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Австралия: A-Лига

2021-2022

Стадион:
Аделаида Юнайтед
2:1
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
5' Гол
Уэнзел-Холлс Дилан
1:1
14' Гол
Хави Лопеc
20' Желтая карточка
Alexandar Popovic
41' Желтая карточка
Прийович Александар
2:1
51' Гол
Китто Райан
77' Желтая карточка
Госи Джо
90' Желтая карточка
Benjamin Garuccio
90' Желтая карточка
Д`Арриго Луис
90'+6
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
25
Lachlan
Barr
41
Alexandar
Popovic
7
Китто
Райан
10
Sanchez
Cortes
Isaias
28
Хуанде
Хуан
31
Бернардо
Эспиноса
14
Блэквуд
Джордж
11
Гудвин
Крейг
9
Йенги
Кусини
1
Янг
Джейми
6
Имаи
Томоки
16
Крхин
Рене
44
Топор-Стэнли
Николай
17
Benjamin
Garuccio
88
Килкенни
Нил
27
Скотадис
Джерри
8
Уэлс
Лаклан
9
Уэнзел-Холлс
Дилан
11
Пэйн
Коннор
99
Прийович
Александар
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

AЛ(
1:0
0:0
0:0
1:5
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Аделаида Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудвин Крейг 8 (3) 0.4
Блэквуд Джордж 5 0.25
Хави Лопеc 3 0.15
Маук Стефан 3 (1) 0.15
Ибусуки Хироси 3 0.15
Бернардо Эспиноса 2 0.1
Туре Мохамед 2 0.1
Nestor Irankunda 2 0.1
Халлоран Бен 1 0.05
Китто Райан 1 0.05
Йенги Кусини 1 0.05
Sanchez Cortes Isaias 0 0
Брук Лаклан 0 0
Lachlan Barr 0 0
Кавалло Джошуа 0 0
Alexandar Popovic 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прийович Александар 8 0.4
Луштица Стивен 3 0.15
Уэнзел-Холлс Дилан 3 0.15
Benjamin Garuccio 2 0.1
Adisu Bayew 2 0.1
Топор-Стэнли Николай 1 0.05
Лакруа Лео 1 0.05
Пэйн Коннор 1 0.05
Пирьес Дилан 1 0.05
Крхин Рене 1 0.05
Nicolas Milanovic 1 0.05
Уэлс Лаклан 0 0
Килкенни Нил 0 0
Имаи Томоки 0 0
Диаманти Алессандро 0 0
Christian Theoharous 0 0

Карточки

Аделаида Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Лопеc 5 1
Sanchez Cortes Isaias 5 1
Хуанде Хуан 6 0
Маук Стефан 4 0
Китто Райан 4 0
Тратт Джейкоб 3 0
Alexandar Popovic 3 0
Госи Джо 1 1
Халлоран Бен 2 0
Туре Мохамед 2 0
Joe Caletti 2 0
Кавалло Джошуа 2 0
Ибусуки Хироси 1 0
Гудвин Крейг 1 0
Бернардо Эспиноса 1 0
Тимотеу Джордж 1 0
Michael Jakobsen II 1 0
Брук Лаклан 1 0
Lachlan Barr 1 0
Д`Арриго Луис 1 0
Йенги Кусини 1 0
Nestor Irankunda 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имаи Томоки 5 1
Лакруа Лео 6 0
Диаманти Алессандро 3 0
Рисдон Джош 3 0
Уэлс Лаклан 3 0
Уэнзел-Холлс Дилан 3 0
Топор-Стэнли Николай 2 0
Килкенни Нил 2 0
Луштица Стивен 2 0
Прийович Александар 2 0
Крхин Рене 1 0
Пэйн Коннор 1 0
Benjamin Garuccio 1 0
Christian Theoharous 1 0
Пирьес Дилан 1 0
Скотадис Джерри 1 0
Nicolas Milanovic 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
5
25%
1
7%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
7
35%
4
27%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
20%
2
11%
1-15
3
20%
4
22%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
6
40%
2
11%
61-75
1
7%
5
28%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
6
55%
2
20%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Забито

31
25
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
5
16%
1
4%
1-15
5
16%
7
28%
16-30
2
6%
3
12%
31-45
5
16%
4
16%
46-60
1
3%
4
16%
61-75
13
42%
6
24%
76-90

Пропущено

25
26
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
6
24%
2
8%
1-15
4
16%
4
15%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
1
4%
6
23%
46-60
7
28%
5
19%
61-75
5
20%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 22 12 7 3 48 - 29 43
2. Мельбурн Виктори 22 9 9 4 32 - 23 36
3. Веллингтон Феникс 23 11 3 9 28 - 44 36
4. Централ Кост Маринерс 21 10 4 7 42 - 30 34
5. Аделаида Юнайтед 20 9 6 5 32 - 24 33
6. Вестерн Юнайтед 20 8 6 6 26 - 25 30
7. Ньюкасл Джетс 21 7 5 9 37 - 34 26
8. Сидней 19 6 6 7 31 - 26 24
9. Макартур 21 6 6 9 29 - 41 24
10. Вестерн Сидней Уондерерс 16 4 5 7 20 - 22 17
11. Перт Глори 20 4 4 12 16 - 27 16
12. Брисбен Роар 19 4 3 12 16 - 32 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 13 8 2 3 19 - 20 26
2. Централ Кост Маринерс 10 6 2 2 22 - 14 20
3. Аделаида Юнайтед 12 6 2 4 21 - 14 20
4. Ньюкасл Джетс 11 6 2 3 27 - 15 20
5. Мельбурн Сити 11 5 4 2 21 - 15 19
6. Мельбурн Виктори 11 4 5 2 18 - 13 17
7. Макартур 10 4 3 3 14 - 16 15
8. Вестерн Юнайтед 7 4 2 1 11 - 7 14
9. Брисбен Роар 11 4 2 5 13 - 16 14
10. Сидней 10 3 3 4 18 - 17 12
11. Перт Глори 9 2 3 4 5 - 6 9
12. Вестерн Сидней Уондерерс 7 2 2 3 7 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 11 7 3 1 27 - 14 24
2. Мельбурн Виктори 11 5 4 2 14 - 10 19
3. Вестерн Юнайтед 13 4 4 5 15 - 18 16
4. Централ Кост Маринерс 11 4 2 5 20 - 16 14
5. Аделаида Юнайтед 8 3 4 1 11 - 10 13
6. Сидней 9 3 3 3 13 - 9 12
7. Веллингтон Феникс 10 3 1 6 9 - 24 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 9 2 3 4 13 - 14 9
9. Макартур 11 2 3 6 15 - 25 9
10. Перт Глори 11 2 1 8 11 - 21 7
11. Ньюкасл Джетс 10 1 3 6 10 - 19 6
12. Брисбен Роар 8 0 1 7 3 - 16 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Прийович Александар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Alexandar Popovic получил желтую карточку от судьи
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