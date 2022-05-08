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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Уфа
0:0
Первый тайм: 2'
Ростов
0' 2'
Прогнозы 144
Уфа 20.1% (29)
X 34.7% (50)
Ростов 45.1% (65)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Ростов
2.49
3.68
3.59
Все Коэффициенты
Новости
32
Чичкан
Антон
3
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
5
Йокич
Боян
7
Кабутов
Дмитрий
19
Иванов
Олег
6
Фищенко
Руслан
33
Сухов
Александр
8
Емельянов
Данила
17
Урунов
Остон
9
Агаларов
Гамид
1
Бабурин
Егор
87
Лангович
Андрей
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
38
Селява
Александр
15
Глебов
Данил
19
Байрамян
Хорен
23
Тугарев
Роман
27
Комличенко
Николай
7
Полоз
Дмитрий
Уфа
3-4-2-1
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Уфа
Ростов

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 18 (6) 0.67
Иванов Олег 2 (2) 0.07
Журавлёв Юрий 2 0.07
Никитин Алексей 2 0.07
Камилов Владислав 1 0.04
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Голубев Артём 0 0
Емельянов Данила 0 0
Плиев Константин 0 0
Ортис Дилан 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 13 (5) 0.48
Комличенко Николай 8 (2) 0.3
Глебов Данил 4 0.15
Соу Али 4 (1) 0.15
Хасимото Кэнто 2 0.07
Алмквист Понтус 2 0.07
Щетинин Кирилл 2 0.07
Осипенко Максим 2 0.07
Терентьев Денис 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Тугарев Роман 1 0.04
Баштуш Бартоломеу 1 0.04
Фольмер Кирилл 0 0
Сильянов Александр 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фищенко Руслан 5 2
Мрзляк Филип 8 0
Касинтура Эгаш 6 1
Камилов Владислав 7 0
Агаларов Гамид 6 0
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 3 1
Йокич Боян 4 0
Ботака-Иобома Эрвинг 4 0
Ортис Дилан 4 0
Никитин Алексей 3 0
Урунов Остон 3 0
Кабутов Дмитрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байрамян Хорен 6 0
Баштуш Бартоломеу 4 0
Осипенко Максим 4 0
Лангович Андрей 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Терентьев Денис 3 0
Комличенко Николай 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Поярков Николай 3 0
Щетинин Кирилл 3 0
Сильянов Александр 3 0
Голенков Егор 2 0
Тугарев Роман 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Селява Александр 1 0
Соу Али 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
19
2 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
0
0%
6
32%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
6
40%
5
26%
76-90

Пропущено

15
21
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 13
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
5
33%
4
19%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
27%
7
33%
76-90

Забито

11
25
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
3
27%
1
4%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
1
9%
4
16%
31-45
3
27%
4
16%
46-60
1
9%
6
24%
61-75
3
27%
4
16%
76-90

Пропущено

22
26
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
9%
5
19%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
2
9%
8
31%
31-45
5
23%
2
8%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
4
18%
5
19%
76-90

Забито

26
44
6 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
3
12%
7
16%
1-15
1
4%
9
20%
16-30
2
8%
6
14%
31-45
6
23%
6
14%
46-60
5
19%
7
16%
61-75
9
35%
9
20%
76-90

Пропущено

37
47
17 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
4
11%
8
17%
1-15
6
16%
6
13%
16-30
7
19%
12
26%
31-45
6
16%
4
9%
46-60
6
16%
5
11%
61-75
8
22%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2
Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1
Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1
Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
3. Сочи Заявка 28 16 4 8 49 - 29 52
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар Заявка 27 13 6 8 39 - 28 45
6. Локомотив Москва Заявка 27 11 8 8 38 - 36 41
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Ахмат Заявка 28 12 2 14 34 - 37 38
9. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
10. Ростов 0:0 Заявка 28 9 8 11 45 - 46 35
11. Нижний Новгород Заявка 28 7 8 13 25 - 39 29
12. Химки Заявка 28 6 11 11 31 - 44 29
13. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Уфа 0:0 Заявка 28 4 12 12 25 - 38 24
16. Арсенал Тула Заявка 27 5 7 15 27 - 54 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Ростов 0:0 Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
11. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
12. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 6 4 15 - 19 15
14. Уфа 0:0 Заявка 14 2 8 4 14 - 16 14
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар Заявка 14 6 4 4 22 - 16 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов 0:0 Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 14 3 3 8 12 - 26 12
14. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
15. Уфа 0:0 Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 4'
    Емельянов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Глебов грамотно сыграл в подкате и перевёл мяч на угловой. 
  • 3'
    По правому флангу игроки "Уфы" разогнали атаку, далее последовал заброс на левый угол штрафной площади на ход Урунову, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • 2'
    Мелёхин из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади, Чичкан грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки между "Уфой" и "Ростовом". Команде Алексея Стукалова сегодня нужно обязательно побеждать, а иначе она серьёзно рискует отправиться в ФНЛ на следующий сезон. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Уфа 0:0 Ростов

Исход игры
Уфа
19% (27)
Ничья
35.9% (51)
Ростов
45.1% (64)
Тотал 2.5
Больше
35.64% (36)
Меньше
64.36% (65)
Обе команды забьют
Да
80.2% (81)
Нет
19.8% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (45)
1:2 Ростов
18.3% (26)
1:0 Уфа
9.2% (13)
0:1 Ростов
3.5% (5)
2:1 Уфа
3.5% (5)
1:3 Ростов
1.4% (2)
0:2 Ростов
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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