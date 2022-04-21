Греция: Кубок 2021-2022
0:0
Конец матча
16' Желтая карточкаМанолас Костас
27' Желтая карточкаАкпом Чуба
58' Желтая карточкаЛала Кенни
68' Желтая карточкаКреспо Хосе
70' Желтая карточкаДуглас Гомес
90' Желтая карточкаПапастатопулос Сократис
Ход матча
16'
27'
58'
68'
70'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
-
27 Лала КенниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Кане МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
История личных встреч
ПАОК
Олимпиакос
23 матча
69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.8%
69.6%
8 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
52.2%
13 побед 12 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 14 побед
47 матчей
34%
21.3%
44.7%
16 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
17%
55.3%
27.7%
8 побед 26 ничьих 13 побед
Второй тайм
27.7%
42.6%
29.7%
13 побед 20 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|2
|0.4
|Акпом Чуба
|2
|0.4
|Митрицэ Александру
|1
|0.2
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|2
|0.4
|Масурас Гиоргос
|2
|0.4
|Лопеш Рони
|1
|0.2
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0.2
|Семеду Рубен
|1
|0.2
|Фадига Бандиугу
|1
|0.2
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акпом Чуба
|4
|1
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|Дуглас Гомес
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пападопулос Авраам
|2
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Камара Мохамед III
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
5
8
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
100%
1
13%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1
АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - АЕК 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
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