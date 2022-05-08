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  3. Бразилия: Серия A
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 38'
Сеара
0'
13' Желтая карточка
Энрике Педру
23' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
28' Желтая карточка
Rodrigo I
38'

Ход матча

13'
Энрике Педру
 
23'
 
Bruno Pacheco III
28'
 
Rodrigo I
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Сеара
2.20
3.21
3.70
Все Коэффициенты
1
Bento
Krepski
26
Erick2
42
Felipe
Matheus
34
Энрике
Педру
II
16
Abner2
30
Сильва
Гарсия
Брайан
17
Hugo
Moura
9
Agustin
Canobbio
20
David
Terans
11
Витиньо
Витор
V
7
Marcelo
XIII
1
Joao
Ricardo
II
88
Мичел
Маседо
15
Габриэл
Барбоза
14
Рибейро
Лукас
6
Bruno
Pacheco
III
21
Geovane
19
Rodrigo
I
45
Vinicius
Lima
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
10
Мендоса
Стивен
29
Vinicius
X
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Сеара

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
0:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
0:0
К
1:1
К
0:0
БСБ
2:1
БСБ
0:1
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Стронгест - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0
Токантинополис - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Стронгест 1:0 Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 4:0 Каракас - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Лондрина ЭК 2:1 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 3:4 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Сианорти 5:1 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Azuriz - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2
Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сеара - КРБ Масейо 0:0 Кампиненсе - Сеара 0:1 Сеара - Tuna Luso 2:0 Сеара - Алагоано 2:0 Sao Raimundo RR1 - Сеара 0:3 Игуату - Сеара 1:0 Сеара - Игуату 2:1 Атлетико Алагоиньяс - Сеара 0:1 Сеара - Спорт Ресифи 0:0 Сеара - Сампайо Корреа 1:1 Сеара - ФК Глобо 5:0 Форталеза - Сеара 1:1
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Сеара
2.20
3.21
3.70
Все Коэффициенты
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Атлетико Паранаэнсе
Сеара
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