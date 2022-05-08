Стадион: BetBoom Арена
32
Чичкан
Антон
19
Иванов
Олег
17
Урунов
Остон
15
Глебов
Данил
- Основной состав
-
32 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Урунов ОстонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Мрзляк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Уфа
Ростов
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
13.3%
60%
26.7%
2 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|18 (6)
|0.67
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.07
|Журавлёв Юрий
|2
|0.07
|Никитин Алексей
|2
|0.07
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Емельянов Данила
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Ортис Дилан
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|13 (5)
|0.48
|Комличенко Николай
|8 (2)
|0.3
|Глебов Данил
|4
|0.15
|Соу Али
|4 (1)
|0.15
|Хасимото Кэнто
|2
|0.07
|Алмквист Понтус
|2
|0.07
|Щетинин Кирилл
|2
|0.07
|Осипенко Максим
|2
|0.07
|Терентьев Денис
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1
|0.04
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.04
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Сильянов Александр
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фищенко Руслан
|5
|2
|Мрзляк Филип
|8
|0
|Касинтура Эгаш
|6
|1
|Камилов Владислав
|7
|0
|Агаларов Гамид
|6
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|1
|Йокич Боян
|4
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|4
|0
|Ортис Дилан
|4
|0
|Никитин Алексей
|3
|0
|Урунов Остон
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|1
|Иванов Олег
|2
|0
|Алиев Азер
|2
|0
|Тьягу Родригеш
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байрамян Хорен
|6
|0
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Осипенко Максим
|4
|0
|Лангович Андрей
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Мелёхин Виктор
|4
|0
|Песьяков Сергей
|3
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Комличенко Николай
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Поярков Николай
|3
|0
|Щетинин Кирилл
|3
|0
|Сильянов Александр
|3
|0
|Голенков Егор
|2
|0
|Тугарев Роман
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Селява Александр
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
19
2 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 9
16 Не забивали 15
0
0%
6
32%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
6
40%
5
26%
76-90
Пропущено
15
21
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 13
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
5
33%
4
19%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
1
7%
3
14%
61-75
4
27%
7
33%
76-90
Забито
11
25
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
3
27%
1
4%
1-15
0
0%
6
24%
16-30
1
9%
4
16%
31-45
3
27%
4
16%
46-60
1
9%
6
24%
61-75
3
27%
4
16%
76-90
Пропущено
22
26
8 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
2
9%
5
19%
1-15
4
18%
4
15%
16-30
2
9%
8
31%
31-45
5
23%
2
8%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
4
18%
5
19%
76-90
Забито
26
44
6 В 1-м тайме 22
20 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
3
12%
7
16%
1-15
1
4%
9
20%
16-30
2
8%
6
14%
31-45
6
23%
6
14%
46-60
5
19%
7
16%
61-75
9
35%
9
20%
76-90
Пропущено
37
47
17 В 1-м тайме 26
20 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 25
4
11%
8
17%
1-15
6
16%
6
13%
16-30
7
19%
12
26%
31-45
6
16%
4
9%
46-60
6
16%
5
11%
61-75
8
22%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Химки - Уфа 1:1 Урал - Уфа 2:1 Уфа - ЦСКА Москва 1:1 Уфа - Сочи 1:2
Крылья Советов - Уфа 1:2 Уфа - Краснодар 1:1 Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1
Ростов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краснодар - Ростов 2:1 Ростов - Спартак Москва 3:2 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Ростов - Локомотив Москва 4:1
Ростов - Крылья Советов 1:0 Ростов - Нижний Новгород 1:2 Динамо Москва - Ростов 1:1 Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 33
|52
|3.
|Сочи
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|49 - 29
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|14
|5
|9
|38 - 28
|47
|5.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|39 - 28
|45
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|38 - 36
|41
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|39 - 34
|41
|8.
|Ахмат
|Заявка
|28
|12
|2
|14
|34 - 37
|38
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 38
|37
|10.
|Ростов
|0:0 Заявка
|28
|9
|8
|11
|45 - 46
|35
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|25 - 39
|29
|12.
|Химки
|Заявка
|28
|6
|11
|11
|31 - 44
|29
|13.
|Рубин
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|33 - 50
|29
|14.
|Урал
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|22 - 34
|27
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 38
|24
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|27 - 54
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|43 - 15
|40
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 9
|27
|3.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|29 - 16
|26
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|8
|0
|6
|22 - 17
|24
|6.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 14
|24
|8.
|Краснодар
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 12
|23
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 16
|22
|10.
|Ростов
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|26 - 25
|17
|11.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|19 - 18
|17
|12.
|Рубин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 23
|17
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|15 - 19
|15
|14.
|Уфа
|0:0 Заявка
|14
|2
|8
|4
|14 - 16
|14
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|16.
|Урал
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|8 - 14
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|25 - 19
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 13
|26
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|22 - 11
|24
|4.
|Краснодар
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 19
|20
|6.
|Ростов
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 20
|17
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 20
|17
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|17 - 22
|16
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 22
|15
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 20
|15
|12.
|Ахмат
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|12 - 20
|14
|13.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 26
|12
|14.
|Рубин
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 27
|12
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 22
|10
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|12 - 35
|7
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа 0:0 Ростов
Исход игры
Уфа
19% (27)
Ничья
35.9% (51)
Ростов
45.1% (64)
Тотал 2.5
Больше
35.64% (36)
Меньше
64.36% (65)
Обе команды забьют
Да
80.2% (81)
Нет
19.8% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (45)
1:2 Ростов
18.3% (26)
1:0 Уфа
9.2% (13)
0:1 Ростов
3.5% (5)
2:1 Уфа
3.5% (5)
1:3 Ростов
1.4% (2)
0:2 Ростов
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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