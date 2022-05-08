Стадион: BBBank Wildpark
0:1
Перерыв
0:1
26' ГолВайраух Патрик
Ход матча
26'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 10
-
58 Владение мячом, % 42
30
Хигер
Никлас
16
Хайзе
Филип
11
Чой
Кён-Рок
- Основной состав
-
30 Хигер НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Жакоб КилианЗащитник
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Tim Rossmann
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Полузащитник
-
34 Лёве ЮстинПолузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
-
27 Дрхал ВацлавНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Guerino Capretti
История личных встреч
Карлсруэ
Динамо Дрезден
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|18
|0.55
|Ванитцек Марвин
|9 (3)
|0.27
|Шлойзенер Фабиан
|7
|0.21
|Чой Кён-Рок
|5
|0.15
|Батмаз Малик
|3
|0.09
|Гордон Даниэль
|2
|0.06
|Лоренц Марк
|1
|0.03
|Тиеде Марко
|1
|0.03
|Голлер Беньямин
|1
|0.03
|Юнг Себастьян
|1
|0.03
|Кобальд Кристоф
|1
|0.03
|Котер Доминик
|1
|0.03
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0.03
|Хайзе Филип
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
|Куэто Лукас
|0
|0
|Гондорф Жером
|0
|0
|Кауфманн Фабио
|0
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|13 (2)
|0.39
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|5
|0.15
|Мершель Хайнц
|3
|0.09
|Книппинг Тим
|2
|0.06
|Каде Юлиус
|2
|0.06
|Вилль Пауль
|2
|0.06
|Шретер Моррис
|1
|0.03
|Лёв Крис
|1
|0.03
|Вайраух Патрик
|1
|0.03
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.03
|Май Себастиан
|1
|0.03
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Штарк Янник
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
|Майер Батиста
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гондорф Жером
|9
|0
|Брайтхаупт Тим
|7
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|1
|Кобальд Кристоф
|6
|0
|Гордон Даниэль
|4
|1
|Хайзе Филип
|5
|0
|Хофманн Филипп
|5
|0
|Голлер Беньямин
|4
|0
|Чой Кён-Рок
|2
|1
|Лоренц Марк
|3
|0
|Тиеде Марко
|2
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|2
|0
|Бормут Робин
|2
|0
|Батмаз Малик
|2
|0
|Герсбек Мариус
|0
|1
|Ван Рейн Рикардо
|1
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Шлойзенер Фабиан
|1
|0
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Золльбауэр Михаэль
|8
|0
|Акото Михаэль
|6
|1
|Беккер Робин
|4
|1
|Штарк Янник
|5
|0
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|Лёв Крис
|4
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4
|0
|Каде Юлиус
|2
|1
|Шретер Моррис
|3
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|3
|0
|Аидонис Антонис
|3
|0
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Книппинг Тим
|2
|0
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Майер Батиста
|2
|0
|Вилль Пауль
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
32
14
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
4
13%
2
14%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
4
13%
2
14%
31-45
4
13%
2
14%
46-60
7
22%
6
43%
61-75
8
25%
1
7%
76-90
Пропущено
22
25
15 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
14%
7
28%
1-15
6
27%
3
12%
16-30
6
27%
4
16%
31-45
2
9%
1
4%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
4
18%
7
28%
76-90
Забито
23
18
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
4
17%
5
28%
46-60
5
22%
8
44%
61-75
4
17%
1
6%
76-90
Пропущено
26
17
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
8%
4
24%
1-15
5
19%
4
24%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
10
38%
4
24%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
3
12%
2
12%
76-90
Забито
55
32
23 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
7
13%
2
6%
1-15
8
15%
2
6%
16-30
8
15%
5
16%
31-45
8
15%
7
22%
46-60
12
22%
14
44%
61-75
12
22%
2
6%
76-90
Пропущено
48
42
24 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
5
10%
11
26%
1-15
11
23%
7
17%
16-30
8
17%
7
17%
31-45
12
25%
5
12%
46-60
5
10%
3
7%
61-75
7
15%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2
Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2
Динамо Дрезден
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Динамо Дрезден - Ян 1:1 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1
Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|70 - 43
|62
|2.
|Вердер
|0:0 Заявка
|33
|16
|10
|7
|60 - 43
|58
|3.
|Гамбург
|Заявка
|33
|15
|12
|6
|64 - 33
|57
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|68 - 46
|57
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|59 - 46
|54
|6.
|Падерборн
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|56 - 41
|51
|7.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|33
|14
|9
|10
|48 - 46
|51
|8.
|Хайденхайм
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|41 - 45
|49
|9.
|Хольштайн Киль
|2:0 Заявка
|33
|12
|9
|12
|44 - 51
|45
|10.
|Фортуна
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|45 - 40
|44
|11.
|Ганза
|Заявка
|33
|10
|11
|12
|39 - 49
|41
|12.
|Карлсруэ
|0:1 Заявка
|33
|9
|13
|11
|52 - 52
|40
|13.
|Ян
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|50 - 49
|40
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|32 - 47
|39
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|33
|9
|11
|13
|39 - 53
|38
|16.
|Динамо Дрезден
|1:0 Заявка
|33
|8
|10
|15
|32 - 43
|34
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|33
|5
|9
|19
|31 - 69
|24
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|33
|4
|9
|20
|28 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|35 - 17
|34
|2.
|Гамбург
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|36 - 17
|33
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|40 - 27
|32
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 18
|31
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|39 - 23
|30
|6.
|Хольштайн Киль
|2:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|22 - 23
|27
|7.
|Вердер
|0:0 Заявка
|16
|7
|6
|3
|27 - 17
|27
|8.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|16
|8
|3
|5
|25 - 21
|27
|9.
|Фортуна
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|28 - 21
|24
|10.
|Карлсруэ
|0:1 Заявка
|17
|5
|8
|4
|30 - 25
|23
|11.
|Ян
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|31 - 29
|22
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|13 - 17
|21
|13.
|Динамо Дрезден
|1:0 Заявка
|16
|5
|5
|6
|18 - 17
|20
|14.
|Падерборн
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|26 - 24
|19
|15.
|Ганза
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|15 - 22
|17
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|17
|3
|4
|10
|14 - 31
|13
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 29
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 17
|32
|2.
|Вердер
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|33 - 26
|31
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|30 - 16
|30
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 23
|27
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|6.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|17
|6
|6
|5
|23 - 25
|24
|7.
|Гамбург
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|28 - 16
|24
|8.
|Ганза
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|24 - 29
|20
|10.
|Фортуна
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|17 - 19
|20
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|16 - 27
|18
|12.
|Ян
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|19 - 20
|18
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|19 - 30
|18
|14.
|Хольштайн Киль
|2:0 Заявка
|16
|4
|6
|6
|22 - 28
|18
|15.
|Карлсруэ
|0:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|22 - 27
|17
|16.
|Динамо Дрезден
|1:0 Заявка
|17
|3
|5
|9
|14 - 26
|14
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|17 - 38
|11
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10