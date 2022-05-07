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США: МЛС

2022

Стадион:
Charlotte FC
1:0
Конец матча
Интер Майами
0'
32' Желтая карточка
Бронико Брандт
1:0
68' Гол
Шиньяшики Андре
90'+6
1
Кахлина
Кристиян
24
Линдси
Джейлин
4
Guzman
Corujo
22
Фухс
Кристиан
28
Мора
Хосеф
13
Бронико
Брандт
7
Юзвяк
Камиль
6
Руис
Серхио
15
Ben
Bender
17
Orrin
McKinze
Gaines
11
Свидерски
Кароль
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
4
Маквей
Кристофер
45
Ryan
Sailor
3
Гиббс
Киран
7
Jean
Mota
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
17
Васильев
Индиана
9
Кампана
Леонардо
19
Робинсон
Робби
Charlotte FC
4-1-3-2
Интер Майами
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Charlotte FC
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 4 0.5
Ben Bender 1 0.13
Алсивар Хорди 1 0.13
Cristian Jonatan Ortiz 1 0.13
Шиньяшики Андре 1 0.13
Фухс Кристиан 1 (1) 0.13
Рейна Йорди 0 0
Руис Серхио 0 0
Франко Алан 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 5 0.5
Игуаин Гонсало 2 (2) 0.2
Дюк Брайс 1 0.1
Робинсон Робби 1 0.1
Йедлин Деандре 0 0
Ласситер Ариэль 0 0

Карточки

Charlotte FC
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронико Брандт 3 0
Алсивар Хорди 3 0
Guzman Corujo 2 0
Фухс Кристиан 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Cristian Jonatan Ortiz 1 0
Франко Алан 1 0
Макоун Кристиан 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Adam Armour 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 6 0
Лоу Дэмион 4 1
Кинтерос Хайро 2 1
Йедлин Деандре 3 0
Jean Mota 3 0
Адамс Мохаммед 3 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Игуаин Гонсало 1 0
Маквей Кристофер 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
11
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
33%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
2
29%
3
16%
1-15
1
14%
4
21%
16-30
1
14%
1
5%
31-45
2
29%
3
16%
46-60
1
14%
4
21%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Charlotte FC
(8 матчей)
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 поражения
Орландо Сити - Charlotte FC 2:1 Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Гринвилл Триумф - Charlotte FC 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1
Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1
Интер Майами
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1
Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 1:0 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 9 5 3 1 13 - 6 18
2. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
3. Нью-Йорк Ред Буллз 9 5 2 2 15 - 7 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Нью-Йорк Сити 8 4 1 3 19 - 10 13
6. Цинциннати 10 4 1 5 13 - 17 13
7. Коламбус Кру 9 3 3 3 13 - 9 12
8. Атланта Юнайтед 1:1 10 3 3 4 12 - 14 12
9. Торонто 10 3 2 5 16 - 21 11
10. Чикаго Файр 1:1 10 2 5 3 7 - 8 11
11. Нью-Инглэнд Революшн 9 3 1 5 14 - 16 10
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Ди Си Юнайтед 8 3 0 5 10 - 13 9
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 21 - 8 22
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
4. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
5. Даллас 9 4 4 1 14 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 9 4 2 3 11 - 8 14
7. Колорадо Рэпидс 9 3 3 3 11 - 11 12
8. Хьюстон Динамо 9 3 3 3 12 - 11 12
9. Нэшвилл 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Портленд Тимберс 10 2 5 3 10 - 15 11
11. Спортинг Канзас-Сити 10 2 2 6 8 - 16 8
12. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 9 - 11 7
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 1 3 5 15 - 23 6
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 5 4 0 1 18 - 7 12
2. Филадельфия Юнион 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
5. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
6. Нью-Инглэнд Революшн 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
8. Атланта Юнайтед 1:1 5 2 3 0 9 - 6 9
9. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
10. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
11. Чикаго Файр 1:1 5 1 3 1 4 - 3 6
12. Ди Си Юнайтед 5 2 0 3 8 - 8 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 4 0 2 2 2 - 4 2
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
2. Лос-Анджелес 5 4 1 0 12 - 3 13
3. Даллас 5 4 1 0 12 - 4 13
4. Колорадо Рэпидс 5 3 2 0 8 - 1 11
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 5 3 1 1 9 - 4 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 1 3 1 12 - 13 6
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 1 0 1 0 1 - 1 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
3. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
4. Филадельфия Юнион 4 2 1 1 6 - 4 7
5. Цинциннати 5 2 1 2 4 - 9 7
6. Чикаго Файр 1:1 5 1 2 2 3 - 5 5
7. Коламбус Кру 4 0 3 1 4 - 5 3
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 1:1 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 5 0 2 3 8 - 12 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
6. Портленд Тимберс 5 1 2 2 5 - 9 5
7. Сиэтл Саундерс 4 1 1 2 6 - 7 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 3 1 0 2 4 - 4 3
11. Колорадо Рэпидс 4 0 1 3 3 - 10 1
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 4 0 0 4 3 - 10 0
13. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
14. Спортинг Канзас-Сити 5 0 0 5 3 - 12 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Бронико Брандт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Новости
Где смотреть матч Charlotte FC 1:0 Интер Майами онлайн

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