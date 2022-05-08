Стадион: Holstein Stadion
3:0
Конец матча
1:0
14' ГолСкрибски Стивен
29' Желтая карточкаХолтби Льюис
36' Желтая карточкаКраусс Том
38' Желтая карточкаКорб Юлиан
39' Желтая карточкаШиндлер Кристофер
2:0
41' ГолКорб Юлиан
3:0
63' ГолХолтби Льюис
Ход матча
14'
1:0
29'
36'
38'
41'
2:0
63'
3:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 12
-
7 Удары в створ 0
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 10
-
52 Владение мячом, % 48
19
Лоренц
Симон
23
Корб
Юлиан
27
Порат
Финн
11
Резе
Фабиан
10
Холтби
Льюис
18
Вридт
Квази
14
Краусс
Том
11
Шуранов
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Lucas Wolf
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
-
33 Шувер МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
История личных встреч
Хольштайн Киль
Нюрнберг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюлинг Александер
|7 (4)
|0.21
|Пихлер Бенедикт
|7 (1)
|0.21
|Бартельс Фин
|4
|0.12
|Корб Юлиан
|4
|0.12
|Меес Джошуа
|4
|0.12
|Скрибски Стивен
|3
|0.09
|Порат Финн
|3
|0.09
|Вридт Квази
|3
|0.09
|Арп Янн-Фите
|2
|0.06
|Резе Фабиан
|1
|0.03
|Холтби Льюис
|1
|0.03
|Стернер Йонас
|1
|0.03
|Лоренц Симон
|1
|0.03
|Нойман Фил
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Коменда Марко
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доведан Никола
|7 (1)
|0.21
|Шуранов Эрик
|6
|0.18
|Темпельман Лино
|4
|0.12
|Шаффлер Мануэль
|4
|0.12
|Краусс Том
|4
|0.12
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.09
|Кёпке Паскаль
|3
|0.09
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0.09
|Гайс Йоханнес
|3
|0.09
|Думан Тайлан
|3
|0.09
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.06
|Хандверкер Тим
|1
|0.03
|Шлаймер Лукас
|1
|0.03
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.03
|Сёренсен Асгер
|1
|0.03
|Борковски Деннис
|0
|0
|Фишер Килиан
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|8
|0
|Нойман Фил
|7
|0
|Холтби Льюис
|5
|0
|Корб Юлиан
|4
|0
|Арп Янн-Фите
|4
|0
|Бартельс Фин
|3
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Лоренц Симон
|3
|0
|Бенгер Марсель
|3
|0
|Пихлер Бенедикт
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Дене Томас
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|11
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Сёренсен Асгер
|5
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|5
|0
|Шиндлер Кристофер
|4
|0
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Шаффлер Мануэль
|2
|1
|Матения Кристиан
|3
|0
|Думан Тайлан
|3
|0
|Краусс Том
|3
|0
|Валентини Энрико
|2
|0
|Кёпке Паскаль
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Шлаймер Лукас
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
25
13 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
3
13%
2
8%
1-15
4
17%
7
28%
16-30
6
25%
1
4%
31-45
2
8%
5
20%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
5
21%
8
32%
76-90
Пропущено
22
24
14 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
5%
4
17%
1-15
7
32%
2
8%
16-30
6
27%
5
21%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
5
23%
4
17%
61-75
1
5%
6
25%
76-90
Забито
18
23
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
2
11%
3
13%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
5
28%
7
30%
46-60
2
11%
4
17%
61-75
6
33%
3
13%
76-90
Пропущено
32
23
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
8
25%
4
17%
1-15
1
3%
2
9%
16-30
6
19%
4
17%
31-45
2
6%
3
13%
46-60
8
25%
1
4%
61-75
7
22%
9
39%
76-90
Забито
42
48
18 В 1-м тайме 19
24 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 19
7 Не забивали 5
5
12%
5
10%
1-15
6
14%
10
21%
16-30
7
17%
4
8%
31-45
7
17%
12
25%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
11
26%
11
23%
76-90
Пропущено
54
47
29 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 26
18 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 23
9
17%
8
17%
1-15
8
15%
4
9%
16-30
12
22%
9
19%
31-45
4
7%
6
13%
46-60
13
24%
5
11%
61-75
8
15%
15
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0
Дармштадт - Хольштайн Киль 3:1 Хольштайн Киль - Ингольштадт 1:0 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1
Нюрнберг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Санкт-Паули - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Зандхаузен 2:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Дармштадт 3:1
Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|70 - 43
|62
|2.
|Вердер
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|63 - 43
|60
|3.
|Гамбург
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|64 - 33
|57
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|68 - 46
|57
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|59 - 46
|54
|6.
|Падерборн
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|56 - 41
|51
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|48 - 47
|51
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|41 - 45
|49
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|45 - 51
|45
|10.
|Фортуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|45 - 40
|44
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|54 - 53
|41
|12.
|Ганза
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 49
|41
|13.
|Ян
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 49
|40
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|32 - 47
|39
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|39 - 53
|38
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|33 - 45
|32
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 72
|23
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|28 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 17
|34
|2.
|Гамбург
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|40 - 27
|32
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|39 - 23
|30
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 23
|27
|7.
|Вердер
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 17
|27
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|9.
|Фортуна
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|32 - 26
|24
|11.
|Ян
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 17
|21
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 17
|20
|14.
|Падерборн
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|15.
|Ганза
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 26
|33
|2.
|Падерборн
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 26
|24
|7.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|28 - 16
|24
|8.
|Ганза
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 27
|17
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 38
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10