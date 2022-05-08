Стадион: Вёртерзе-Штадион
1:2
Конец матча
12' Красная карточкаNicolas Wimmer
16' Желтая карточкаВютрих Грегори
47' Желтая карточкаГоренц-Станкович Йон
1:0
48' ГолTurgay Gemicibasi
1:1
53' ГолЯнтшер Якоб
1:2
87' ГолНьянгбо Догбол
90' Желтая карточкаChristopher Cvetko
Ход матча
12'
16'
48'
53'
1:1
87'
1:2
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Марич ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Штурм
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
15 матчей
46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Florian Jaritz
|3
|0.38
|Пинк Маркус
|3
|0.38
|Turgay Gemicibasi
|3 (2)
|0.38
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0.13
|Maximiliano Moreira
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
|Patrick Greil
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саркария Манприт
|4 (1)
|0.5
|Янтшер Якоб
|3
|0.38
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.25
|Хёйлунн Расмус
|2
|0.25
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.13
|Йегер Лукас
|1
|0.13
|Хирлендер Штефан
|0
|0
|Китеишвили Отар
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|David Affengruber2
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|2
|2
|Christopher Cvetko
|4
|0
|Maximiliano Moreira
|3
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|1
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Alexander Timossi Andersson
|2
|0
|Patrick Greil
|2
|0
|Реп Райко
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Ivan Saravanja
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вютрих Грегори
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Хёйлунн Расмус
|3
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Данте Амаду
|2
|0
|Янтшер Якоб
|1
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|David Affengruber2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
14
3
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
2
67%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
33%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
1
10%
1
8%
76-90
Пропущено
21
6
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
1
17%
16-30
4
19%
1
17%
31-45
4
19%
2
33%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
5
24%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2
Штурм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Штурм - Аустрия Вена 1:0
Вольфсбергер - Штурм 0:2 Штурм - Капфенберг 3:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|0
|1
|25 - 5
|48
|2.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|13 - 6
|37
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|25
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|23
|5.
|Вольфсбергер
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|22
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|1
|2
|5
|10 - 21
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|39
|2.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|0
|0
|4
|4 - 14
|15
|4.
|Штурм
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|Вольфсбергер
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|25
|2.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|21
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|19
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|13 - 4
|9
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2