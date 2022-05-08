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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2021-2022

Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
1:2
Конец матча
Штурм
0'
12' Красная карточка
Nicolas Wimmer
16' Желтая карточка
Вютрих Грегори
47' Желтая карточка
Горенц-Станкович Йон
1:0
48' Гол
Turgay Gemicibasi
1:1
53' Гол
Янтшер Якоб
1:2
87' Гол
Ньянгбо Догбол
90' Желтая карточка
Christopher Cvetko
90'+5
13
Менцель
Филлип
5
Блауэнштайнер
Микаэль
8
Kosmas
Gezos
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
81
Turgay
Gemicibasi
4
Patrick
Greil
6
Maximiliano
Moreira
12
Alexander
Timossi
Andersson
32
Пинк
Маркус
7
Florian
Jaritz
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
30
Любич
Иван
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
11
Саркария
Манприт
13
Янтшер
Якоб
9
Хёйлунн
Расмус
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Штурм

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

15 матчей

46.7%
13.3%
40%
7 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

26.7%
60%
13.3%
4 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

БЧГ
3:1
Б
0:3
Б
2:1
ТМК
2:0
К
2:4
ТМК
2:1
РЛЦ
2:3
РЛЦ
4:0
РЛЦ
1:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Florian Jaritz 3 0.38
Пинк Маркус 3 0.38
Turgay Gemicibasi 3 (2) 0.38
Alexander Timossi Andersson 1 0.13
Maximiliano Moreira 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Patrick Greil 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саркария Манприт 4 (1) 0.5
Янтшер Якоб 3 0.38
Горенц-Станкович Йон 2 0.25
Хёйлунн Расмус 2 0.25
Ньянгбо Догбол 1 0.13
Йегер Лукас 1 0.13
Хирлендер Штефан 0 0
Китеишвили Отар 0 0
Прасс Александр 0 0
David Affengruber2 0 0
Кронбергер Лука 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 2 2
Christopher Cvetko 4 0
Maximiliano Moreira 3 0
Nicolas Wimmer 1 1
Kosmas Gezos 2 0
Alexander Timossi Andersson 2 0
Patrick Greil 2 0
Реп Райко 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Ivan Saravanja 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вютрих Грегори 2 1
Горенц-Станкович Йон 3 0
Хёйлунн Расмус 3 0
Йегер Лукас 2 0
Данте Амаду 2 0
Янтшер Якоб 1 0
Хирлендер Штефан 1 0
David Affengruber2 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

14
3
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
4
29%
2
67%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
1
33%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
1
10%
1
8%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
1
10%
1
8%
76-90

Пропущено

21
6
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
1
17%
16-30
4
19%
1
17%
31-45
4
19%
2
33%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
5
24%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 2:4 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2
Штурм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1 Штурм - Аустрия Вена 1:0
Вольфсбергер - Штурм 0:2 Штурм - Капфенберг 3:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 3:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 0 1 25 - 5 48
2. Штурм 8 6 1 1 13 - 6 37
3. Рапид Вена 0:0 8 2 4 2 11 - 10 25
4. Аустрия Вена 0:0 8 1 4 3 6 - 12 23
5. Вольфсбергер 8 1 1 6 8 - 19 22
6. Аустрия Клагенфурт 8 1 2 5 10 - 21 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 12 - 1 39
2. Аустрия Вена 0:0 4 1 2 1 4 - 4 21
3. Аустрия Клагенфурт 4 0 0 4 4 - 14 15
4. Штурм 4 4 0 0 8 - 3 12
5. Рапид Вена 0:0 4 1 3 0 6 - 5 6
6. Вольфсбергер 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 4 2 1 1 5 - 3 25
2. Вольфсбергер 4 1 0 3 5 - 10 21
3. Рапид Вена 0:0 4 1 1 2 5 - 5 19
4. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 13 - 4 9
5. Аустрия Клагенфурт 4 1 2 1 6 - 7 5
6. Аустрия Вена 0:0 4 0 2 2 2 - 8 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 18'
    Шумахер Тилль уходит с поля. Thorsten Mahrer выходит вместо него
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    • Желтая карточка
      16'
      Вютрих Грегори получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      УДАЛЕНИЕ! - Nicolas Wimmer увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      11'
      Nicolas Wimmer получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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