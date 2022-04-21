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Греция: Кубок 2021-2022

2021-2022
ПАОК
0:0
Конец матча
Олимпиакос
0'
16' Желтая карточка
Манолас Костас
27' Желтая карточка
Акпом Чуба
58' Желтая карточка
Лала Кенни
68' Желтая карточка
Креспо Хосе
70' Желтая карточка
Дуглас Гомес
90' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
90'+4
ПАОК
Олимпиакос

История личных встреч

ПАОК
Олимпиакос

23 матча

69.6%
30.4%
7.105427357601E-15%
16 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

34.8%
69.6%
8 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
52.2%
13 побед 12 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 14 побед

47 матчей

34%
21.3%
44.7%
16 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

17%
55.3%
27.7%
8 побед 26 ничьих 13 побед

Второй тайм

27.7%
42.6%
29.7%
13 побед 20 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 2 0.4
Акпом Чуба 2 0.4
Митрицэ Александру 1 0.2
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 2 0.4
Масурас Гиоргос 2 0.4
Лопеш Рони 1 0.2
Эль-Араби Юссеф 1 0.2
Семеду Рубен 1 0.2
Фадига Бандиугу 1 0.2
Вальбуэна Матьё 0 0
Карвалью Жоау 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акпом Чуба 4 1
Куртич Ясмин 2 0
Креспо Хосе 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Лукас Тэйлор 1 0
Дуглас Гомес 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пападопулос Авраам 2 0
Манолас Костас 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Лала Кенни 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Ба Уссейну 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

5
8
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
100%
1
13%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Арис Салоники - ПАОК 1:0 ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1
АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панатинаикос - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - АЕК 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1
Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0
1/8 финала
2 Панатинаикос
1 Волос
0 Айос-Николаос
6 Анагенниси Кардица
5 Арис Салоники
1 ОФИ
3 Ламия
0 Ионикос
2 Лариса
4 ПАОК
5 АЕК
1 Кифисия
0 Ники Волоу
2 Панетоликос
3 Левадиакос
4 Олимпиакос
1/4 финала
5 Панатинаикос
0 Анагенниси Кардица
0 Арис Салоники
1 Ламия
2 ПАОК
1 АЕК
3 Панетоликос
4 Олимпиакос
1/2 финала
1 Панатинаикос
0 Ламия
0 ПАОК
0 Олимпиакос
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Акпом Чуба получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Манолас Костас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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