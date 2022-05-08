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Германия: Бундеслига 2

2021-2022

Стадион:
Карлсруэ
0:1
Перерыв
Динамо Дрезден
0'
0:1
26' Гол
Вайраух Патрик

Ход матча

26'
0:1
Вайраух Патрик
(Кёнигсдёрффер Рансфорд)
30'
Бормут Робин
Кобальд Кристоф
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 10
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Динамо Дрезден
5.64
3.94
3.58
Все Коэффициенты
30
Хигер
Никлас
34
Рабольд
Яннис
3
Гордон
Даниэль
22
Кобальд
Кристоф
16
Хайзе
Филип
24
Шлойзенер
Фабиан
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
11
Чой
Кён-Рок
33
Хофманн
Филипп
1
Бролль
Кевин
21
Золльбауэр
Михаэль
4
Книппинг
Тим
15
Лёв
Крис
11
Диавуси
Агиеманг
3
Акото
Михаэль
28
Вилль
Пауль
2
Гиорбелидзе
Гурам
10
Вайраух
Патрик
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
33
Дафернер
Кристоф
Карлсруэ
4-5-1
Динамо Дрезден
3-4-1-2

История личных встреч

Карлсруэ
Динамо Дрезден

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
3:1
Б2
1:0
Б2
4:2
Б2
3:4
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
2:0
Б2
5:1

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 18 0.55
Ванитцек Марвин 9 (3) 0.27
Шлойзенер Фабиан 7 0.21
Чой Кён-Рок 5 0.15
Батмаз Малик 3 0.09
Гордон Даниэль 2 0.06
Лоренц Марк 1 0.03
Тиеде Марко 1 0.03
Голлер Беньямин 1 0.03
Юнг Себастьян 1 0.03
Кобальд Кристоф 1 0.03
Котер Доминик 1 0.03
О'Шоунесси Даниэль 1 0.03
Хайзе Филип 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0
Куэто Лукас 0 0
Гондорф Жером 0 0
Кауфманн Фабио 0 0
Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 13 (2) 0.39
Кёнигсдёрффер Рансфорд 5 0.15
Мершель Хайнц 3 0.09
Книппинг Тим 2 0.06
Каде Юлиус 2 0.06
Вилль Пауль 2 0.06
Шретер Моррис 1 0.03
Лёв Крис 1 0.03
Вайраух Патрик 1 0.03
Влачодимос Панайотис 1 0.03
Май Себастиан 1 0.03
Диавуси Агиеманг 0 0
Штарк Янник 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0
Майер Батиста 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гондорф Жером 9 0
Брайтхаупт Тим 7 0
Ванитцек Марвин 5 1
Кобальд Кристоф 6 0
Гордон Даниэль 4 1
Хайзе Филип 5 0
Хофманн Филипп 5 0
Голлер Беньямин 4 0
Чой Кён-Рок 2 1
Лоренц Марк 3 0
Тиеде Марко 2 0
О'Шоунесси Даниэль 2 0
Бормут Робин 2 0
Батмаз Малик 2 0
Герсбек Мариус 0 1
Ван Рейн Рикардо 1 0
Юнг Себастьян 1 0
Шлойзенер Фабиан 1 0
Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Золльбауэр Михаэль 8 0
Акото Михаэль 6 1
Беккер Робин 4 1
Штарк Янник 5 0
Дафернер Кристоф 5 0
Лёв Крис 4 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 0
Каде Юлиус 2 1
Шретер Моррис 3 0
Гиорбелидзе Гурам 3 0
Аидонис Антонис 3 0
Хосинер Филипп 2 0
Книппинг Тим 2 0
Боррьелло Брендон 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Майер Батиста 2 0
Вилль Пауль 2 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
14
13 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
4
13%
2
14%
1-15
5
16%
1
7%
16-30
4
13%
2
14%
31-45
4
13%
2
14%
46-60
7
22%
6
43%
61-75
8
25%
1
7%
76-90

Пропущено

22
25
15 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
3
14%
7
28%
1-15
6
27%
3
12%
16-30
6
27%
4
16%
31-45
2
9%
1
4%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
4
18%
7
28%
76-90

Забито

23
18
10 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
3
13%
0
0%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
4
17%
5
28%
46-60
5
22%
8
44%
61-75
4
17%
1
6%
76-90

Пропущено

26
17
9 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
8%
4
24%
1-15
5
19%
4
24%
16-30
2
8%
3
18%
31-45
10
38%
4
24%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
3
12%
2
12%
76-90

Забито

55
32
23 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 10
7
13%
2
6%
1-15
8
15%
2
6%
16-30
8
15%
5
16%
31-45
8
15%
7
22%
46-60
12
22%
14
44%
61-75
12
22%
2
6%
76-90

