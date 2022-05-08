Стадион: PayPal Park
1:0
Конец матча
1:0
64' ГолНатан Рафаэл
73' Желтая карточкаКальво Франсиско
Ход матча
64'
73'
13
Натан
Рафаэл
14
Юилл
Джексон
17
Грегуш
Ян
44
Кауэлл
Кейд
21
Акоста
Бриан
29
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
-
27 Лопес МаркосЗащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
23 Oskar Aagren
-
Главный тренер: Alex Covelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Колорадо Рэпидс
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
64.7%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед
32 матча
34.4%
40.6%
25%
11 побед 13 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.3%
46.9%
21.8%
10 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|5 (1)
|0.5
|Эспиноса Кристиан
|4 (2)
|0.4
|Кальво Франсиско
|2
|0.2
|Кауэлл Кейд
|1
|0.1
|Томпсон Томми
|1
|0.1
|Натан Рафаэл
|1
|0.1
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.1
|Юилл Джексон
|1
|0.1
|Грегуш Ян
|0
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|5
|0.5
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.3
|Абубакар Лалас
|1
|0.1
|Льюис Джонатан
|1
|0.1
|Шиньяшики Андре
|1
|0.1
|Барриос Майкл
|0
|0
|Эстевес Лукас
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Ремеди Эрик
|3
|0
|Лопес Маркос IV
|2
|0
|Марье Поль
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|1
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Натан Рафаэл
|1
|0
|Юилл Джексон
|1
|0
|Жудсон
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|3
|1
|Трасти Остон
|3
|0
|Уилсон Дэнни
|2
|0
|Прайс Джек
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Розенберри Киган
|2
|0
|Льюис Джонатан
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Абубакар Лалас
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Эстевес Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
3
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
8%
2
67%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
7
54%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
1
8%
4
36%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
100%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
16
11
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
1
6%
3
27%
46-60
7
44%
0
0%
61-75
4
25%
2
18%
76-90
Пропущено
23
12
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
5
22%
4
33%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
6
26%
1
8%
61-75
3
13%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 1:3 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|2:2
|10
|5
|4
|1
|15 - 8
|19
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|10
|5
|2
|3
|20 - 19
|17
|4.
|Орландо Сити
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|5.
|Цинциннати
|11
|5
|1
|5
|14 - 17
|16
|6.
|Нью-Йорк Сити
|9
|4
|2
|3
|19 - 10
|14
|7.
|Атланта Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|8.
|Коламбус Кру
|10
|3
|4
|3
|15 - 11
|13
|9.
|Ди Си Юнайтед
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|11.
|Торонто
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|12.
|Интер Майами
|10
|3
|1
|6
|9 - 19
|10
|13.
|Чикаго Файр
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|2:2
|10
|7
|2
|1
|23 - 10
|23
|2.
|Остин
|9
|6
|2
|1
|22 - 8
|20
|3.
|Даллас
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|4.
|Реал Солт-Лейк
|10
|4
|4
|2
|10 - 13
|16
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|9
|5
|1
|3
|10 - 7
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|10
|4
|2
|4
|11 - 9
|14
|7.
|Нэшвилл
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|8.
|Колорадо Рэпидс
|10
|3
|3
|4
|11 - 12
|12
|9.
|Хьюстон Динамо
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|10.
|Портленд Тимберс
|11
|2
|6
|3
|11 - 16
|12
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|10
|2
|3
|5
|16 - 23
|9
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|11
|2
|3
|6
|8 - 16
|9
|13.
|Сиэтл Саундерс
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|6
|4
|1
|1
|18 - 7
|13
|2.
|Атланта Юнайтед
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Филадельфия Юнион
|2:2
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|6.
|Торонто
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Ди Си Юнайтед
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|8.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|10.
|Интер Майами
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Цинциннати
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|12.
|Чикаго Файр
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|2:2
|6
|4
|2
|0
|14 - 5
|14
|3.
|Остин
|5
|4
|1
|0
|15 - 2
|13
|4.
|Колорадо Рэпидс
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|5.
|Реал Солт-Лейк
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Миннесота Юнайтед
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|2
|3
|1
|13 - 13
|9
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|11.
|Портленд Тимберс
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Сиэтл Саундерс
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|5
|5
|0
|0
|13 - 3
|15
|2.
|Цинциннати
|6
|3
|1
|2
|5 - 9
|10
|3.
|Филадельфия Юнион
|2:2
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|2
|2
|2
|11 - 14
|8
|5.
|Орландо Сити
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Чикаго Файр
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|7.
|Коламбус Кру
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Интер Майами
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|9.
|Атланта Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|Ди Си Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|Торонто
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|12.
|Нью-Йорк Сити
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|2.
|Лос-Анджелес
|2:2
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|Остин
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|Портленд Тимберс
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|6.
|Реал Солт-Лейк
|6
|1
|3
|2
|4 - 10
|6
|7.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|8.
|Миннесота Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|Даллас
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Колорадо Рэпидс
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0