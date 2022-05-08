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  3. Дания: Суперлига. Борьба за выживание

Стадион: Зрители: 3523
Нордшелланн
1:1
Конец матча
Оденсе
0'
29' Желтая карточка
Mihajlo Ivancevic
50' Желтая карточка
Фресе Мартин
64' Желтая карточка
Андерсен Магнус
66' Желтая карточка
Вилладсен Оливер
1:0
86' Гол
Andreas Schjelderup
1:1
90' Гол
Джейбали Иссам
90'+4

Ход матча

29'
 
Mihajlo Ivancevic
50'
Фресе Мартин
 
64'
Андерсен Магнус
 
66'
Вилладсен Оливер
 
74'
Ernest Nuamah
Андерсен Магнус
 
74'
 
Джейбали Иссам
Jakob Martinsen
74'
 
Кадри Башким
Фенгер Макс
74'
 
Сабби Эммануэль
Клеве Троэльс
81'
Andreas Schjelderup
Хансен Мадс
 
81'
Диоманде Мохаммед
Бидструп Мадс
 
86'
Andreas Schjelderup
(Саймон Адингра)
1:0
90'
 
Мадс Фрокьяер-Йенсен
Шельвик Йорген
90'
1:1
Джейбали Иссам
90'
Беньямин Нюгрен
Вилладсен Оливер
 
90'
Jonas Jensen-Abbew
Саймон Адингра
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
8
Андерсен
Магнус
II
22
Антман
Оливер
48
Хансен
Мадс
17
Саймон
Адингра
13
Бернат
Ханс
Кристиан
6
Тверсков
Йеппе
22
Mihajlo
Ivancevic
16
Шельвик
Йорген
2
Микельсон
Николас
20
Окосун
Айо
14
Томасен
Йенс
25
Кинг
Джоэл
23
Клеве
Троэльс
15
Фенгер
Макс
8
Jakob
Martinsen
Нордшелланн
4-3-3
Оденсе
3-4-3

История личных встреч

Нордшелланн
Оденсе

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 19 побед

42 матча

26.2%
16.7%
57.1%
11 побед 7 ничьих 24 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
12 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

14.3%
40.5%
45.2%
6 побед 17 ничьих 19 побед

История матчей

СБЗВ
2:1
СД
2:0
К
1:4
СД
3:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
3:1
СД
2:0
СДЧГ
2:2
СДЧГ
2:2
СД
1:3
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:2
СД
0:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
3:1
СД
1:5
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
0:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
4:1
СД
3:0
СД
1:1
СД
0:0
СЛ
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:4
К
2:3
СЛ
0:1
ТМС
1:0
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
1:4
СЛ
3:1
СЛ
1:1

