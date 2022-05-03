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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Арсенал
 
Позже
Лидс

История личных встреч

Арсенал
Лидс

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
КЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
К
1:0
К
1:0
К
1:3
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сака Букайо 11 (2) 0.32
Смит-Роу Эмил 10 0.29
Эдегор Мартин 6 0.18
Мартинелли Габриэл 5 0.15
Ляказетт Александр 4 (2) 0.12
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.12
Габриэль дос Сантос 4 0.12
Парти Томас 2 0.06
Нкетиа Эдди 2 0.06
Тирни Киран 1 0.03
Джака Гранит 1 0.03
Пепе Николя 1 0.03
Тавареш Нуну 1 0.03
Холдинг Роб 1 0.03
Эльнени Мохамед 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 10 (3) 0.29
Харрисон Джек 7 0.21
Морено Родриго 6 (1) 0.18
Джеймс Дэниэл 4 0.12
Эйлинг Люк 2 0.06
Бэмфорд Патрик 2 0.06
Гелхардт Джо 2 0.06
Льоренте Диего 2 0.06
Клих Матеуш 1 0.03
Даллас Стюарт 1 0.03
Робертс Тайлер 1 0.03
Гринвуд Сэм 0 0
Купер Лиам 0 0
Форшоу Адам 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Фирпо Жуниор 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 8 1
Габриэль дос Сантос 6 1
Парти Томас 6 0
Сака Букайо 6 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 5 0
Мартинелли Габриэл 2 1
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Седрик Соареш 3 0
Эдегор Мартин 3 0
Холдинг Роб 2 0
Уайт Бен 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Мари Пабло 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Эльнени Мохамед 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 10 0
Морено Родриго 8 0
Стрёйк Паскаль 6 1
Льоренте Диего 7 0
Джеймс Дэниэл 7 0
Рафинья Диас 6 0
Даллас Стюарт 5 0
Форшоу Адам 5 0
Робертс Тайлер 5 0
Купер Лиам 4 0
Эйлинг Люк 4 0
Клих Матеуш 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Гелхардт Джо 4 0
Кох Робин 3 0
Харрисон Джек 3 0
Джисс Марш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Мелье Иллан 2 0
Драме Коди 1 0
Крессвел Чарли 1 0
Кенне Ноан 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
20
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 24
4
15%
3
15%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
4
15%
3
15%
31-45
6
22%
4
20%
46-60
4
15%
4
20%
61-75
5
19%
4
20%
76-90

Пропущено

16
38
5 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 14
2
13%
4
11%
1-15
1
6%
5
13%
16-30
2
13%
8
21%
31-45
3
19%
9
24%
46-60
3
19%
6
16%
61-75
5
31%
6
16%
76-90

Забито

26
19
17 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
23 Не забивали 22
5
19%
1
5%
1-15
8
31%
5
26%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
4
15%
2
11%
46-60
1
4%
3
16%
61-75
4
15%
6
32%
76-90

Пропущено

26
33
13 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 15
3
12%
4
12%
1-15
4
15%
7
21%
16-30
6
23%
3
9%
31-45
3
12%
6
18%
46-60
5
19%
5
15%
61-75
5
19%
8
24%
76-90

Забито

53
39
29 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 23
23 Забивали первыми 15
9 Не забивали 12
9
17%
4
10%
1-15
12
23%
7
18%
16-30
8
15%
5
13%
31-45
10
19%
6
15%
46-60
5
9%
7
18%
61-75
9
17%
10
26%
76-90

