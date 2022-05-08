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Швейцария: Суперлига

2021-2022

Стадион: Зрители: 4414
Грасcхоппер
0:1
Конец матча
Сьон
0'
20' Желтая карточка
Allan Arigoni
51' Желтая карточка
Секо Аюму
0:1
70' Гол
Стожилкович Филип
90' Желтая карточка
Сиприано Маркос Робсон
90'+7

Ход матча

20'
Allan Arigoni
 
51'
Секо Аюму
 
59'
 
Бенито Лорис
Nathanael Saintini
70'
0:1
Стожилкович Филип
(Бальтазар)
71'
 
Карлен Гаэтан
Стожилкович Филип
71'
 
Буа Кевин
Итаитинга
75'
Абраши Амир
Герц Кристиан
 
75'
Леняни Эрмир
Giotto Morandi
 
75'
Риаскос Брайан
Бонатини Леонардо
 
81'
Да Силва Нуну
Болла Бендегуз
 
81'
Сене Кали
Dominik Schmid2
 
90'
 
Сиприано Маркос Робсон

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 8
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Морейра
Андре
34
Allan
Arigoni
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
77
Болла
Бендегуз
40
Кавабэ
Хаяо
28
Герц
Кристиан
31
Dominik
Schmid2
59
Francis
Momoh
11
Бонатини
Леонардо
22
Giotto
Morandi
18
Фикентшер
Кевин
39
Nathanael
Saintini
34
Ндойе
Бирама
5
Бамер
Жан
7
Дзуффи
Лука
97
Кавар
Димитри
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
70
Сиприано
Маркос
Робсон
17
Стожилкович
Филип
76
Итаитинга
Грасcхоппер
3-4-3
Сьон
3-1-4-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Сьон

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 17 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед

48 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
20 побед 8 ничьих 20 побед

Первый тайм

29.2%
35.4%
35.4%
14 побед 17 ничьих 17 побед

Второй тайм

25%
41.7%
33.3%
12 побед 20 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:0
С
1:3
С
3:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
2:0
С
0:0
С
0:5
С
0:0
С
3:1
С
4:2
С
2:0
С
0:0
С
0:4
С
1:1
С
1:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
2:0
К
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:4
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:1
С
1:4
С
0:2
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сене Кали 10 0.3
Кавабэ Хаяо 7 0.21
Бонатини Леонардо 7 (4) 0.21
Болла Бендегуз 4 0.12
Марграйттер Георг 4 0.12
Герц Кристиан 3 0.09
Francis Momoh 3 0.09
Кампана Леонардо 3 (2) 0.09
Allan Arigoni 2 0.06
Djibril Diani 2 0.06
Dominik Schmid2 1 0.03
Пушич Петар 1 0.03
Giotto Morandi 1 0.03
Гомеш Тоти 1 0.03
Леняни Эрмир 0 0
Абраши Амир 0 0
Ли Лэй 0 0
Демхасай Шкельчим 0 0
Жордау Бруну 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 10 (1) 0.3
Кавар Димитри 5 0.15
Гргич Анто 4 (3) 0.12
Весли Давид 3 0.09
Оаро Гийом 3 0.09
Итаитинга 2 0.06
Ндойе Бирама 2 0.06
Карлен Гаэтан 1 0.03
Буа Кевин 1 0.03
Бальтазар 1 0.03
Дзуффи Лука 1 0.03
Бамер Жан 1 0.03
Сио Жованни 1 0.03
Theo Berdayes 1 0.03
Ди Сере 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоосли Ноа 6 1
Герц Кристиан 7 0
Сене Кали 7 0
Абраши Амир 5 1
Марграйттер Георг 6 0
Кавабэ Хаяо 6 0
Allan Arigoni 6 0
Леняни Эрмир 4 0
Жордау Бруну 4 0
Djibril Diani 4 0
Dominik Schmid2 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Да Силва Нуну 3 0
Пушич Петар 3 0
Болла Бендегуз 3 0
Бонатини Леонардо 2 0
Francis Momoh 2 0
Сантуш Андре 0 1
Ли Лэй 1 0
Демхасай Шкельчим 1 0
Морейра Андре 1 0
Секо Аюму 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Рибейро Томас 1 0
Florian Hoxha 1 0
Dion Kacuri 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 6 2
Гргич Анто 7 0
Кавар Димитри 7 0
Весли Давид 7 0
Сиприано Маркос Робсон 4 1
Ндойе Бирама 5 0
Бамер Жан 5 0
Стожилкович Филип 5 0
Бенито Лорис 4 0
Сио Жованни 4 0
Ди Сере 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Фикентшер Кевин 3 0
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Буа Кевин 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Лакруа Лео 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
22
18 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
10%
3
14%
1-15
8
27%
2
9%
16-30
7
23%
5
23%
31-45
6
20%
3
14%
46-60
1
3%
3
14%
61-75
5
17%
6
27%
76-90

