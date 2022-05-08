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США: МЛС

2022

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Второй тайм: 54'
Колорадо Рэпидс
0' 54'
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.57
3.62
3.83
Все Коэффициенты
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
13
Натан
Рафаэл
80
Кальво
Франсиско
27
Лопес
Маркос
IV
14
Юилл
Джексон
10
Эспиноса
Кристиан
17
Грегуш
Ян
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
22
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
5
Трасти
Остон
66
Эстевес
Лукас
14
Кайе
Марк-Энтони
21
Акоста
Бриан
8
Max
Alves
32
Уорнер
Коллен
7
Льюис
Джонатан
29
Зардес
Гьяси
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
64.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед

32 матча

34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.3%
46.9%
21.8%
10 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

М
0:1
М
1:1
М
5:0
М
1:1
М
2:1
М
3:1
М
0:0
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:1
М
0:0
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
0:0
М
0:0
М
1:0
М
1:2
М
1:1
М
1:4
М
4:1
М
2:1
М
1:1
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 5 (1) 0.5
Эспиноса Кристиан 4 (2) 0.4
Кальво Франсиско 2 0.2
Кауэлл Кейд 1 0.1
Томпсон Томми 1 0.1
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.1
Юилл Джексон 1 0.1
Грегуш Ян 0 0
Монтейру Жамиру 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 5 0.5
Кайе Марк-Энтони 3 0.3
Абубакар Лалас 1 0.1
Льюис Джонатан 1 0.1
Шиньяшики Андре 1 0.1
Барриос Майкл 0 0
Эстевес Лукас 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальво Франсиско 3 0
Ремеди Эрик 3 0
Лопес Маркос IV 2 0
Марье Поль 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Монтейру Жамиру 0 1
Эспиноса Кристиан 1 0
Натан Рафаэл 1 0
Юилл Джексон 1 0
Жудсон 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 3 1
Трасти Остон 3 0
Уилсон Дэнни 2 0
Прайс Джек 2 0
Ярброуг Вильям 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Розенберри Киган 2 0
Льюис Джонатан 2 0
Max Alves 2 0
Барриос Майкл 1 0
Абубакар Лалас 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Эстевес Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
3
2 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
6
50%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
1
8%
4
40%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
100%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
6
40%
0
0%
61-75
4
27%
2
18%
76-90

Пропущено

23
11
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
1
9%
16-30
5
22%
4
36%
31-45
4
17%
2
18%
46-60
6
26%
0
0%
61-75
3
13%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 10 6 3 1 14 - 6 21
2. Нью-Йорк Ред Буллз 10 5 3 2 16 - 8 18
3. Клёб де Фут Монреаль 10 5 2 3 20 - 19 17
4. Орландо Сити 11 5 2 4 13 - 15 17
5. Цинциннати 11 5 1 5 14 - 17 16
6. Нью-Йорк Сити 9 4 2 3 19 - 10 14
7. Атланта Юнайтед 10 4 2 4 15 - 14 14
8. Коламбус Кру 10 3 4 3 15 - 11 13
9. Ди Си Юнайтед 9 4 0 5 12 - 13 12
10. Нью-Инглэнд Революшн 10 3 2 5 16 - 18 11
11. Торонто 10 3 2 5 16 - 21 11
12. Интер Майами 10 3 1 6 9 - 19 10
13. Чикаго Файр 10 2 4 4 7 - 11 10
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:1 10 7 1 2 21 - 9 22
2. Остин 9 6 2 1 22 - 8 20
3. Даллас 10 5 4 1 16 - 7 19
4. Реал Солт-Лейк 10 4 4 2 10 - 13 16
5. Лос-Анджелес Гэлакси 9 5 1 3 10 - 7 16
6. Миннесота Юнайтед 10 4 2 4 11 - 9 14
7. Колорадо Рэпидс 0:0 10 3 4 3 11 - 11 13
8. Нэшвилл 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Хьюстон Динамо 10 3 3 4 12 - 13 12
10. Портленд Тимберс 11 2 6 3 11 - 16 12
11. Спортинг Канзас-Сити 11 2 3 6 8 - 16 9
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 10 1 4 5 15 - 23 7
13. Сиэтл Саундерс 8 2 1 5 9 - 13 7
14. Ванкувер Уайткэпс 8 1 1 6 6 - 17 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 6 4 1 1 18 - 7 13
2. Атланта Юнайтед 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Филадельфия Юнион 1:0 5 3 2 0 7 - 2 11
4. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
5. Клёб де Фут Монреаль 4 3 0 1 9 - 5 9
6. Торонто 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Ди Си Юнайтед 6 3 0 3 10 - 8 9
8. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
10. Интер Майами 5 2 1 2 6 - 8 7
11. Цинциннати 5 2 0 3 9 - 8 6
12. Чикаго Файр 5 1 3 1 4 - 3 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 5 0 3 2 3 - 5 3
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 6 5 1 0 14 - 4 16
2. Остин 5 4 1 0 15 - 2 13
3. Лос-Анджелес 0:1 6 4 1 1 12 - 4 13
4. Колорадо Рэпидс 0:0 5 3 2 0 8 - 1 11
5. Реал Солт-Лейк 4 3 1 0 6 - 3 10
6. Миннесота Юнайтед 6 3 1 2 9 - 5 10
7. Лос-Анджелес Гэлакси 4 3 0 1 4 - 2 9
8. Хьюстон Динамо 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Спортинг Канзас-Сити 5 2 2 1 5 - 4 8
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 6 1 4 1 12 - 13 7
11. Портленд Тимберс 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Ванкувер Уайткэпс 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Сиэтл Саундерс 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Нэшвилл 1 0 1 0 1 - 1 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 5 5 0 0 13 - 3 15
2. Филадельфия Юнион 1:0 5 3 1 1 7 - 4 10
3. Цинциннати 6 3 1 2 5 - 9 10
4. Клёб де Фут Монреаль 6 2 2 2 11 - 14 8
5. Орландо Сити 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Чикаго Файр 5 1 1 3 3 - 8 4
7. Коламбус Кру 5 0 4 1 6 - 7 4
8. Интер Майами 5 1 0 4 3 - 11 3
9. Атланта Юнайтед 5 1 0 4 3 - 8 3
10. Ди Си Юнайтед 3 1 0 2 2 - 5 3
11. Торонто 5 0 2 3 8 - 12 2
12. Нью-Йорк Сити 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Нью-Инглэнд Революшн 4 0 1 3 7 - 11 1
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 8 3 2 3 8 - 9 11
2. Лос-Анджелес 0:1 4 3 0 1 9 - 5 9
3. Остин 4 2 1 1 7 - 6 7
4. Лос-Анджелес Гэлакси 5 2 1 2 6 - 5 7
5. Портленд Тимберс 6 1 3 2 6 - 10 6
6. Реал Солт-Лейк 6 1 3 2 4 - 10 6
7. Сиэтл Саундерс 5 1 1 3 6 - 9 4
8. Миннесота Юнайтед 4 1 1 2 2 - 4 4
9. Даллас 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Хьюстон Динамо 4 1 0 3 4 - 6 3
11. Колорадо Рэпидс 0:0 5 0 2 3 3 - 10 2
12. Спортинг Канзас-Сити 6 0 1 5 3 - 12 1
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 4 0 0 4 3 - 10 0
14. Ванкувер Уайткэпс 5 0 0 5 3 - 14 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.57
3.62
3.83
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс онлайн

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