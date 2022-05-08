Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Норшеланн контролирует мяч.

84' Норшеланн пытается что-то создать.

84' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

84' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

83' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.

82' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

82' Норшеланн контролирует мяч.

81' Норшеланн выполняет удар от ворот.

81' Тактическая замена. Бидструп Мадс уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд

81' Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль , обводя своих соперников

80' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Норшеланн пытается что-то создать.

78' Норшеланн пытается что-то создать.

77' Оденсе выполняет удар от ворот.

76' Саймон Адингра из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

75' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

73' Норшеланн контролирует мяч.

71' Хорошую попытку сделал Антман Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Норшеланн пытается что-то создать.

69' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Jakob Breum пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

68' Норшеланн контролирует мяч.

68' Норшеланн контролирует мяч.

67' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

66' Вилладсен Оливер получил желтую карточку от судьи

66' Норшеланн контролирует мяч.

65' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Норшеланн контролирует мяч.

61' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Оденсе

59' Бидструп Мадс не смог попасть в створ ударом издали

59' Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

59' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Удар от ворот произведет Оденсе

57' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Андреас Хансен не дал случится голу! Фенгер Макс должен был забивать, но Андреас Хансен сделал отличный сейв

56' Оденсе выполняет удар от ворот.

56' Как он промахнулся? Саймон Адингра имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

56' Антман Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

55' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Фенгер Макс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает неудачный навес.

53' Норшеланн пытается что-то создать.

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Андреас Хансен не дал случится голу! Клеве Троэльс должен был забивать, но Андреас Хансен сделал отличный сейв

51' Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи

49' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Клеве Троэльс имел все шансы забить, но Андреас Хансен сделал отличный сейв!

47' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

47' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

46' Норшеланн контролирует мяч.