Пропущено

42
71
18 В 1-м тайме 31
24 Во 2-м тайме 40
9 Пропускали первыми 17
21 Не пропускали 29
5
12%
8
11%
1-15
5
12%
12
17%
16-30
8
19%
11
15%
31-45
6
14%
15
21%
46-60
8
19%
11
15%
61-75
10
24%
14
20%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0
Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 0:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1
Лидс
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1
Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3 Вест Хэм - Лидс 2:0 Лидс - Бёрнли 3:1 Лидс - Арсенал 1:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 34 26 5 3 84 - 21 83
2. Ливерпуль Заявка 34 25 7 2 86 - 22 82
3. Челси Заявка 34 19 9 6 68 - 29 66
4. Арсенал Заявка 34 20 3 11 54 - 41 63
5. Тоттенхэм Заявка 34 19 4 11 59 - 39 61
6. Манчестер Юнайтед Заявка 36 16 10 10 57 - 52 58
7. Вест Хэм Заявка 35 15 7 13 53 - 46 52
8. Вулверхэмптон Заявка 34 15 4 15 33 - 32 49
9. Брайтон Заявка 35 10 14 11 34 - 42 44
10. Ньюкасл Заявка 35 11 10 14 40 - 56 43
11. Лестер Заявка 33 11 9 13 48 - 54 42
12. Кристал Пэлас Заявка 34 9 14 11 45 - 42 41
13. Саутгемптон Заявка 35 9 13 13 41 - 58 40
14. Брентфорд Заявка 35 11 7 17 41 - 52 40
15. Астон Вилла Заявка 33 12 4 17 44 - 46 40
16. Лидс Заявка 34 8 10 16 38 - 72 34
17. Бёрнли Заявка 34 7 13 14 31 - 46 34
18. Эвертон Заявка 33 9 5 19 35 - 55 32
19. Уотфорд Заявка 34 6 4 24 32 - 69 22
20. Норвич Заявка 34 5 6 23 22 - 71 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 17 14 3 0 45 - 7 45
2. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 50 - 13 41
3. Арсенал Заявка 17 11 2 4 28 - 15 35
4. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
5. Тоттенхэм Заявка 17 11 1 5 34 - 19 34
6. Вест Хэм Заявка 18 9 4 5 31 - 24 31
7. Челси Заявка 16 8 5 3 32 - 18 29
8. Лестер Заявка 16 8 4 4 26 - 20 28
9. Ньюкасл Заявка 18 7 6 5 24 - 27 27
10. Эвертон Заявка 17 8 2 7 22 - 20 26
11. Саутгемптон Заявка 18 6 7 5 22 - 22 25
12. Кристал Пэлас Заявка 17 5 8 4 25 - 17 23
13. Вулверхэмптон Заявка 17 7 2 8 18 - 19 23
14. Брентфорд Заявка 17 6 3 8 18 - 19 21
15. Астон Вилла Заявка 16 6 3 7 26 - 25 21
16. Бёрнли Заявка 17 5 6 6 16 - 20 21
17. Лидс Заявка 17 4 5 8 18 - 34 17
18. Брайтон Заявка 17 3 7 7 12 - 22 16
19. Норвич Заявка 17 3 3 11 12 - 34 12
20. Уотфорд Заявка 17 2 1 14 16 - 41 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 3 1 34 - 8 42
2. Ливерпуль Заявка 17 11 4 2 41 - 15 37
3. Челси Заявка 18 11 4 3 36 - 11 37
4. Брайтон Заявка 18 7 7 4 22 - 20 28
5. Арсенал Заявка 17 9 1 7 26 - 26 28
6. Тоттенхэм Заявка 17 8 3 6 25 - 20 27
7. Вулверхэмптон Заявка 17 8 2 7 15 - 13 26
8. Манчестер Юнайтед Заявка 17 6 5 6 25 - 30 23
9. Вест Хэм Заявка 17 6 3 8 22 - 22 21
10. Брентфорд Заявка 18 5 4 9 23 - 33 19
11. Астон Вилла Заявка 17 6 1 10 18 - 21 19
12. Кристал Пэлас Заявка 17 4 6 7 20 - 25 18
13. Лидс Заявка 17 4 5 8 20 - 38 17
14. Ньюкасл Заявка 17 4 4 9 16 - 29 16
15. Уотфорд Заявка 17 4 3 10 16 - 28 15
16. Саутгемптон Заявка 17 3 6 8 19 - 36 15
17. Лестер Заявка 17 3 5 9 22 - 34 14
18. Бёрнли Заявка 17 2 7 8 15 - 26 13
19. Норвич Заявка 17 2 3 12 10 - 37 9
20. Эвертон Заявка 16 1 3 12 13 - 35 6
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  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2022, осталось 2 дня 8 часов 4 минуты.

    Главный судья: Кавана Крис

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    • Прогнозы 33
    Арсенал 100% (33)
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    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
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    Прогнозы на матч Арсенал - Лидс

    Исход игры
    Арсенал
    100% (32)
    Ничья
    0% (0)
    Лидс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.16% (14)
    Меньше
    54.84% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    45.16% (14)
    Нет
    54.84% (17)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    46.9% (15)
    2:1 Арсенал
    21.9% (7)
    3:1 Арсенал
    15.6% (5)
    1:0 Арсенал
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