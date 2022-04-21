Греция: Кубок 2021-2022
0:0
Первый тайм: 24'
16' Желтая карточкаМанолас Костас
Ход матча
16'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
27 Лала КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Кане МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
История личных встреч
ПАОК
Олимпиакос
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.8%
69.6%
8 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
52.2%
13 побед 12 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 14 побед
47 матчей
34%
21.3%
44.7%
16 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
17%
55.3%
27.7%
8 побед 26 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.7%
42.6%
29.7%
13 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|2
|0.4
|Акпом Чуба
|2
|0.4
|Митрицэ Александру
|1
|0.2
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|2
|0.4
|Масурас Гиоргос
|2
|0.4
|Лопеш Рони
|1
|0.2
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.2
|Семеду Рубен
|1
|0.2
|Фадига Бандиугу
|1
|0.2
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпом Чуба
|3
|1
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Авраам
|2
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
5
8
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
100%
1
13%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1
АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - АЕК 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?