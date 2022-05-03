Стадион: Эмирейтс
История личных встреч
Арсенал
Лидс
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|11 (2)
|0.32
|Смит-Роу Эмил
|10
|0.29
|Эдегор Мартин
|6
|0.18
|Мартинелли Габриэл
|5
|0.15
|Ляказетт Александр
|4 (2)
|0.12
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.12
|Габриэль дос Сантос
|4
|0.12
|Парти Томас
|2
|0.06
|Нкетиа Эдди
|2
|0.06
|Тирни Киран
|1
|0.03
|Джака Гранит
|1
|0.03
|Пепе Николя
|1
|0.03
|Тавареш Нуну
|1
|0.03
|Холдинг Роб
|1
|0.03
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|10 (3)
|0.29
|Харрисон Джек
|7
|0.21
|Морено Родриго
|6 (1)
|0.18
|Джеймс Дэниэл
|4
|0.12
|Эйлинг Люк
|2
|0.06
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.06
|Гелхардт Джо
|2
|0.06
|Льоренте Диего
|2
|0.06
|Клих Матеуш
|1
|0.03
|Даллас Стюарт
|1
|0.03
|Робертс Тайлер
|1
|0.03
|Гринвуд Сэм
|0
|0
|Купер Лиам
|0
|0
|Форшоу Адам
|0
|0
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|Фирпо Жуниор
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|8
|1
|Габриэль дос Сантос
|6
|1
|Парти Томас
|6
|0
|Сака Букайо
|6
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|5
|0
|Мартинелли Габриэл
|2
|1
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Седрик Соареш
|3
|0
|Эдегор Мартин
|3
|0
|Холдинг Роб
|2
|0
|Уайт Бен
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Эльнени Мохамед
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фирпо Жуниор
|10
|0
|Морено Родриго
|8
|0
|Стрёйк Паскаль
|6
|1
|Льоренте Диего
|7
|0
|Джеймс Дэниэл
|7
|0
|Рафинья Диас
|6
|0
|Даллас Стюарт
|5
|0
|Форшоу Адам
|5
|0
|Робертс Тайлер
|5
|0
|Купер Лиам
|4
|0
|Эйлинг Люк
|4
|0
|Клих Матеуш
|4
|0
|Шеклтон Джейми
|4
|0
|Гелхардт Джо
|4
|0
|Кох Робин
|3
|0
|Харрисон Джек
|3
|0
|Джисс Марш
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|0
|Мелье Иллан
|2
|0
|Драме Коди
|1
|0
|Крессвел Чарли
|1
|0
|Кенне Ноан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
20
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 24
4
15%
3
15%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
6
22%
4
20%
46-60
4
15%
4
20%
61-75
5
19%
4
20%
76-90
Пропущено
16
38
5 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
2
13%
4
11%
1-15
1
6%
5
13%
16-30
2
13%
8
21%
31-45
3
19%
9
24%
46-60
3
19%
6
16%
61-75
5
31%
6
16%
76-90
Забито
26
19
17 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
5
19%
1
5%
1-15
8
31%
5
26%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
1
4%
3
16%
61-75
4
15%
6
32%
76-90
Пропущено
26
33
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
3
12%
4
12%
1-15
4
15%
7
21%
16-30
6
23%
3
9%
31-45
3
12%
6
18%
46-60
5
19%
5
15%
61-75
5
19%
8
24%
76-90
Забито
53
39
29 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
23 Забивали первыми 15
9 Не забивали 12
9
17%
4
10%
1-15
12
23%
7
18%
16-30
8
15%
5
13%
31-45
10
19%
6
15%
46-60
5
9%
7
18%
61-75
9
17%
10
26%
76-90
Пропущено
42
71
18 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 40
9 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 29
5
12%
8
11%
1-15
5
12%
12
17%
16-30
8
19%
11
15%
31-45
6
14%
15
21%
46-60
8
19%
11
15%
61-75
10
24%
14
20%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0
Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1
Лидс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1
Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|84 - 21
|83
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|3.
|Челси
|Заявка
|34
|19
|9
|6
|68 - 29
|66
|4.
|Арсенал
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|54 - 41
|63
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|34
|19
|4
|11
|59 - 39
|61
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|16
|10
|10
|57 - 52
|58
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|15
|7
|13
|53 - 46
|52
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|34
|15
|4
|15
|33 - 32
|49
|9.
|Брайтон
|Заявка
|35
|10
|14
|11
|34 - 42
|44
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|40 - 56
|43
|11.
|Лестер
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|48 - 54
|42
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|34
|9
|14
|11
|45 - 42
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|41 - 58
|40
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|35
|11
|7
|17
|41 - 52
|40
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|12
|4
|17
|44 - 46
|40
|16.
|Лидс
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|38 - 72
|34
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|31 - 46
|34
|18.
|Эвертон
|Заявка
|33
|9
|5
|19
|35 - 55
|32
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|34
|6
|4
|24
|32 - 69
|22
|20.
|Норвич
|Заявка
|34
|5
|6
|23
|22 - 71
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|14
|3
|0
|45 - 7
|45
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|50 - 13
|41
|3.
|Арсенал
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|28 - 15
|35
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|32 - 22
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|34 - 19
|34
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|31 - 24
|31
|7.
|Челси
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|32 - 18
|29
|8.
|Лестер
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 20
|28
|9.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|24 - 27
|27
|10.
|Эвертон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|22 - 20
|26
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|22 - 22
|25
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|25 - 17
|23
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|18 - 19
|23
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|18 - 19
|21
|15.
|Астон Вилла
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 20
|21
|17.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|18 - 34
|17
|18.
|Брайтон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|12 - 22
|16
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 34
|12
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|2
|1
|14
|16 - 41
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|34 - 8
|42
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|41 - 15
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|36 - 11
|37
|4.
|Брайтон
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|22 - 20
|28
|5.
|Арсенал
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|26 - 26
|28
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|25 - 20
|27
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|15 - 13
|26
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 30
|23
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 22
|21
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|23 - 33
|19
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|6
|1
|10
|18 - 21
|19
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|20 - 25
|18
|13.
|Лидс
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|20 - 38
|17
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 29
|16
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|16 - 28
|15
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|19 - 36
|15
|17.
|Лестер
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|22 - 34
|14
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|15 - 26
|13
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|10 - 37
|9
|20.
|Эвертон
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|13 - 35
|6
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Прогнозы на матч Арсенал - Лидс
Исход игры
Арсенал
100% (32)
Ничья
0% (0)
Лидс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (14)
Меньше
54.84% (17)
Обе команды забьют
Да
45.16% (14)
Нет
54.84% (17)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
46.9% (15)
2:1 Арсенал
21.9% (7)
3:1 Арсенал
15.6% (5)
1:0 Арсенал
6.3% (2)
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