrick
-
39 Flavio5
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Атлетико Минейро
Америка Минейро
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
166.7%
0 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
27 матчей
59.3%
33.3%
7.4%
16 побед 9 ничьих 2 победы
Первый тайм
29.6%
70.4%
8 побед 19 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2
Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Крузейро 2:1 Pouso Alegre - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:2 УРТ - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 3:0
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0
Алагоано - Америка Минейро 0:3 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Аваи - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Индепендьенте дель Валле 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 1:1 Томбенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Томбенсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Уберландия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Америка Минейро - Вилла Нова 0:1 Гуарани Асунсьон - Америка Минейро 2:3 Америка Минейро - Гуарани Асунсьон 0:1 УРТ - Америка Минейро 0:0 Америка Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:0