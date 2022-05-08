Стадион: Куперс
2:1
Конец матча
0:1
5' ГолУэнзел-Холлс Дилан
1:1
14' ГолХави Лопеc
20' Желтая карточкаAlexandar Popovic
41' Желтая карточкаПрийович Александар
2:1
51' ГолКитто Райан
77' Желтая карточкаГоси Джо
90' Желтая карточкаBenjamin Garuccio
90' Желтая карточкаД`Арриго Луис
Ход матча
5'
14'
1:1
51'
2:1
61'
77'
90'
46
Госи
Джо
21
Хави
Лопеc
25
Lachlan
Barr
28
Хуанде
Хуан
11
Гудвин
Крейг
16
Крхин
Рене
88
Килкенни
Нил
11
Пэйн
Коннор
- Основной состав
-
46 Госи ДжоВратарь
-
21 Хави ЛопеcЗащитник
-
25 Lachlan BarrЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Хуанде ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гудвин КрейгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
77 Брук ЛакланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Клаф ЗакНападающий
- Нападающий
-
50 Steven Hall
-
Главный тренер: Carl Veart
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Крхин РенеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Килкенни НилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пэйн КоннорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Скотт РайанВратарь
-
25 Дьюзел ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
38 Noah Botic
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Аделаида Юнайтед
Вестерн Юнайтед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудвин Крейг
|8 (3)
|0.4
|Блэквуд Джордж
|5
|0.25
|Хави Лопеc
|3
|0.15
|Маук Стефан
|3 (1)
|0.15
|Ибусуки Хироси
|3
|0.15
|Бернардо Эспиноса
|2
|0.1
|Туре Мохамед
|2
|0.1
|Nestor Irankunda
|2
|0.1
|Халлоран Бен
|1
|0.05
|Китто Райан
|1
|0.05
|Йенги Кусини
|1
|0.05
|Sanchez Cortes Isaias
|0
|0
|Брук Лаклан
|0
|0
|Lachlan Barr
|0
|0
|Кавалло Джошуа
|0
|0
|Alexandar Popovic
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прийович Александар
|8
|0.4
|Луштица Стивен
|3
|0.15
|Уэнзел-Холлс Дилан
|3
|0.15
|Benjamin Garuccio
|2
|0.1
|Adisu Bayew
|2
|0.1
|Топор-Стэнли Николай
|1
|0.05
|Лакруа Лео
|1
|0.05
|Пэйн Коннор
|1
|0.05
|Пирьес Дилан
|1
|0.05
|Крхин Рене
|1
|0.05
|Nicolas Milanovic
|1
|0.05
|Уэлс Лаклан
|0
|0
|Килкенни Нил
|0
|0
|Имаи Томоки
|0
|0
|Диаманти Алессандро
|0
|0
|Christian Theoharous
|0
|0
Карточки
Аделаида Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Лопеc
|5
|1
|Sanchez Cortes Isaias
|5
|1
|Хуанде Хуан
|6
|0
|Маук Стефан
|4
|0
|Китто Райан
|4
|0
|Тратт Джейкоб
|3
|0
|Alexandar Popovic
|3
|0
|Госи Джо
|1
|1
|Халлоран Бен
|2
|0
|Туре Мохамед
|2
|0
|Joe Caletti
|2
|0
|Кавалло Джошуа
|2
|0
|Ибусуки Хироси
|1
|0
|Гудвин Крейг
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Тимотеу Джордж
|1
|0
|Michael Jakobsen II
|1
|0
|Брук Лаклан
|1
|0
|Lachlan Barr
|1
|0
|Д`Арриго Луис
|1
|0
|Йенги Кусини
|1
|0
|Nestor Irankunda
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имаи Томоки
|5
|1
|Лакруа Лео
|6
|0
|Диаманти Алессандро
|3
|0
|Рисдон Джош
|3
|0
|Уэлс Лаклан
|3
|0
|Уэнзел-Холлс Дилан
|3
|0
|Топор-Стэнли Николай
|2
|0
|Килкенни Нил
|2
|0
|Луштица Стивен
|2
|0
|Прийович Александар
|2
|0
|Крхин Рене
|1
|0
|Пэйн Коннор
|1
|0
|Benjamin Garuccio
|1
|0
|Christian Theoharous
|1
|0
|Пирьес Дилан
|1
|0
|Скотадис Джерри
|1
|0
|Nicolas Milanovic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
15
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
5
25%
1
7%
1-15
2
10%
4
27%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
4
20%
3
20%
46-60
1
5%
1
7%
61-75
7
35%
4
27%
76-90
Пропущено
15
18
