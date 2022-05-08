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Главным арбитром на этот матч назначен Павел Кукуян из Сочи. Помогать ему на бровах будут Андрей Болотенков из Москвы и Андрей Гурбанов из Краснодара. Резервным арбитром на этот матч назначен Игорь Низовцев из Нижнего Новгорода. За VAR будут отвечать Виталий Мешков из Дмитрова и Дмитрий Сафьян из Москвы.