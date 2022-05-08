Стадион: Ред Булл Арена
4:0
Конец матча
1:0
2' ГолАдейеми Карим
2:0
31' ГолАдаму Чуквубике
3:0
37' ГолАдейеми Карим
40' Красная карточкаПерец Элиэль
3:0
41' Не забитый пенальтиКристенсен Расмус
48' Желтая карточкаЛяйтгеб Марио
4:0
84' ГолСоле Умар
Ход матча
2'
1:0
31'
2:0
37'
3:0
40'
41'
48'
84'
22
Соле
Умар
21
Шушич
Лука
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барибо ТайНападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Вольфсбергер
29 матчей
79.3%
20.7%
3.5527136788005E-15%
23 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.1%
24.1%
13.8%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
79.3%
10.3%
10.4%
23 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
40 матчей
57.5%
30%
12.5%
23 победы 12 ничьих 5 побед
Первый тайм
45%
35%
20%
18 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
57.5%
22.5%
20%
23 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шушич Лука
|5
|0.63
|Адейеми Карим
|4 (1)
|0.5
|Адаму Чуквубике
|3
|0.38
|Окафор Ноа
|2
|0.25
|Вебер Максимилиан
|2
|0.25
|Сеско Бенджамин
|2
|0.25
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.25
|Соле Умар
|1
|0.13
|Кристенсен Расмус
|1
|0.13
|Камара Мохамед VII
|1 (1)
|0.13
|Юнузович Златко
|1
|0.13
|Ааронсон Бренден
|1 (1)
|0.13
|Зайвальд Николас
|0
|0
|Капальдо Николас
|0
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перец Элиэль
|3
|0.38
|Линдль Михаэль
|2
|0.25
|Визингер Дарио
|1
|0.13
|Тафернер Маттойс
|1
|0.13
|Ляйтгеб Марио
|1
|0.13
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Яшич Адис
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед VII
|3
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Адейеми Карим
|1
|0
|Капальдо Николас
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Шушич Лука
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйтгеб Марио
|3
|0
|Перец Элиэль
|1
|1
|Новак Михаэль
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Тафернер Маттойс
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
1
20%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
1
100%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
13
3
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
33%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
3
23%
1
33%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
1
11%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
25
8
12 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
12%
0
0%
1-15
5
20%
2
25%
16-30
4
16%
1
13%
31-45
4
16%
1
13%
46-60
3
12%
3
38%
61-75
6
24%
1
13%
76-90
Пропущено
5
19
1 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
1
20%
4
21%
1-15
0
0%
4
21%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
20%
4
21%
46-60
2
40%
1
5%
61-75
1
20%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ред Булл Зальцбург - Рид 3:0 Штурм - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 5:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2
Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:0 Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0
Вольфсбергер
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:3 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена - Вольфсбергер 2:1
Вольфсбергер - Штурм 0:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:4 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|8
|7
|0
|1
|25 - 5
|48
|2.
|Штурм
|8
|6
|1
|1
|13 - 6
|37
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|8
|2
|4
|2
|11 - 10
|25
|4.
|Аустрия Вена
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|23
|5.
|Вольфсбергер
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|22
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|8
|1
|2
|5
|10 - 21
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|39
|2.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|21
|3.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|0
|0
|4
|4 - 14
|15
|4.
|Штурм
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|5.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|Вольфсбергер
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Штурм
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|25
|2.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|21
|3.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|19
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|3
|0
|1
|13 - 4
|9
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|6.
|Аустрия Вена
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2