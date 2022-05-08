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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Хольштайн Киль
2:0
Второй тайм: 46'
Нюрнберг
0'
1:0
14' Гол
Скрибски Стивен
29' Желтая карточка
Холтби Льюис
36' Желтая карточка
Краусс Том
38' Желтая карточка
Корб Юлиан
39' Желтая карточка
Шиндлер Кристофер
2:0
41' Гол
Корб Юлиан
46'

Ход матча

14'
Скрибски Стивен
(Холтби Льюис)
1:0
29'
Холтби Льюис
 
36'
 
Краусс Том
38'
Корб Юлиан
 
39'
 
Шиндлер Кристофер
41'
Корб Юлиан
(Резе Фабиан)
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Нюрнберг
2.49
3.70
26.10
Все Коэффициенты
1
Гелиос
Иоаннис
19
Лоренц
Симон
5
Тескер
Штефан
15
Ван
ден
Берг
Йоханнес
23
Корб
Юлиан
8
Мюлинг
Александер
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
10
Холтби
Льюис
14
Скрибски
Стивен
18
Вридт
Квази
26
Матения
Кристиан
2
Фишер
Килиан
16
Шиндлер
Кристофер
19
Хюбнер
Флориан
29
Хандверкер
Тим
14
Краусс
Том
15
Нюрнбергер
Фабиан
10
Доведан
Никола
24
Дели
Матс
Мёллер
36
Шлаймер
Лукас
11
Шуранов
Эрик
Хольштайн Киль
3-4-1-2
Нюрнберг
4-2-3-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Нюрнберг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
2:2
Б2
1:3
Б2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюлинг Александер 7 (4) 0.21
Пихлер Бенедикт 7 (1) 0.21
Бартельс Фин 4 0.12
Корб Юлиан 4 0.12
Меес Джошуа 4 0.12
Порат Финн 3 0.09
Скрибски Стивен 3 0.09
Вридт Квази 3 0.09
Арп Янн-Фите 2 0.06
Резе Фабиан 1 0.03
Стернер Йонас 1 0.03
Лоренц Симон 1 0.03
Холтби Льюис 0 0
Нойман Фил 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Коменда Марко 0 0
Зандер Филипп 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доведан Никола 7 (1) 0.21
Шуранов Эрик 6 0.18
Темпельман Лино 4 0.12
Шаффлер Мануэль 4 0.12
Краусс Том 4 0.12
Дели Матс Мёллер 3 0.09
Кёпке Паскаль 3 0.09
Нюрнбергер Фабиан 3 0.09
Гайс Йоханнес 3 0.09
Думан Тайлан 3 0.09
Валентини Энрико 2 (2) 0.06
Хандверкер Тим 1 0.03
Шлаймер Лукас 1 0.03
Шиндлер Кристофер 1 0.03
Сёренсен Асгер 1 0.03
Борковски Деннис 0 0
Фишер Килиан 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 8 0
Нойман Фил 7 0
Холтби Льюис 5 0
Корб Юлиан 4 0
Арп Янн-Фите 4 0
Бартельс Фин 3 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Лоренц Симон 3 0
Бенгер Марсель 3 0
Пихлер Бенедикт 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Скрибски Стивен 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Вридт Квази 1 0
Дене Томас 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Коменда Марко 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 11 0
Доведан Никола 5 1
Сёренсен Асгер 5 0
Нюрнбергер Фабиан 5 0
Шиндлер Кристофер 4 0
Гайс Йоханнес 4 0
Шаффлер Мануэль 2 1
Матения Кристиан 3 0
Думан Тайлан 3 0
Краусс Том 3 0
Валентини Энрико 2 0
Кёпке Паскаль 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Шлаймер Лукас 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Фишер Килиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
25
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 17
2
10%
2
8%
1-15
4
19%
7
28%
16-30
5
24%
1
4%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
5
24%
8
32%
76-90

Пропущено

22
21
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
5%
3
14%
1-15
7
32%
2
10%
16-30
6
27%
4
19%
31-45
2
9%
3
14%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
1
5%
6
29%
76-90

Забито

18
23
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
5
28%
7
30%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
6
33%
3
13%
76-90

Пропущено

32
23
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
8
25%
4
17%
1-15
1
3%
2
9%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
2
6%
3
13%
46-60
8
25%
1
4%
61-75
7
22%
9
39%
76-90

Забито

39
48
16 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 19
7 Не забивали 4
4
10%
5
10%
1-15
6
15%
10
21%
16-30
6
15%
4
8%
31-45
7
18%
12
25%
46-60
5
13%
6
13%
61-75
11
28%
11
23%
76-90

Пропущено

54
44
29 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 22
9
17%
7
16%
1-15
8
15%
4
9%
16-30
12
22%
8
18%
31-45
4
7%
6
14%
46-60
13
24%
4
9%
61-75
8
15%
15
34%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0
Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1
Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 33 19 5 9 70 - 43 62
2. Вердер 0:0 Заявка 33 16 10 7 60 - 43 58
3. Гамбург Заявка 33 15 12 6 64 - 33 57
4. Дармштадт Заявка 33 17 6 10 68 - 46 57
5. Санкт-Паули Заявка 33 15 9 9 59 - 46 54
6. Падерборн Заявка 33 13 12 8 56 - 41 51
7. Нюрнберг 0:2 Заявка 33 14 9 10 48 - 46 51
8. Хайденхайм Заявка 33 14 7 12 41 - 45 49
9. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 33 12 9 12 44 - 51 45
10. Фортуна Заявка 33 11 11 11 45 - 40 44
11. Ганза Заявка 33 10 11 12 39 - 49 41
12. Карлсруэ 0:1 Заявка 33 9 13 11 52 - 52 40
13. Ян Заявка 33 10 10 13 50 - 49 40
14. Ганновер 96 Заявка 33 10 9 14 32 - 47 39
15. Зандхаузен Заявка 33 9 11 13 39 - 53 38
16. Динамо Дрезден 1:0 Заявка 33 8 10 15 32 - 43 34
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 33 5 9 19 31 - 69 24
18. Ингольштадт Заявка 33 4 9 20 28 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Гамбург Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
3. Шальке 04 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
4. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
5. Дармштадт Заявка 16 9 3 4 39 - 23 30
6. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 17 8 3 6 22 - 23 27
7. Вердер 0:0 Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
8. Нюрнберг 0:2 Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
9. Фортуна Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ 0:1 Заявка 17 5 8 4 30 - 25 23
11. Ян Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
13. Динамо Дрезден 1:0 Заявка 16 5 5 6 18 - 17 20
14. Падерборн Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
15. Ганза Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 3 4 10 14 - 31 13
18. Ингольштадт Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 16 9 5 2 30 - 17 32
2. Вердер 0:0 Заявка 17 9 4 4 33 - 26 31
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Зандхаузен Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
6. Нюрнберг 0:2 Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
7. Гамбург Заявка 16 6 6 4 28 - 16 24
8. Ганза Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
9. Санкт-Паули Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Хайденхайм Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
15. Карлсруэ 0:1 Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
16. Динамо Дрезден 1:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 26 14
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 16 2 5 9 17 - 38 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хольштайн Киль
Ничья
Нюрнберг
2.49
3.70
26.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хольштайн Киль 2:0 Нюрнберг онлайн

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