Пропущено

32
41
9 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
9%
5
12%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
3
9%
8
20%
31-45
5
16%
8
20%
46-60
8
25%
8
20%
61-75
10
31%
6
15%
76-90

Забито

23
15
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
7
30%
1
7%
46-60
4
17%
5
33%
61-75
4
17%
4
27%
76-90

Пропущено

17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
5
29%
29%
0
0%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
2
12%
6
27%
31-45
2
12%
5
23%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
5
29%
29%
6
27%
76-90

Забито

53
37
26 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
6
11%
3
8%
1-15
9
17%
4
11%
16-30
11
21%
8
22%
31-45
13
25%
4
11%
46-60
5
9%
8
22%
61-75
9
17%
10
27%
76-90

Пропущено

49
63
17 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 28
8
16%
5
8%
1-15
4
8%
9
14%
16-30
5
10%
14
22%
31-45
7
14%
13
21%
46-60
10
20%
10
16%
61-75
15
31%
12
19%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2
Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1
Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3
Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 33 23 6 4 73 - 39 75
2. Базель 0:0 33 14 15 4 67 - 39 57
3. Янг Бойз 33 14 11 8 71 - 47 53
4. Лугано 33 15 5 13 45 - 49 50
5. Санкт-Галлен 33 13 8 12 61 - 56 47
6. Серветт 0:1 33 12 5 16 45 - 58 41
7. Сьон 33 10 7 16 40 - 60 37
8. Грасcхоппер 33 8 12 13 50 - 52 36
9. Люцерн 1:0 33 7 12 14 41 - 59 33
10. Лозанна-Спорт 0:0 33 4 9 20 34 - 68 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 16 12 3 1 41 - 18 39
2. Янг Бойз 16 9 5 2 34 - 20 32
3. Лугано 17 9 3 5 25 - 23 30
4. Базель 0:0 16 7 7 2 36 - 18 28
5. Санкт-Галлен 17 6 7 4 32 - 27 25
6. Серветт 0:1 16 7 3 6 23 - 24 24
7. Сьон 16 6 3 7 17 - 20 21
8. Люцерн 1:0 17 6 3 8 22 - 27 21
9. Грасcхоппер 17 4 6 7 30 - 32 18
10. Лозанна-Спорт 0:0 17 3 5 9 22 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 17 11 3 3 32 - 21 36
2. Базель 0:0 17 7 8 2 31 - 21 29
3. Санкт-Галлен 16 7 1 8 29 - 29 22
4. Янг Бойз 17 5 6 6 37 - 27 21
5. Лугано 16 6 2 8 20 - 26 20
6. Грасcхоппер 16 4 6 6 20 - 20 18
7. Серветт 0:1 17 5 2 10 22 - 34 17
8. Сьон 17 4 4 9 23 - 40 16
9. Люцерн 1:0 16 1 9 6 19 - 32 12
10. Лозанна-Спорт 0:0 16 1 4 11 12 - 32 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      20'
      Allan Arigoni получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Грасcхоппер 0:1 Сьон онлайн

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