Стадион: Летцигрунд Зрители: 4414
0:1
Конец матча
20' Желтая карточкаAllan Arigoni
51' Желтая карточкаСеко Аюму
0:1
70' ГолСтожилкович Филип
90' Желтая карточкаСиприано Маркос Робсон
Ход матча
20'
51'
70'
0:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 8
-
57 Владение мячом, % 43
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Mateo MaticВратарь
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
-
20 Жордау БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сене КалиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
76 ИтаитингаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
-
77 Телер СандроЗащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Грасcхоппер
Сьон
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
37.5%
4.2%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 0 побед
24 матча
16.7%
83.3%
0 побед 4 ничьи 20 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 17 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 10 ничьих 16 побед
48 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
20 побед 8 ничьих 20 побед
Первый тайм
29.2%
35.4%
35.4%
14 побед 17 ничьих 17 побед
Второй тайм
25%
41.7%
33.3%
12 побед 20 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сене Кали
|10
|0.3
|Кавабэ Хаяо
|7
|0.21
|Бонатини Леонардо
|7 (4)
|0.21
|Болла Бендегуз
|4
|0.12
|Марграйттер Георг
|4
|0.12
|Герц Кристиан
|3
|0.09
|Francis Momoh
|3
|0.09
|Кампана Леонардо
|3 (2)
|0.09
|Allan Arigoni
|2
|0.06
|Djibril Diani
|2
|0.06
|Dominik Schmid2
|1
|0.03
|Пушич Петар
|1
|0.03
|Giotto Morandi
|1
|0.03
|Гомеш Тоти
|1
|0.03
|Леняни Эрмир
|0
|0
|Абраши Амир
|0
|0
|Ли Лэй
|0
|0
|Демхасай Шкельчим
|0
|0
|Жордау Бруну
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|10 (1)
|0.3
|Кавар Димитри
|5
|0.15
|Гргич Анто
|4 (3)
|0.12
|Весли Давид
|3
|0.09
|Оаро Гийом
|3
|0.09
|Итаитинга
|2
|0.06
|Ндойе Бирама
|2
|0.06
|Карлен Гаэтан
|1
|0.03
|Буа Кевин
|1
|0.03
|Бальтазар
|1
|0.03
|Дзуффи Лука
|1
|0.03
|Бамер Жан
|1
|0.03
|Сио Жованни
|1
|0.03
|Theo Berdayes
|1
|0.03
|Ди Сере
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоосли Ноа
|6
|1
|Герц Кристиан
|7
|0
|Сене Кали
|7
|0
|Абраши Амир
|5
|1
|Марграйттер Георг
|6
|0
|Кавабэ Хаяо
|6
|0
|Allan Arigoni
|6
|0
|Леняни Эрмир
|4
|0
|Жордау Бруну
|4
|0
|Djibril Diani
|4
|0
|Dominik Schmid2
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Да Силва Нуну
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Бонатини Леонардо
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Сантуш Андре
|0
|1
|Ли Лэй
|1
|0
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Морейра Андре
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
|Florian Hoxha
|1
|0
|Dion Kacuri
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|6
|2
|Гргич Анто
|7
|0
|Кавар Димитри
|7
|0
|Весли Давид
|7
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|4
|1
|Ндойе Бирама
|5
|0
|Бамер Жан
|5
|0
|Стожилкович Филип
|5
|0
|Бенито Лорис
|4
|0
|Сио Жованни
|4
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Фикентшер Кевин
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Берарди Гаэтано
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
22
18 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
3
10%
3
14%
1-15
8
27%
2
9%
16-30
7
23%
5
23%
31-45
6
20%
3
14%
46-60
1
3%
3
14%
61-75
5
17%
6
27%
76-90
Пропущено
32
41
9 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 15
3
9%
5
12%
1-15
3
9%
6
15%
16-30
3
9%
8
20%
31-45
5
16%
8
20%
46-60
8
25%
8
20%
61-75
10
31%
6
15%
76-90
Забито
23
15
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
3
13%
0
0%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
4
17%
3
20%
31-45
7
30%
1
7%
46-60
4
17%
5
33%
61-75
4
17%
4
27%
76-90
Пропущено
17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
5
29%
29%
0
0%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
2
12%
6
27%
31-45
2
12%
5
23%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
5
29%
29%
6
27%
76-90
Забито
53
37
26 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 7
6
11%
3
8%
1-15
9
17%
4
11%
16-30
11
21%
8
22%
31-45
13
25%
4
11%
46-60
5
9%
8
22%
61-75
9
17%
10
27%
76-90
Пропущено
49
63
17 В 1-м тайме 28
32 Во 2-м тайме 35
15 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 28
8
16%
5
8%
1-15
4
8%
9
14%
16-30
5
10%
14
22%
31-45
7
14%
13
21%
46-60
10
20%
10
16%
61-75
15
31%
12
19%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2
Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Винтертур 1:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Виль - Грасcхоппер 2:2 Базель - Грасcхоппер 2:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1
Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3
Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|33
|23
|6
|4
|73 - 39
|75
|2.
|Базель
|0:0
|33
|14
|15
|4
|67 - 39
|57
|3.
|Янг Бойз
|33
|14
|11
|8
|71 - 47
|53
|4.
|Лугано
|33
|15
|5
|13
|45 - 49
|50
|5.
|Санкт-Галлен
|33
|13
|8
|12
|61 - 56
|47
|6.
|Серветт
|0:1
|33
|12
|5
|16
|45 - 58
|41
|7.
|Сьон
|33
|10
|7
|16
|40 - 60
|37
|8.
|Грасcхоппер
|33
|8
|12
|13
|50 - 52
|36
|9.
|Люцерн
|1:0
|33
|7
|12
|14
|41 - 59
|33
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|33
|4
|9
|20
|34 - 68
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|16
|12
|3
|1
|41 - 18
|39
|2.
|Янг Бойз
|16
|9
|5
|2
|34 - 20
|32
|3.
|Лугано
|17
|9
|3
|5
|25 - 23
|30
|4.
|Базель
|0:0
|16
|7
|7
|2
|36 - 18
|28
|5.
|Санкт-Галлен
|17
|6
|7
|4
|32 - 27
|25
|6.
|Серветт
|0:1
|16
|7
|3
|6
|23 - 24
|24
|7.
|Сьон
|16
|6
|3
|7
|17 - 20
|21
|8.
|Люцерн
|1:0
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|9.
|Грасcхоппер
|17
|4
|6
|7
|30 - 32
|18
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|17
|3
|5
|9
|22 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|17
|11
|3
|3
|32 - 21
|36
|2.
|Базель
|0:0
|17
|7
|8
|2
|31 - 21
|29
|3.
|Санкт-Галлен
|16
|7
|1
|8
|29 - 29
|22
|4.
|Янг Бойз
|17
|5
|6
|6
|37 - 27
|21
|5.
|Лугано
|16
|6
|2
|8
|20 - 26
|20
|6.
|Грасcхоппер
|16
|4
|6
|6
|20 - 20
|18
|7.
|Серветт
|0:1
|17
|5
|2
|10
|22 - 34
|17
|8.
|Сьон
|17
|4
|4
|9
|23 - 40
|16
|9.
|Люцерн
|1:0
|16
|1
|9
|6
|19 - 32
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|16
|1
|4
|11
|12 - 32
|7