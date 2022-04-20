Греция: Кубок 2021-2022
1:0
Конец матча
9' Желтая карточкаKyriakos Mazoulouxis
1:0
19' ГолИоаннидис Фотис
74' Желтая карточкаКотсирас Яннис
80' Желтая карточкаШаранов Боян
90' Желтая карточкаПерес Рубен
Ход матча
19'
74'
80'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Лукао IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
15 Давид СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феста Джанлука
История личных встреч
Панатинаикос
Ламия
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateus Vital
|2
|0.33
|Канталапьерда Аитор
|1
|0.17
|Карлитос Карлос
|1
|0.17
|Македа Федерико
|1
|0.17
|Паласиос Себастьян
|1
|0.17
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.17
|Александропулос Сотириос
|1
|0.17
|Котсирас Яннис
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Романич Лазар
|1
|0.17
|Элефтериадис Христос
|1
|0.17
|Цукалос Николаос
|1
|0.17
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0.17
|Провидакис Константинос
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Факундо
|1
|0
|Перес Рубен
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Шарлия Звонимир
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шаранов Боян
|2
|0
|Бехарано Данни
|2
|0
|Cristopher Nunez
|2
|0
|Бангура Альхассан
|1
|0
|Тайрон Густаво
|1
|0
|Големич Владимир
|1
|0
|Theofanis Tsandaris
|1
|0
|Дзанетпулос Адам-Кристоф
|1
|0
|Kyriakos Mazoulouxis
|1
|0
|Влахомитрос Анестис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
1
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0
Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0
Ламия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2
Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
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