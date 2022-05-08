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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Эрцгебирге Ауэ
0:0
Перерыв
Вердер
0'
15' Желтая карточка
Карлсон Дирк
44' Желтая карточка
Шмид Романо

Ход матча

15'
Карлсон Дирк
 
35'
 
Рапп Николай
Топрак Омер
44'
 
Шмид Романо

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 7
  • 36 Владение мячом, % 64
Лучшие коэффициенты
Эрцгебирге Ауэ
Ничья
Вердер
9.54
7.60
1.40
Все Коэффициенты
25
Клевин
Филипп
8
Баумгарт
Том
6
Баллас
Флориан
13
Маечак
Эрик
3
Карлсон
Дирк
30
Шрек
Сэм
5
Фандрих
Клеменс
9
Йонжич
Антонио
10
Назаров
Дмитрий
II
31
Цолински
Бен
29
Овусу
Принс-Осеи
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
21
Топрак
Омер
3
Юнг
Антони
8
Вайзер
Митчелл
36
Гросс
Кристиан
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
10
Биттенкорт
Леонардо
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Эрцгебирге Ауэ
4-2-3-1
Вердер
3-3-2-2

История личных встреч

Эрцгебирге Ауэ
Вердер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
4:0
ТМК
3:1
К
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонжич Антонио 6 0.18
Назаров Дмитрий II 4 (2) 0.12
Цолински Бен 4 0.12
Труич Никола 3 0.09
Кюн Николас 2 0.06
Хоксхайдт Ян 2 0.06
Овусу Принс-Осеи 2 0.06
Гуйе Бабакар 2 0.06
Сиярич Омар 1 0.03
Барилла Энтони 1 0.03
Бюссманн Гаэтен 1 0.03
Гонтер Сёрен 1 0.03
Хертель Саша 1 0.03
Штраус Джон-Патрик 0 0
Фандрих Клеменс 0 0
Какуталуа Малкольм 0 0
Карлсон Дирк 0 0
Маечак Эрик 0 0
Мессегем Суфьян 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 17 (2) 0.52
Шмид Романо 3 0.09
Фридль Марко 3 0.09
Биттенкорт Леонардо 2 0.06
Вайзер Митчелл 2 0.06
Юнг Антони 2 0.06
Рапп Николай 2 0.06
Сарджент Джош 2 0.06
Шмидт Никлас 1 0.03
Велькович Милош 1 0.03
Топрак Омер 1 0.03
Груев Илия 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.03
Гросс Кристиан 0 0
Агу Феликс 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Назаров Дмитрий II 8 0
Мессегем Суфьян 4 2
Цолински Бен 7 0
Фандрих Клеменс 5 1
Овусу Принс-Осеи 5 1
Карлсон Дирк 6 0
Штраус Джон-Патрик 4 0
Гонтер Сёрен 4 0
Кюн Николас 4 0
Йонжич Антонио 4 0
Шрек Сэм 3 0
Хоксхайдт Ян 2 0
Бюссманн Гаэтен 2 0
Труич Никола 2 0
Барилла Энтони 2 0
Ризе Филипп 1 0
Какуталуа Малкольм 1 0
Манце Антонио 1 0
Маечак Эрик 1 0
Сиярич Омар 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 9 0
Шмид Романо 8 0
Биттенкорт Леонардо 7 0
Рапп Николай 7 0
Гросс Кристиан 5 1
Юнг Антони 6 0
Велькович Милош 4 0
Груев Илия 4 0
Топрак Омер 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Вайзер Митчелл 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
32
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 23
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
1
7%
3
9%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
4
27%
4
13%
31-45
2
13%
10
31%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
4
27%
9
28%
76-90

Пропущено

30
27
13 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
4
13%
2
7%
1-15
6
20%
3
11%
16-30
3
10%
7
26%
31-45
5
17%
3
11%
46-60
7
23%
6
22%
61-75
5
17%
6
22%
76-90

Забито

17
27
3 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
22 Не забивали 18
0
0%
2
7%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
2
12%
8
30%
30%
46-60
6
35%
6
22%
61-75
6
35%
5
19%
76-90

Пропущено

38
17
21 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
16%
3
18%
1-15
9
24%
2
12%
16-30
6
16%
2
12%
31-45
4
11%
4
24%
46-60
4
11%
3
18%
61-75
9
24%
3
18%
76-90

Забито

32
59
10 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 42
7 Забивали первыми 15
11 Не забивали 5
1
3%
5
8%
1-15
4
13%
5
8%
16-30
5
16%
7
12%
31-45
4
13%
18
31%
46-60
8
25%
10
17%
61-75
10
31%
14
24%
76-90

Пропущено

68
44
34 В 1-м тайме 19
34 Во 2-м тайме 25
23 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 27
10
15%
5
11%
1-15
15
22%
5
11%
16-30
9
13%
9
20%
31-45
9
13%
7
16%
46-60
11
16%
9
20%
61-75
14
21%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3
Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2
Вердер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1
Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 33 19 5 9 70 - 43 62
2. Вердер 0:0 Заявка 33 16 10 7 60 - 43 58
3. Гамбург Заявка 33 15 12 6 64 - 33 57
4. Дармштадт Заявка 33 17 6 10 68 - 46 57
5. Санкт-Паули Заявка 33 15 9 9 59 - 46 54
6. Падерборн Заявка 33 13 12 8 56 - 41 51
7. Нюрнберг 0:2 Заявка 33 14 9 10 48 - 46 51
8. Хайденхайм Заявка 33 14 7 12 41 - 45 49
9. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 33 12 9 12 44 - 51 45
10. Фортуна Заявка 33 11 11 11 45 - 40 44
11. Ганза Заявка 33 10 11 12 39 - 49 41
12. Карлсруэ 0:1 Заявка 33 9 13 11 52 - 52 40
13. Ян Заявка 33 10 10 13 50 - 49 40
14. Ганновер 96 Заявка 33 10 9 14 32 - 47 39
15. Зандхаузен Заявка 33 9 11 13 39 - 53 38
16. Динамо Дрезден 1:0 Заявка 33 8 10 15 32 - 43 34
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 33 5 9 19 31 - 69 24
18. Ингольштадт Заявка 33 4 9 20 28 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Гамбург Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
3. Шальке 04 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
4. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
5. Дармштадт Заявка 16 9 3 4 39 - 23 30
6. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 17 8 3 6 22 - 23 27
7. Вердер 0:0 Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
8. Нюрнберг 0:2 Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
9. Фортуна Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ 0:1 Заявка 17 5 8 4 30 - 25 23
11. Ян Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
13. Динамо Дрезден 1:0 Заявка 16 5 5 6 18 - 17 20
14. Падерборн Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
15. Ганза Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 3 4 10 14 - 31 13
18. Ингольштадт Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 16 9 5 2 30 - 17 32
2. Вердер 0:0 Заявка 17 9 4 4 33 - 26 31
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Зандхаузен Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
6. Нюрнберг 0:2 Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
7. Гамбург Заявка 16 6 6 4 28 - 16 24
8. Ганза Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
9. Санкт-Паули Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Хайденхайм Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
15. Карлсруэ 0:1 Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
16. Динамо Дрезден 1:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 26 14
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 16 2 5 9 17 - 38 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Шмид Романо получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Топрак Омер уходит с поля. Рапп Николай выходит вместо него
  • Желтая карточка
    15'
    Карлсон Дирк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эрцгебирге Ауэ
Ничья
Вердер
9.54
7.60
1.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 0:0 Вердер онлайн

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