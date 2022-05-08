Стадион: Erzgebirgsstadion
0:3
Конец матча
15' Желтая карточкаКарлсон Дирк
44' Желтая карточкаБиттенкорт Леонардо
48' Желтая карточкаЙонжич Антонио
0:1
49' ГолФридль Марко
89' Желтая карточкаЮнг Антони
0:2
90' ГолФуллкруг Никлас
0:3
90' ГолШмидт Никлас
Ход матча
15'
48'
49'
89'
90'
0:2
90'
0:3
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
6 Угловые 10
-
2 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 14
-
42 Владение мячом, % 58
13
Маечак
Эрик
30
Шрек
Сэм
31
Цолински
Бен
21
Топрак
Омер
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Маечак ЭрикЗащитник
- Защитник
-
30 Шрек СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Кипс ТимВратарь
-
26 Гонтер СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кюн НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Труич НиколаНападающий
-
Главный тренер: Pavel Dotchev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Фридль МаркоПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Рапп НиколайЗащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ассале РожерНападающий
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Ole Werner
История личных встреч
Эрцгебирге Ауэ
Вердер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йонжич Антонио
|6
|0.18
|Назаров Дмитрий II
|4 (2)
|0.12
|Цолински Бен
|4
|0.12
|Труич Никола
|3
|0.09
|Кюн Николас
|2
|0.06
|Хоксхайдт Ян
|2
|0.06
|Овусу Принс-Осеи
|2
|0.06
|Гуйе Бабакар
|2
|0.06
|Сиярич Омар
|1
|0.03
|Барилла Энтони
|1
|0.03
|Бюссманн Гаэтен
|1
|0.03
|Гонтер Сёрен
|1
|0.03
|Хертель Саша
|1
|0.03
|Штраус Джон-Патрик
|0
|0
|Фандрих Клеменс
|0
|0
|Какуталуа Малкольм
|0
|0
|Карлсон Дирк
|0
|0
|Маечак Эрик
|0
|0
|Мессегем Суфьян
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|18 (2)
|0.55
|Фридль Марко
|4
|0.12
|Шмид Романо
|3
|0.09
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.06
|Шмидт Никлас
|2
|0.06
|Вайзер Митчелл
|2
|0.06
|Юнг Антони
|2
|0.06
|Рапп Николай
|2
|0.06
|Сарджент Джош
|2
|0.06
|Велькович Милош
|1
|0.03
|Топрак Омер
|1
|0.03
|Груев Илия
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.03
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Агу Феликс
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Карточки
Эрцгебирге Ауэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Назаров Дмитрий II
|8
|0
|Мессегем Суфьян
|4
|2
|Цолински Бен
|7
|0
|Фандрих Клеменс
|5
|1
|Овусу Принс-Осеи
|5
|1
|Карлсон Дирк
|6
|0
|Йонжич Антонио
|5
|0
|Штраус Джон-Патрик
|4
|0
|Гонтер Сёрен
|4
|0
|Кюн Николас
|4
|0
|Шрек Сэм
|3
|0
|Хоксхайдт Ян
|2
|0
|Бюссманн Гаэтен
|2
|0
|Труич Никола
|2
|0
|Барилла Энтони
|2
|0
|Ризе Филипп
|1
|0
|Какуталуа Малкольм
|1
|0
|Манце Антонио
|1
|0
|Маечак Эрик
|1
|0
|Сиярич Омар
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|9
|0
|Биттенкорт Леонардо
|8
|0
|Юнг Антони
|7
|0
|Рапп Николай
|7
|0
|Шмид Романо
|7
|0
|Гросс Кристиан
|5
|1
|Велькович Милош
|4
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Вайзер Митчелл
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
35
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 7
22 Не забивали 19
1
7%
3
9%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
4
27%
4
11%
31-45
2
13%
11
31%
46-60
2
13%
4
11%
61-75
4
27%
11
31%
76-90
Пропущено
33
27
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
4
12%
2
7%
1-15
6
18%
3
11%
16-30
3
9%
7
26%
31-45
6
18%
3
11%
46-60
7
21%
6
22%
61-75
7
21%
6
22%
76-90
Забито
17
27
3 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
23 Не забивали 19
0
0%
2
7%
1-15
2
12%
3
11%
16-30
1
6%
3
11%
31-45
2
12%
8
30%
30%
46-60
6
35%
6
22%
61-75
6
35%
5
19%
76-90
Пропущено
38
17
21 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
16%
3
18%
1-15
9
24%
2
12%
16-30
6
16%
2
12%
31-45
4
11%
4
24%
46-60
4
11%
3
18%
61-75
9
24%
3
18%
76-90
Забито
32
62
10 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 45
7 Забивали первыми 16
12 Не забивали 5
1
3%
5
8%
1-15
4
13%
5
8%
16-30
5
16%
7
11%
31-45
4
13%
19
31%
46-60
8
25%
10
16%
61-75
10
31%
16
26%
76-90
Пропущено
71
44
34 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 25
24 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 27
10
14%
5
11%
1-15
15
21%
5
11%
16-30
9
13%
9
20%
31-45
10
14%
7
16%
46-60
11
15%
9
20%
61-75
16
23%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эрцгебирге Ауэ
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Дармштадт - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Ганновер 96 1:3
Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Ингольштадт - Эрцгебирге Ауэ 3:2 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2
Вердер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вердер - Хольштайн Киль 2:3 Шальке 04 - Вердер 1:4 Вердер - Нюрнберг 1:1 Санкт-Паули - Вердер 1:1
Вердер - Зандхаузен 1:1 Вердер - Дармштадт 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|70 - 43
|62
|2.
|Вердер
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|63 - 43
|60
|3.
|Гамбург
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|64 - 33
|57
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|68 - 46
|57
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|59 - 46
|54
|6.
|Падерборн
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|56 - 41
|51
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|48 - 47
|51
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|41 - 45
|49
|9.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|45 - 51
|45
|10.
|Фортуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|45 - 40
|44
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|33
|9
|14
|10
|54 - 53
|41
|12.
|Ганза
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 49
|41
|13.
|Ян
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 49
|40
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|32 - 47
|39
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|39 - 53
|38
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|33 - 45
|32
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|33
|5
|8
|20
|31 - 72
|23
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|28 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 17
|34
|2.
|Гамбург
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|40 - 27
|32
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|39 - 23
|30
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|23 - 23
|27
|7.
|Вердер
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 17
|27
|8.
|Нюрнберг
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|9.
|Фортуна
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|17
|5
|9
|3
|32 - 26
|24
|11.
|Ян
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 17
|21
|13.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 17
|20
|14.
|Падерборн
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|15.
|Ганза
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 34
|12
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|36 - 26
|33
|2.
|Падерборн
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 26
|24
|7.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|28 - 16
|24
|8.
|Ганза
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 27
|17
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 28
|12
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 38
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10