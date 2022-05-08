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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион:
Нордшелланн
0:0
Первый тайм: 33'
Оденсе
0'
29' Желтая карточка
Mihajlo Ivancevic
33'

Ход матча

29'
 
Mihajlo Ivancevic

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Оденсе
2.19
3.70
3.20
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
22
Антман
Оливер
48
Хансен
Мадс
17
Саймон
Адингра
13
Бернат
Ханс
Кристиан
6
Тверсков
Йеппе
22
Mihajlo
Ivancevic
16
Шельвик
Йорген
2
Микельсон
Николас
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
25
Кинг
Джоэл
23
Клеве
Троэльс
15
Фенгер
Макс
8
Jakob
Martinsen
Нордшелланн
4-3-3
Оденсе
3-4-3

История личных встреч

Нордшелланн
Оденсе

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 19 побед

42 матча

26.2%
16.7%
57.1%
11 побед 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
12 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

14.3%
40.5%
45.2%
6 побед 17 ничьих 19 побед

История матчей

СБЗВ
2:1
СД
2:0
К
1:4
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
3:1
СД
2:0
СДЧГ
2:2
СДЧГ
2:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:5
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
4:1
СД
3:0
СД
1:1
СД
0:0
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:4
К
2:3
СЛ
0:1
ТМС
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
1:4
СЛ
3:1
СЛ
1:1

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0
Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2
Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2
Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0
  • Первый тайм
  • 33'
    Jakob Breum не смог попасть в створ ударом издали
  • 32'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 32'
    Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Оденсе: 41%.
  • 31'
    Саймон Адингра нанес удар, мяч был парирован, но Ханс Кристиан Бернат не удержал его в руках.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Хансен Мадс
  • 30'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Кинг Джоэл из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 29'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    29'
    Судья подбегает и показывает Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья сигнализирует, что Окосун Айо из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
  • 28'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 27'
    Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Отличные скиллы показывает Саймон Адингра, обводя своих соперников
  • 26'
    Оденсе контролирует мяч.
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    • 26'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Оденсе: 39%.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Микельсон Николас
    • 26'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 25'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Jakob Breum из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 24'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
    • 23'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 22'
      Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 22'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 21'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 21'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Оденсе: 38%.
    • 21'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 20'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
    • Угловой
      20'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 19'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Микельсон Николас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 18'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 18'
      Оденсе выполняет удар от ворот.
    • 18'
      Антман Оливер не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Оденсе: 38%.
    • 16'
      Оденсе выполняет удар от ворот.
    • Фол, нарушение
      16'
      Микельсон Николас наказан за толчок Фресе Мартин
    • 15'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 14'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 13'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Томасен Йенс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
    • 12'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 11'
      Отличный пас сделал Фресе Мартин из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 10'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 43%, Оденсе: 57%.
    • 9'
      Игрок Хансен Мадс из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 9'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Саймон Адингра из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фенгер Макс
    • 8'
      Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      8'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 8'
      Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 7'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 7'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      6'
      Клеве Троэльс возвращается на поле.
    • 6'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      6'
      Ох, нехорошо это выглядит. Клеве Троэльс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      5'
      Клеве Троэльс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 4'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Игрок Клеве Троэльс из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 4'
      Окосун Айо из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • 3'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 2'
      Оденсе выполняет удар от ворот.
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Нордшелланн
    Ничья
    Оденсе
    2.19
    3.70
    3.20
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    Нордшелланн
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