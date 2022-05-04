Стадион: Тумба
1:0
Второй тайм: 49'
1:0
10' ГолМург Томас
37' Желтая карточкаМасурас Гиоргос
Ход матча
10'
37'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 8
-
50 Владение мячом, % 50
15
Креспо
Хосе
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
27
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
10
Лопеш
Рони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Нападающий
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Лопеш РониНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
История личных встреч
ПАОК
Олимпиакос
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
70.8%
8 побед 17 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.2%
54.2%
13 побед 13 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
44%
56%
0 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед
49 матчей
32.7%
24.5%
42.8%
16 побед 12 ничьих 21 победа
Первый тайм
16.3%
57.1%
26.6%
8 побед 28 ничьих 13 побед
Второй тайм
26.5%
44.9%
28.6%
13 побед 22 ничьи 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чолак Антонио-Мирко
|2
|0.33
|Мург Томас
|1
|0.17
|Акпом Чуба
|1
|0.17
|Живкович Андрия
|1
|0.17
|Митрицэ Александру
|0
|0
|Лео Родригес
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|3 (1)
|0.5
|Карвалью Жоау
|1
|0.17
|Лопеш Рони
|1
|0.17
|Родригес Гарри
|1
|0.17
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.17
|Масурас Гиоргос
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михай Энеа
|1
|1
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Соареш Филипе
|2
|0
|Креспо Хосе
|1
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Сидклей Феррейра
|1
|0
|Састре Хуан
|1
|0
|Лео Родригес
|1
|0
|Циггарас Теохарис
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лала Кенни
|2
|0
|Бухалакис Андреас
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Лопеш Рони
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0
ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0
Олимпиакос - АЕК 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|73
|2.
|ПАОК
|1:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|63
|3.
|Панатинаикос
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|54
|4.
|Арис Салоники
|6
|2
|2
|2
|4 - 4
|53
|5.
|АЕК
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|52
|6.
|ПАС Янина
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|0:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|72
|2.
|ПАОК
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|60
|3.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|52
|4.
|Арис Салоники
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|ПАС Янина
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|АЕК
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|52
|2.
|Арис Салоники
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|48
|3.
|ПАС Янина
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|41
|4.
|ПАОК
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|5.
|Панатинаикос
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|6.
|Олимпиакос
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1