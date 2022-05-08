0:0
Первый тайм: 38'
13' Желтая карточкаЭнрике Педру
23' Желтая карточкаBruno Pacheco III
28' Желтая карточкаRodrigo I
Ход матча
13'
28'
26
Erick2
16
Abner2
17
Hugo
Moura
20
David
Terans
88
Мичел
Маседо
21
Geovane
19
Rodrigo
I
29
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Erick2Защитник
- Защитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Полузащитник
-
20 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Pablo I
-
-
-
13 Khellven
-
39 Vitor Roque
-
28 Tomas Cuello
-
3 Деде
-
Главный тренер: Fabio Carille
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
52 Жоао ВикторЗащитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
-
99 Иури ФрейтасНападающий
-
11 Арруда ЭрикНападающий
- Нападающий
-
31 ДентиньоНападающий
-
20 Wescley V
-
70 Kelvyn
-
-
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Сеара
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стронгест - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0
Токантинополис - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Стронгест 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Каракас - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 2:1 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сианорти 5:1 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Azuriz - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2
Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1 Сеара - Спорт Ресифи 0:0 Сеара - Сампайо Корреа 1:1 Сеара - ФК Глобо 5:0 Форталеза - Сеара 1:1