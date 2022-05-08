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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Осане
1:1
Конец матча
Стйордалс Блинк
0'
36' Желтая карточка
Senai Hagos
1:0
42' Гол
Mats Selmer Thornes
1:1
90' Пенальти
Sondre Hopmark Stokke
90'+5
30
Лисгард
Идар
15
Emil
Kalsaas
5
Sindre
Austevoll
2
Martin
Ueland
24
Oliver
Astradsson
Juul
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
16
Didrik
Fredriksen
10
Senai
Hagos
7
Mats
Selmer
Thornes
4
Jonas
Eide
Vaagen
6
Bjarte
Haugsdal
1
Саннберг
Расмус
20
Lars
Ramstad
18
Haavard
Kleven
Lorentsen
24
Фооснес
Александер
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
14
Morten
Strand
5
Sjur
Lothe
6
Fredrik
Vinje
11
Joachim
Olufsen
10
Sondre
Hopmark
Stokke
22
Joergen
Solli
Осане
4-2-3-1
Стйордалс Блинк
4-3-3

История личных встреч

Осане
Стйордалс Блинк

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
2:2

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Конгсвингер - Осане 1:1 Осане - Стабек 0:4 Бранн - Осане 1:1 Осане - Старт 1:5
Осане - Сарпсборг-08 0:5 Хёугесунн - Осане 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Гроруд - Осане 3:2 Осане - Брюне 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Осане - КФУМ 3:0 Санднес - Осане 3:2 Осане - Улленсакер-Киса 3:3 Старт - Осане 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Ранхейм - Осане 2:2 Согндаль - Осане 0:2 Осане - Олесунн 1:6 Дьерв - Осане 3:1
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Стйордалс Блинк - КФУМ 1:3 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2
Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Стрёммен 1:1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Mats Selmer Thornes бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Senai Hagos получил желтую карточку от судьи
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