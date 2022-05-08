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LiveResult.Ru

Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный порталприветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Англии. В рамках поединка 36-го тура АПЛ сойдутся лицом к лицу игроки «» и «». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «».Для вас текстовую трансляцию поединка проведет. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!