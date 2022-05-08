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Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Макартур
0:1
Первый тайм: 20'
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
10' Гол
Карлуччо Джеррод
14' Желтая карточка
Гордон Зигги
15' Желтая карточка
Кутрумбис Джон
20'

Ход матча

10'
0:1
Карлуччо Джеррод
14'
 
Гордон Зигги
15'
 
Кутрумбис Джон
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
4.79
4.36
2.64
Все Коэффициенты
12
Курто
Филип
2
Макгинг
Джейк
23
Мариаппа
Эдриан
15
Сусняр
Александар
4
Мередит
Джеймс
7
Да
Силва
Даниэль
24
Charles
William
M'Mombwa
20
Ускок
Томислав
10
Давила
Улисес
35
Туре
Альхассан
8
Матч
Джордон
20
Мехиас
Томас
32
Карлуччо
Джеррод
33
Mark
Natta
22
Кутрумбис
Джон
2
Гордон
Зигги
6
Мурдукутас
Тасс
29
Антонис
Терри
13
Расселл
Тэйт
36
Alessandro
Lopane
23
Петратос
Димитри
9
Ибини-Исэи
Берни
Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Макартур
Вестерн Сидней Уондерерс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

AЛ(
3:1
AЛ(
0:2
2:2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давила Улисес 5 (2) 0.24
Lachlan Rose 4 0.19
Нун Крэйг 3 (2) 0.14
Мариаппа Эдриан 3 0.14
Оар Томас 2 0.1
Янну Апостолос 2 0.1
Да Силва Даниэль 1 0.05
Сусняр Александар 1 0.05
Наджар Муди 1 0.05
Туре Альхассан 1 0.05
Мередит Джеймс 1 0.05
Макгинг Джейк 1 0.05
Ускок Томислав 1 0.05
Charles William M'Mombwa 0 0
Jake Hollman 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хемед Томер 5 (1) 0.31
Расселл Тэйт 2 0.13
Угаркович Стивен 2 (1) 0.13
Петратос Димитри 2 (2) 0.13
Родуэлл Джек 2 0.13
Наджарин Рами 1 0.06
Phillip Cancar 1 0.06
Троизи Джеймс 1 0.06
Ибини-Исэи Берни 1 0.06
Огава Кеидзиро 1 0.06
Кутрумбис Джон 1 0.06
Keanu Baccus 0 0
Thomas Aquilina 0 0

Карточки

Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 4 1
Charles William M'Mombwa 4 1
Ускок Томислав 5 0
Мариаппа Эдриан 3 1
Матч Джордон 3 0
Янну Апостолос 3 0
Liam Rose 3 0
Макгинг Джейк 3 0
Наджар Муди 3 0
Курто Филип 1 1
Мередит Джеймс 2 0
Нун Крэйг 2 0
Aleksandar Jovanovic I 2 0
Michael Ruhs 2 0
Lachlan Rose 2 0
Оар Томас 1 0
Давила Улисес 1 0
Jake Hollman 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Адама III 4 0
Keanu Baccus 4 0
Phillip Cancar 4 0
Хемед Томер 2 0
Троизи Джеймс 2 0
Родуэлл Джек 2 0
Ибини-Исэи Берни 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Наджарин Рами 2 0
Ris Williams1 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Гордон Зигги 1 0
Мрчела Томислав 1 0
Daniel Margush 1 0
Карлуччо Джеррод 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
2 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
14 Не забивали 9
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
5
45%
3
23%
76-90

Пропущено

17
12
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
12%
2
17%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
2
12%
4
33%
61-75
4
24%
1
8%
76-90

Забито

19
7
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
3
16%
0
0%
1-15
5
26%
2
29%
16-30
3
16%
1
14%
31-45
3
16%
2
29%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
2
29%
76-90

Пропущено

21
8
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 4
2
10%
1
13%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
6
29%
1
13%
46-60
1
5%
2
25%
61-75
6
29%
0
0%
76-90

Забито

30
20
13 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
10%
2
10%
1-15
5
17%
5
25%
16-30
5
17%
1
5%
31-45
7
23%
3
15%
46-60
1
3%
4
20%
61-75
9
30%
5
25%
76-90

Пропущено

38
20
17 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 9
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 11
4
11%
3
15%
1-15
7
18%
4
20%
16-30
6
16%
4
20%
31-45
8
21%
2
10%
46-60
3
8%
6
30%
61-75
10
26%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Макартур
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Макартур - Ньюкасл Джетс 0:3 Макартур - Мельбурн Виктори 1:4 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Макартур - Брисбен Роар 2:1
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0 Макартур - Перт Глори 4:2 Сидней - Макартур 2:2 Макартур - Мельбурн Сити 0:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Перт Глори - Макартур 0:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Централ Кост Маринерс - Макартур 3:3 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Централ Кост Маринерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 2:0 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Виктори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 22 12 7 3 48 - 29 43
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Веллингтон Феникс 23 11 3 9 28 - 44 36
4. Централ Кост Маринерс 21 10 4 7 42 - 30 34
5. Аделаида Юнайтед 19 8 6 5 30 - 23 30
6. Вестерн Юнайтед 19 8 6 5 25 - 23 30
7. Ньюкасл Джетс 21 7 5 9 37 - 34 26
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 0:1 21 6 5 10 28 - 41 23
10. Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 16 5 4 7 20 - 21 19
11. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
12. Брисбен Роар 19 4 3 12 16 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Централ Кост Маринерс 10 6 2 2 22 - 14 20
3. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
4. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
5. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
6. Аделаида Юнайтед 11 5 2 4 19 - 13 17
7. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
8. Брисбен Роар 11 4 2 5 13 - 16 14
9. Макартур 0:1 10 4 2 4 13 - 16 14
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
12. Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 7 2 2 3 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 12 4 4 4 14 - 16 16
4. Централ Кост Маринерс 11 4 2 5 20 - 16 14
5. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
7. Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 9 3 2 4 13 - 13 11
8. Веллингтон Феникс 10 3 1 6 9 - 24 10
9. Макартур 0:1 11 2 3 6 15 - 25 9
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 10 1 3 6 10 - 19 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Кутрумбис Джон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Гордон Зигги получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Jarrod Carluccio бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Макартур
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
4.79
4.36
2.64
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Макартур 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс онлайн

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