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0
Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2
Оденсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2
Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Митьюлланд 2:2 Копенгаген - Оденсе 2:0 Заря - Оденсе 3:2 Оденсе - Вайле 0:0 Силькеборг - Оденсе 2:0 Оденсе - Фредерисия 2:1 Оденсе - Раннерс 1:2 Раннерс - Оденсе 0:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0
  • 92'
    Оденсе пытается что-то создать.
  • 92'
    Оденсе контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Тактическая замена. Шельвик Йорген уходит с поля и его заменяет Мадс Фрокьяер-Йенсен
  • 90'
    Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Оденсе: 52%.
  • 90'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 89'
    Шельвик Йорген делает длинную передачу вперед
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    • 89'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 89'
      Хорошую попытку сделал Андреас Шельдеруп. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 88'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 86'
      Саймон Адингра сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      86'
      Г О О О О Л - Андреас Шельдеруп забивает с правой ноги!
    • 86'
      Отличные скиллы показывает Андреас Шельдеруп, обводя своих соперников
    • 86'
      Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 86'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 86'
      Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Оденсе: 53%.
    • 85'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 85'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 84'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 84'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 84'
      Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 84'
      Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль, обводя своих соперников
    • 84'
      Оденсе начинает контратаку
    • 83'
      Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      83'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 83'
      Саймон Адингра мяч отрикошетил от ворот
    • 82'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 82'
      Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 82'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 82'
      Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Оденсе: 53%.
    • 82'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 81'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 81'
      Тактическая замена. Бидструп Мадс уходит с поля и его заменяет Мохаммед Диоманд
    • 81'
      Тактическая замена. Хансен Мадс уходит с поля и его заменяет Андреас Шельдеруп
    • 81'
      Отличные скиллы показывает Сабби Эммануэль, обводя своих соперников
    • 80'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 80'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 80'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 80'
      Томасен Йенс из команды Оденсе делает неудачный навес.
    • Угловой
      79'
      Шельвик Йорген из команды Оденсе разыграл угловой с правого угла.
    • 79'
      Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 79'
      Саймон Адингра нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 78'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 78'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 78'
      Кадри Башким из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
    • 77'
      Джейбали Иссам из команды Оденсе делает пас партнеру.
    • 77'
      Оденсе выполняет удар от ворот.
    • 76'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 76'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Оденсе: 51%.
    • Фол, нарушение
      76'
      Судья сигнализирует, что Ernest Nuamah из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Окосун Айо
    • 75'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 74'
      Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Сабби Эммануэль
    • 74'
      Тактическая замена. Фенгер Макс уходит с поля и его заменяет Кадри Башким
    • 74'
      Тактическая замена. Jakob Breum уходит с поля и его заменяет Джейбали Иссам
    • 74'
      Тактическая замена. Андерсен Магнус II уходит с поля и его заменяет Ernest Nuamah
    • 73'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 73'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 73'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 73'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 72'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 71'
      Хорошую попытку сделал Антман Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 71'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 71'
      Контроль мяча: Норшеланн: 50%, Оденсе: 50%.
    • 70'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 69'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 69'
      Jakob Breum пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 69'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 69'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 69'
      Хансен Киан делает длинную передачу вперед
    • 68'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 68'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 67'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 67'
      Шельвик Йорген из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • 67'
      Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 67'
      Шельвик Йорген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Желтая карточка
      66'
      Вилладсен Оливер получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      66'
      Вилладсен Оливер наказан за толчок Jakob Breum
    • 66'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 65'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Оденсе: 49%.
    • 65'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 64'
      Оденсе контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      64'
      Андерсен Магнус II получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      64'
      Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jakob Breum
    • 63'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 62'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 62'
      Кинг Джоэл из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 62'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 61'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 60'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Оденсе: 48%.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 59'
      Бидструп Мадс не смог попасть в створ ударом издали
    • 59'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
    • 59'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 59'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 58'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 57'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 57'
      Андреас Хансен не дал случится голу! Фенгер Макс должен был забивать, но Андреас Хансен сделал отличный сейв
    • 57'
      Jakob Breum из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 56'
      Контроль мяча: Норшеланн: 51%, Оденсе: 49%.
    • 56'
      Оденсе выполняет удар от ворот.
    • 56'
      Как он промахнулся? Саймон Адингра имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
    • 56'
      Антман Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
    • 55'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Травма, повреждение
      54'
      Фенгер Макс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      54'
      Судья сигнализирует, что Адамо Нагало из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фенгер Макс
    • 53'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн делает неудачный навес.
    • 53'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Травма, повреждение
      53'
      Адамо Нагало возвращается на поле.
    • 53'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 53'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      53'
      Ох, нехорошо это выглядит. Адамо Нагало получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      52'
      Адамо Нагало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 52'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 51'
      Андреас Хансен не дал случится голу! Клеве Троэльс должен был забивать, но Андреас Хансен сделал отличный сейв
