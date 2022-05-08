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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Скейд
1:2
Конец матча
Мьёндален
0'
0:1
3' Пенальти
Стокке Беньямин
1:1
6' Гол
Будусон Джонни
25' Желтая карточка
Свеен Оле
1:2
47' Гол
Стокке Беньямин
90' Желтая карточка
Gabriel Andersen
90'+6
1
Lars
Kvarekvaal
5
Anders
Johansen
4
Fredrik
Tobias
Berglie
8
Stian
Pettersen
I
29
Боянг
Сулайман
39
Bendik
Rise
7
Мельхиор
Маркус
15
Morten
Renaa
Olsen
22
Jakob
Napoleon
Romsaas
9
Будусон
Джонни
11
David
Hickson
23
Thomas
Kinn
5
Эверби
Сиверт
12
Накким
Маркус
4
Хансен
Адриан
Александер
6
Сольберг
Йоаким
7
Овенстад
Мартин
10
Скистад
Эрик
Ставас
8
Свеен
Оле
14
Matias
Belli
Moldskred
11
Ольсен
Мейнхард
9
Стокке
Беньямин
Скейд
3-4-3
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Скейд
Мьёндален

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:1
А
1:3
А
4:0

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Старт - Скейд 3:2 Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3
Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1 Эйгарден - Скейд 0:0 Скейд - Флеккерёй 2:0 Вард Хёугесунн - Скейд 0:1 Скейд - Вард Хёугесунн 5:0
Мьёндален
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Брюне 2:1 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1
Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Свеен Оле получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Будусон Джонни бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Стокке Беньямин из команды Мьёндален забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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