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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
1:0
Конец матча
Ламия
0'
9' Желтая карточка
Kyriakos Mazoulouxis
1:0
19' Гол
Иоаннидис Фотис
74' Желтая карточка
Котсирас Яннис
80' Желтая карточка
Шаранов Боян
90' Желтая карточка
Перес Рубен
90'+9
Панатинаикос
Ламия

История личных встреч

Панатинаикос
Ламия

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
С
1:3
С
0:0
С
0:2
ТМС
0:1
С
2:0
С
1:1
К
1:0
С
1:0
К
1:0
С
3:1
С
2:0
К
1:0
К
4:1
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateus Vital 2 0.33
Канталапьерда Аитор 1 0.17
Карлитос Карлос 1 0.17
Македа Федерико 1 0.17
Паласиос Себастьян 1 0.17
Иоаннидис Фотис 1 0.17
Александропулос Сотириос 1 0.17
Котсирас Яннис 0 0
Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Романич Лазар 1 0.17
Элефтериадис Христос 1 0.17
Цукалос Николаос 1 0.17
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0.17
Провидакис Константинос 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Факундо 1 0
Перес Рубен 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Котсирас Яннис 1 0
Шарлия Звонимир 1 0
Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шаранов Боян 2 0
Бехарано Данни 2 0
Cristopher Nunez 2 0
Бангура Альхассан 1 0
Тайрон Густаво 1 0
Големич Владимир 1 0
Theofanis Tsandaris 1 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 1 0
Kyriakos Mazoulouxis 1 0
Влахомитрос Анестис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАОК 2:1 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0
Панатинаикос - АЕК 1:1 Атромитос - Панатинаикос 0:2 Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0 Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0
Ламия
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ламия - Ионикос 0:1 Волос - Ламия 3:0 Ламия - ОФИ 1:2 Панетоликос - Ламия 1:2
Ламия - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0 Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2
1/8 финала
2 Панатинаикос
1 Волос
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Ламия
0 Ионикос
2 Лариса
4 ПАОК
5 АЕК
1 Кифисия
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
1/4 финала
5 Панатинаикос
0 Анагенниси Кардица
0 Арис Салоники
1 Ламия
2 ПАОК
1 АЕК
3 Панетоликос
4 Олимпиакос
1/2 финала
1 Панатинаикос
0 Ламия
0 ПАОК
0 Олимпиакос
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Иоаннидис Фотис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Kyriakos Mazoulouxis получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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