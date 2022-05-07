Стадион: Bank of America Stadium
0:0
Второй тайм: 50'
32' Желтая карточкаБронико Брандт
Ход матча
32'
28
Мора
Хосеф
15
Ben
Bender
45
Ryan
Sailor
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
-
12 Риос ДаниэльНападающий
-
31 George Marks
-
Главный тренер: Рамирес Мигель Анхель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Ryan SailorЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Диоп КлементВратарь
- Полузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Джонс ДжовинНападающий
- Нападающий
-
32 Noah Allen
-
-
Главный тренер: Невилл Фил
Бомбардиры внутри турнира
Charlotte FC
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|4
|0.5
|Ben Bender
|1
|0.13
|Алсивар Хорди
|1
|0.13
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0.13
|Фухс Кристиан
|1 (1)
|0.13
|Руис Серхио
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|5
|0.5
|Игуаин Гонсало
|2 (2)
|0.2
|Дюк Брайс
|1
|0.1
|Робинсон Робби
|1
|0.1
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Ласситер Ариэль
|0
|0
Карточки
Charlotte FC
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронико Брандт
|3
|0
|Алсивар Хорди
|3
|0
|Guzman Corujo
|2
|0
|Фухс Кристиан
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Cristian Jonatan Ortiz
|1
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Макоун Кристиан
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Adam Armour
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|6
|0
|Лоу Дэмион
|4
|1
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Jean Mota
|3
|0
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Игуаин Гонсало
|1
|0
|Маквей Кристофер
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
38%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Пропущено
7
18
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
2
29%
3
17%
1-15
1
14%
4
22%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
2
29%
3
17%
46-60
1
14%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Charlotte FC
(8 матчей)
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 поражения
Интер Майами
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|9
|5
|3
|1
|13 - 6
|18
|2.
|Орландо Сити
|0:1
|11
|5
|2
|4
|12 - 12
|17
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0
|10
|5
|2
|3
|17 - 18
|17
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|9
|5
|2
|2
|15 - 7
|17
|5.
|Нью-Йорк Сити
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|6.
|Цинциннати
|10
|4
|1
|5
|13 - 17
|13
|7.
|Коламбус Кру
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|8.
|Атланта Юнайтед
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|9.
|Торонто
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|10.
|Интер Майами
|0:0
|10
|3
|2
|5
|9 - 18
|11
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|3
|1
|5
|14 - 16
|10
|12.
|Чикаго Файр
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|13.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|10 - 13
|9
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|9
|7
|1
|1
|21 - 8
|22
|2.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|3.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|5.
|Даллас
|9
|4
|4
|1
|14 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|7.
|Колорадо Рэпидс
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|8.
|Хьюстон Динамо
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|9.
|Нэшвилл
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|10
|2
|2
|6
|8 - 16
|8
|12.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|1
|3
|5
|15 - 23
|6
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|2.
|Филадельфия Юнион
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|5.
|Орландо Сити
|0:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Атланта Юнайтед
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|9.
|Интер Майами
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|10.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|11.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|12.
|Ди Си Юнайтед
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|2.
|Лос-Анджелес
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|3.
|Даллас
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|4.
|Колорадо Рэпидс
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|1
|3
|1
|12 - 13
|6
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Орландо Сити
|0:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|1:0
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|4.
|Филадельфия Юнион
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|Цинциннати
|5
|2
|1
|2
|4 - 9
|7
|6.
|Чикаго Файр
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|7.
|Интер Майами
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|8.
|Коламбус Кру
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|6.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|7.
|Сиэтл Саундерс
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|0
|0
|5
|3 - 12
|0