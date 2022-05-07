  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия: Серия A
Атлетико Минейро
0:1
Второй тайм: 65'
Америка Минейро
0'
6' Желтая карточка
Аллан Соуза
0:1
7' Пенальти
Майдана Яго
18' Желтая карточка
Халк Живанилдо
20' Желтая карточка
Felipe Azevedo
22' Желтая карточка
Juninho IX
30' Желтая карточка
Eder 2
55' Желтая карточка
Ревер Умберто
56' Желтая карточка
Gustavinho
65'

Ход матча

6'
Аллан Соуза
 
7'
0:1
Майдана Яго
18'
Халк Живанилдо
 
20'
 
Felipe Azevedo
22'
 
Juninho IX
30'
 
Eder 2
46'
 
Raul Caceres
Matheus XV
46'
 
Pedrinho VI4
Пауло Жоао
55'
Ревер Умберто
 
56'
 
Gustavinho
56'
 
Juninho V
Felipe Azevedo
56'
 
Aloisio Santos
Henrique I
56'
Savio
Ademir Santos
 
56'
Keno
Сарачо Федерико
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Америка Минейро
1.42
4.95
8.70
Все Коэффициенты
22
Эверсон
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
44
Rubens
15
Сарачо
Федерико
8
Jair
II
26
Фернандес
Игнасио
19
Ademir
Santos
7
Халк
Живанилдо
29
Аллан
Соуза
42
Жаилсон
Марселино
2
Patric
II
3
Майдана
Яго
33
Eder
2
16
Пауло
Жоао
21
Lucas
Kal
40
Matheus
XV
18
Gustavinho
8
Juninho
IX
11
Felipe
Azevedo
19
Henrique
I
Атлетико Минейро
4-3-3
Америка Минейро
4-1-4-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Америка Минейро

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

27 матчей

59.3%
33.3%
7.4%
16 побед 9 ничьих 2 победы

Первый тайм

29.6%
70.4%
8 побед 19 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
40.7%
14.9%
12 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

КЛ
1:2
КЛ
1:1
М
0:2
СA
1:0
СA
0:1
М
0:0
М
0:0
М
3:1
М
0:3
М
2:1
М
1:1
М
3:2
СA
0:0
СA
1:3
М
0:2
М
1:0
М
0:3
М1
4:1
СA
3:0
СA
0:1
М1
1:1
М1
2:1
М1
1:1
КСМР
1:1
М1
2:1
СA
0:0
СA
2:0

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2
Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Крузейро 2:1 Pouso Alegre - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Америка Минейро - Атлетико Минейро 0:2 УРТ - Атлетико Минейро 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 3:0
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0
Алагоано - Америка Минейро 0:3 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Аваи - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Индепендьенте дель Валле 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 1:1 Томбенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Томбенсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Уберландия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Барселона Гуаякиль 0:0 Америка Минейро - Вилла Нова 0:1 Гуарани Асунсьон - Америка Минейро 2:3 Америка Минейро - Гуарани Асунсьон 0:1 УРТ - Америка Минейро 0:0 Америка Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:0
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Эдер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Жуниньо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Фелипе Азеведо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Халк Живанилдо получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Атлетико Минейро
    Ничья
    Америка Минейро
    1.42
    4.95
    8.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетико Минейро 0:1 Америка Минейро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Атлетико Минейро
    Америка Минейро
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     