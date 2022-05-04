  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига: Чемпионская группа 2021-2022

Греция: Суперлига: Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
ПАОК
1:0
Второй тайм: 49'
Олимпиакос
0'
1:0
10' Гол
Мург Томас
37' Желтая карточка
Масурас Гиоргос
49'

Ход матча

10'
Мург Томас
(Чолак Антонио-Мирко)
1:0
37'
 
Масурас Гиоргос
46'
 
Родригес Гарри
Масурас Гиоргос
46'
 
Эль-Араби Юссеф
Соарес Франсиско
46'
 
Камара Агибу
Бухалакис Андреас
46'
Михай Энеа
Креспо Хосе
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 8
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Олимпиакос
2.54
4.01
9.77
Все Коэффициенты
Новости
31
Пасхалакис
Александрос
19
Лиратцис
Элефтериос
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
16
Сидклей
Феррейра
51
Циггарас
Теохарис
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
50
Соареш
Филипе
28
Митрицэ
Александру
29
Чолак
Антонио-Мирко
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
24
Ба
Уссейну
45
Рябчук
Олег
4
Камара
Мохамед
III
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
19
Масурас
Гиоргос
29
Соарес
Франсиско
10
Лопеш
Рони
ПАОК
4-2-3-1
Олимпиакос
4-3-3

История личных встреч

ПАОК
Олимпиакос

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
70.8%
8 побед 17 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.2%
54.2%
13 побед 13 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

44%
56%
0 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 14 побед

49 матчей

32.7%
24.5%
42.8%
16 побед 12 ничьих 21 победа

Первый тайм

16.3%
57.1%
26.6%
8 побед 28 ничьих 13 побед

Второй тайм

26.5%
44.9%
28.6%
13 побед 22 ничьи 14 побед

История матчей

К
1:1
К
0:0
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
0:1
К
2:0
С
0:1
К
3:2
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:0
С
2:1
К
3:0
С
1:0
С
0:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
КГ
1:0
КГ
2:1
С
2:1
С
4:0
С
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:1
К
1:0
К
1:1
С
3:0
С
0:1
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
К
2:0
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чолак Антонио-Мирко 2 0.33
Мург Томас 1 0.17
Акпом Чуба 1 0.17
Живкович Андрия 1 0.17
Митрицэ Александру 0 0
Лео Родригес 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 3 (1) 0.5
Карвалью Жоау 1 0.17
Лопеш Рони 1 0.17
Родригес Гарри 1 0.17
Сиссе Пап Абу 1 0.17
Масурас Гиоргос 0 0
Лала Кенни 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михай Энеа 1 1
Ингасон Сверрир 2 0
Соареш Филипе 2 0
Креспо Хосе 1 0
Куртич Ясмин 1 0
Мург Томас 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Сидклей Феррейра 1 0
Састре Хуан 1 0
Лео Родригес 1 0
Циггарас Теохарис 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лала Кенни 2 0
Бухалакис Андреас 2 0
Камара Агибу 2 0
Манолас Костас 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Лопеш Рони 1 0
Масурас Гиоргос 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ПАОК - АЕК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Арис Салоники - ПАОК 1:0
ПАОК - Марсель 0:1 Марсель - ПАОК 2:1 Панатинаикос - ПАОК 2:1 АЕК - ПАОК 0:1 Гент - ПАОК 1:2 ПАОК - ПАС Янина 1:0 ПАОК - Гент 1:0 Ламия - ПАОК 0:2 АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0 Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1
Олимпиакос
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Олимпиакос - ПАС Янина 3:2 Олимпиакос - ПАОК 1:1 ПАОК - Олимпиакос 0:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:0
Олимпиакос - АЕК 1:1 ПАС Янина - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:1 6 2 2 2 7 - 7 73
2. ПАОК 1:0 6 3 1 2 5 - 4 63
3. Панатинаикос 6 3 3 0 5 - 2 54
4. Арис Салоники 6 2 2 2 4 - 4 53
5. АЕК 6 1 3 2 7 - 8 52
6. ПАС Янина 6 0 3 3 5 - 8 43
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 0:1 3 2 1 0 6 - 4 72
2. ПАОК 1:0 3 2 1 0 3 - 1 60
3. Панатинаикос 4 3 1 0 5 - 2 52
4. Арис Салоники 3 1 2 0 1 - 0 5
5. ПАС Янина 3 0 2 1 3 - 4 2
6. АЕК 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 1 3 0 6 - 5 52
2. Арис Салоники 3 1 0 2 3 - 4 48
3. ПАС Янина 3 0 1 2 2 - 4 41
4. ПАОК 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
5. Панатинаикос 2 0 2 0 0 - 0 2
6. Олимпиакос 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Масурас Гиоргос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Олимпиакос
2.54
4.01
9.77
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч ПАОК 1:0 Олимпиакос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ПАОК
Олимпиакос
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 