    • 51'
      Клеве Троэльс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Окосун Айо из команды Оденсе делает передачу одноклубнику.
    • 51'
      Томасен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Желтая карточка
      50'
      Фресе Мартин получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      50'
      Безумный фол. Фресе Мартин грубо играет против соперника. Пострадал Jakob Breum
    • Фол, нарушение
      49'
      Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jakob Breum
    • 49'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Клеве Троэльс имел все шансы забить, но Андреас Хансен сделал отличный сейв!
    • 49'
      Кинг Джоэл из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • 48'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 48'
      Jakob Breum из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 48'
      Оденсе контролирует мяч.
    • Офсайд
      47'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
    • 47'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 46'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Ханс Кристиан Бернат не дал случится голу! Саймон Адингра должен был забивать, но Ханс Кристиан Бернат сделал отличный сейв
    • 49'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 48'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      48'
      Судья сигнализирует, что Клеве Троэльс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
    • Фол, нарушение
      47'
      Судья сигнализирует, что Андерсен Магнус II из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Окосун Айо
    • 46'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 46'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Оденсе: 44%.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • Фол, нарушение
      46'
      Вилладсен Оливер наказан за толчок Кинг Джоэл
    • 45'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 44'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 44'
      Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      43'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 43'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 43'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 43'
      Микельсон Николас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • Фол, нарушение
      42'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Клеве Троэльс.
    • Офсайд
      42'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн в офсайде
    • 41'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 41'
      Оденсе начинает контратаку
    • 41'
      Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Оденсе: 45%.
    • 41'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Оденсе пробьет пенальти!
    • 38'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Офсайд
      38'
      Фенгер Макс из команды Оденсе в офсайде
    • 38'
      Тверсков Йеппе делает длинную передачу вперед
    • Фол, нарушение
      37'
      Судья сигнализирует, что Саймон Адингра из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Окосун Айо
    • 37'
      Оденсе выполняет удар от ворот.
    • 36'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 36'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Оденсе: 41%.
    • 35'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 34'
      Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 34'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 33'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 33'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 33'
      Jakob Breum не смог попасть в створ ударом издали
    • 32'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 32'
      Контроль мяча: Норшеланн: 59%, Оденсе: 41%.
    • 31'
      Саймон Адингра нанес удар, мяч был парирован, но Ханс Кристиан Бернат не удержал его в руках.
    • Фол, нарушение
      31'
      Судья сигнализирует, что Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Хансен Мадс
    • 30'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 30'
      Кинг Джоэл из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 30'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 29'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Желтая карточка
      29'
      Судья подбегает и показывает Mihajlo Ivancevic из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Окосун Айо из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
    • 28'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 27'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Отличные скиллы показывает Саймон Адингра, обводя своих соперников
    • 26'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 26'
      Контроль мяча: Норшеланн: 61%, Оденсе: 39%.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Микельсон Николас
    • 26'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 25'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      25'
      Судья сигнализирует, что Jakob Breum из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
    • 24'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
    • 23'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 22'
      Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 22'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 21'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 21'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Оденсе: 38%.
    • 21'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 20'
      Mihajlo Ivancevic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 20'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
    • Угловой
      20'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 19'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Микельсон Николас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
    • 19'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 18'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 18'
      Оденсе выполняет удар от ворот.
    • 18'
      Антман Оливер не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 16'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Оденсе: 38%.
    • 16'
      Оденсе выполняет удар от ворот.
    • Фол, нарушение
      16'
      Микельсон Николас наказан за толчок Фресе Мартин
    • 15'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 14'
      Оденсе контролирует мяч.
    • 14'
      Бернат Ханс Кристиан взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 14'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 13'
      Андерсен Магнус II из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Томасен Йенс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
    • 12'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 11'
      Отличный пас сделал Фресе Мартин из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 10'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 43%, Оденсе: 57%.
    • 9'
      Игрок Хансен Мадс из команды Норшеланн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 9'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 9'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      8'
      Судья сигнализирует, что Саймон Адингра из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фенгер Макс
    • 8'
      Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      8'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 8'
      Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 7'
      Саймон Адингра из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 7'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 7'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      6'
      Клеве Троэльс возвращается на поле.
    • 6'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Травма, повреждение
      6'
      Ох, нехорошо это выглядит. Клеве Троэльс получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      5'
      Клеве Троэльс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 4'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 4'
      Игрок Клеве Троэльс из команды Оденсе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
    • 4'
      Окосун Айо из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
    • 3'
      Оденсе пытается что-то создать.
    • 2'
      Оденсе выполняет удар от ворот.
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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