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
20%
2
11%
1-15
3
20%
4
22%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
6
40%
2
11%
61-75
1
7%
5
28%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
6
55%
2
20%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Забито
31
25
12 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 13
4 Не забивали 3
5
16%
1
4%
1-15
5
16%
7
28%
16-30
2
6%
3
12%
31-45
5
16%
4
16%
46-60
1
3%
4
16%
61-75
13
42%
6
24%
76-90
Пропущено
25
26
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
6
24%
2
8%
1-15
4
16%
4
15%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
1
4%
6
23%
46-60
7
28%
5
19%
61-75
5
20%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Аделаида Юнайтед
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 2:0 Сидней - Аделаида Юнайтед 2:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:0
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Аделаида Юнайтед 0:0 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 1:2 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:1 Макартур - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 1:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Юнайтед - Макартур 2:0 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 6:0
Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:4 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:1 Сидней - Вестерн Юнайтед 3:0 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори - Вестерн Юнайтед 0:2 Вестерн Юнайтед - Сидней 1:0 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Сидней - Вестерн Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|22
|12
|7
|3
|48 - 29
|43
|2.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|9
|4
|32 - 23
|36
|3.
|Веллингтон Феникс
|23
|11
|3
|9
|28 - 44
|36
|4.
|Централ Кост Маринерс
|21
|10
|4
|7
|42 - 30
|34
|5.
|Аделаида Юнайтед
|20
|9
|6
|5
|32 - 24
|33
|6.
|Вестерн Юнайтед
|20
|8
|6
|6
|26 - 25
|30
|7.
|Ньюкасл Джетс
|21
|7
|5
|9
|37 - 34
|26
|8.
|Сидней
|19
|6
|6
|7
|31 - 26
|24
|9.
|Макартур
|21
|6
|6
|9
|29 - 41
|24
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|16
|4
|5
|7
|20 - 22
|17
|11.
|Перт Глори
|20
|4
|4
|12
|16 - 27
|16
|12.
|Брисбен Роар
|19
|4
|3
|12
|16 - 32
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|13
|8
|2
|3
|19 - 20
|26
|2.
|Централ Кост Маринерс
|10
|6
|2
|2
|22 - 14
|20
|3.
|Аделаида Юнайтед
|12
|6
|2
|4
|21 - 14
|20
|4.
|Ньюкасл Джетс
|11
|6
|2
|3
|27 - 15
|20
|5.
|Мельбурн Сити
|11
|5
|4
|2
|21 - 15
|19
|6.
|Мельбурн Виктори
|11
|4
|5
|2
|18 - 13
|17
|7.
|Макартур
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|8.
|Вестерн Юнайтед
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|9.
|Брисбен Роар
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|10.
|Сидней
|10
|3
|3
|4
|18 - 17
|12
|11.
|Перт Глори
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|12.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|11
|7
|3
|1
|27 - 14
|24
|2.
|Мельбурн Виктори
|11
|5
|4
|2
|14 - 10
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|4.
|Централ Кост Маринерс
|11
|4
|2
|5
|20 - 16
|14
|5.
|Аделаида Юнайтед
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|6.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|Веллингтон Феникс
|10
|3
|1
|6
|9 - 24
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|9.
|Макартур
|11
|2
|3
|6
|15 - 25
|9
|10.
|Перт Глори
|11
|2
|1
|8
|11 - 21
|7
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|12.
|Брисбен Роар
|8
|0
|1
|7
|3 - 16
|1