Стадион: Right To Dream Park
0:0
Первый тайм: 33'
29' Желтая карточкаMihajlo Ivancevic
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
48
Хансен
Мадс
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
25
Кинг
Джоэл
15
Фенгер
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
-
25 Кинг ДжоэлПолузащитник
- Нападающий
-
15 Фенгер МаксНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
18 Бремс МатиасЗащитник
-
24 Эстрём РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Оденсе
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 19 побед
42 матча
26.2%
16.7%
57.1%
11 побед 7 ничьих 24 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
12 побед 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
14.3%
40.5%
45.2%
6 побед 17 ничьих 19 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0
Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2
Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2
Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0