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Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа

2021-2022

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
4:0
Конец матча
Вольфсбергер
0'
1:0
2' Гол
Адейеми Карим
2:0
31' Гол
Адаму Чуквубике
3:0
37' Гол
Адейеми Карим
40' Красная карточка
Перец Элиэль
3:0
41' Не забитый пенальти
Кристенсен Расмус
48' Желтая карточка
Ляйтгеб Марио
4:0
84' Гол
Соле Умар
90'+2
33
Вальке
Александр
43
Кристенсен
Расмус
22
Соле
Умар
39
Вебер
Максимилиан
95
Бернардо
Фернандес
13
Зайвальд
Николас
19
Камара
Мохамед
VII
14
Кьергаард
Мауриц
21
Шушич
Лука
9
Адаму
Чуквубике
27
Адейеми
Карим
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
77
Дедич
Амар
7
Перец
Элиэль
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
9
Визингер
Дарио
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Вольфсбергер
4-3-1-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер

29 матчей

79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.1%
24.1%
13.8%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

79.3%
10.3%
10.4%
23 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

40 матчей

57.5%
30%
12.5%
23 победы 12 ничьих 5 побед

Первый тайм

45%
35%
20%
18 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

57.5%
22.5%
20%
23 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

БЧГ
1:4
К
1:1
Б
2:0
Б
0:2
БЧГ
1:1
БЧГ
1:2
Б
2:3
Б
1:3
Б
2:2
Б
0:0
Б
0:3
Б
5:2
БЧГ
2:1
БЧГ
3:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
3:2
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:0
КА
0:6
Б
5:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
6:2
Б
1:1
Б
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шушич Лука 5 0.63
Адейеми Карим 4 (1) 0.5
Адаму Чуквубике 3 0.38
Окафор Ноа 2 0.25
Вебер Максимилиан 2 0.25
Сеско Бенджамин 2 0.25
Кьергаард Мауриц 2 0.25
Соле Умар 1 0.13
Кристенсен Расмус 1 0.13
Камара Мохамед VII 1 (1) 0.13
Юнузович Златко 1 0.13
Ааронсон Бренден 1 (1) 0.13
Зайвальд Николас 0 0
Капальдо Николас 0 0
Пёнтковски Камиль 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перец Элиэль 3 0.38
Линдль Михаэль 2 0.25
Визингер Дарио 1 0.13
Тафернер Маттойс 1 0.13
Ляйтгеб Марио 1 0.13
Верницниг Кристофер 0 0
Яшич Адис 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 3 0
Вебер Максимилиан 2 0
Бернардо Фернандес 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Адейеми Карим 1 0
Капальдо Николас 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Шушич Лука 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйтгеб Марио 3 0
Перец Элиэль 1 1
Новак Михаэль 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Визингер Дарио 1 0
Тафернер Маттойс 1 0
Дедич Амар 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
100%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

13
3
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
3
23%
1
33%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

25
8
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
2
25%
16-30
4
16%
1
13%
31-45
4
16%
1
13%
46-60
3
12%
3
38%
61-75
6
24%
1
13%
76-90

Пропущено

5
19
1 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
1
20%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
20%
4
21%
46-60
2
40%
1
5%
61-75
1
20%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2
Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 8 7 0 1 25 - 5 48
2. Штурм 8 6 1 1 13 - 6 37
3. Рапид Вена 0:0 8 2 4 2 11 - 10 25
4. Аустрия Вена 0:0 8 1 4 3 6 - 12 23
5. Вольфсбергер 8 1 1 6 8 - 19 22
6. Аустрия Клагенфурт 8 1 2 5 10 - 21 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 12 - 1 39
2. Аустрия Вена 0:0 4 1 2 1 4 - 4 21
3. Аустрия Клагенфурт 4 0 0 4 4 - 14 15
4. Штурм 4 4 0 0 8 - 3 12
5. Рапид Вена 0:0 4 1 3 0 6 - 5 6
6. Вольфсбергер 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Штурм 4 2 1 1 5 - 3 25
2. Вольфсбергер 4 1 0 3 5 - 10 21
3. Рапид Вена 0:0 4 1 1 2 5 - 5 19
4. Ред Булл Зальцбург 4 3 0 1 13 - 4 9
5. Аустрия Клагенфурт 4 1 2 1 6 - 7 5
6. Аустрия Вена 0:0 4 0 2 2 2 - 8 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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