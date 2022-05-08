Стадион: Nordre Aasen
0:1
3' ПенальтиСтокке Беньямин
1:1
6' ГолБудусон Джонни
25' Желтая карточкаСвеен Оле
1:2
47' ГолСтокке Беньямин
90' Желтая карточкаGabriel Andersen
Ход матча
3'
0:1
6'
1:1
25'
47'
90'
39
Bendik
Rise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Ulrich NessПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Henrik Hagen
-
-
-
17 Hayder Altai
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
-
23 Thomas KinnВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хейер ЭрикВратарь
- Защитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
18 Simon Appiah
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
Скейд
Мьёндален
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Старт - Скейд 3:2 Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3
Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1 Эйгарден - Скейд 0:0 Скейд - Флеккерёй 2:0 Вард Хёугесунн - Скейд 0:1 Скейд - Вард Хёугесунн 5:0
Мьёндален
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мьёндален - Брюне 2:1 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1
Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0