Пропущено

48
42
24 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 24
5
10%
11
26%
1-15
11
23%
7
17%
16-30
8
17%
7
17%
31-45
12
25%
5
12%
46-60
5
10%
3
7%
61-75
7
15%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2
Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 0:1 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Брюгге 0:0 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2
Динамо Дрезден
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Динамо Дрезден - Ян 1:1 Фортуна - Динамо Дрезден 2:2 Динамо Дрезден - Хольштайн Киль 0:0 Зандхаузен - Динамо Дрезден 2:1
Динамо Дрезден - Шальке 04 1:2 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 1:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шальке 04 Заявка 33 19 5 9 70 - 43 62
2. Вердер 0:0 Заявка 33 16 10 7 60 - 43 58
3. Гамбург Заявка 33 15 12 6 64 - 33 57
4. Дармштадт Заявка 33 17 6 10 68 - 46 57
5. Санкт-Паули Заявка 33 15 9 9 59 - 46 54
6. Падерборн Заявка 33 13 12 8 56 - 41 51
7. Нюрнберг 0:2 Заявка 33 14 9 10 48 - 46 51
8. Хайденхайм Заявка 33 14 7 12 41 - 45 49
9. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 33 12 9 12 44 - 51 45
10. Фортуна Заявка 33 11 11 11 45 - 40 44
11. Ганза Заявка 33 10 11 12 39 - 49 41
12. Карлсруэ 0:1 Заявка 33 9 13 11 52 - 52 40
13. Ян Заявка 33 10 10 13 50 - 49 40
14. Ганновер 96 Заявка 33 10 9 14 32 - 47 39
15. Зандхаузен Заявка 33 9 11 13 39 - 53 38
16. Динамо Дрезден 1:0 Заявка 33 8 10 15 32 - 43 34
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 33 5 9 19 31 - 69 24
18. Ингольштадт Заявка 33 4 9 20 28 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 16 10 4 2 35 - 17 34
2. Гамбург Заявка 17 9 6 2 36 - 17 33
3. Шальке 04 Заявка 17 10 2 5 40 - 27 32
4. Хайденхайм Заявка 16 9 4 3 25 - 18 31
5. Дармштадт Заявка 16 9 3 4 39 - 23 30
6. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 17 8 3 6 22 - 23 27
7. Вердер 0:0 Заявка 16 7 6 3 27 - 17 27
8. Нюрнберг 0:2 Заявка 16 8 3 5 25 - 21 27
9. Фортуна Заявка 17 6 6 5 28 - 21 24
10. Карлсруэ 0:1 Заявка 17 5 8 4 30 - 25 23
11. Ян Заявка 17 6 4 7 31 - 29 22
12. Ганновер 96 Заявка 16 5 6 5 13 - 17 21
13. Динамо Дрезден 1:0 Заявка 16 5 5 6 18 - 17 20
14. Падерборн Заявка 17 4 7 6 26 - 24 19
15. Ганза Заявка 16 4 5 7 15 - 22 17
16. Зандхаузен Заявка 16 3 5 8 16 - 28 14
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 17 3 4 10 14 - 31 13
18. Ингольштадт Заявка 17 2 5 10 12 - 29 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 16 9 5 2 30 - 17 32
2. Вердер 0:0 Заявка 17 9 4 4 33 - 26 31
3. Шальке 04 Заявка 16 9 3 4 30 - 16 30
4. Дармштадт Заявка 17 8 3 6 29 - 23 27
5. Зандхаузен Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
6. Нюрнберг 0:2 Заявка 17 6 6 5 23 - 25 24
7. Гамбург Заявка 16 6 6 4 28 - 16 24
8. Ганза Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
9. Санкт-Паули Заявка 17 5 5 7 24 - 29 20
10. Фортуна Заявка 16 5 5 6 17 - 19 20
11. Хайденхайм Заявка 17 5 3 9 16 - 27 18
12. Ян Заявка 16 4 6 6 19 - 20 18
13. Ганновер 96 Заявка 17 5 3 9 19 - 30 18
14. Хольштайн Киль 2:0 Заявка 16 4 6 6 22 - 28 18
15. Карлсруэ 0:1 Заявка 16 4 5 7 22 - 27 17
16. Динамо Дрезден 1:0 Заявка 17 3 5 9 14 - 26 14
17. Эрцгебирге Ауэ 0:0 Заявка 16 2 5 9 17 - 38 11
18. Ингольштадт Заявка 16 2 4 10 16 - 33 10
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 30'
    Кобальд Кристоф уходит с поля. Бормут Робин выходит вместо него
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Вайраух Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Динамо Дрезден
5.64
3.94
3.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Карлсруэ 0:1 Динамо Дрезден онлайн

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