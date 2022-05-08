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  3. Швеция: Суперэттан
Утсиктенс
2:0
Второй тайм: 54'
Далкурд
0'
1:0
24' Гол
Erik Westermark
2:0
38' Гол в свои ворота
Олберкис Сигитас
54'

Ход матча

24'
Erik Westermark
(Diocounda Gory)
1:0
38'
Олберкис Сигитас
2:0
46'
 
Suleman Zurmati
Stefan Wolf2
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Далкурд
2.01
3.55
67.85
Все Коэффициенты
1
Браттберг
Йохан
25
Конрадсен-Сейде
Миккель
3
Брандт
Йеспер
4
Allan
Mohideen
5
Jakob
Hedenquist
7
Бом
Карл
22
Predrag
Randjelovic
II
18
Милованович
Вилльям
6
Erik
Westermark
11
Боувин
Маттиас
20
Diocounda
Gory
30
Аллен
Бобби
21
Christoffer
Styffe
25
Олберкис
Сигитас
4
Umit
Aras
3
Alex
Simovski
24
Лагерфельдт
Лукас
32
Stefan
Wolf2
16
Rassa
Rahmani
14
Костонс
Кун
7
Кабаши
Ариан
9
Pashang
Abdulla
Утсиктенс
3-5-2
Далкурд
4-4-2

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2
Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2 Сковде АИК - Утсиктенс 3:3 Ассирийска Турабдин - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Эстерлен 5:1 Отвидаберг - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Линчёпинг Сити 2:0 Утсиктенс - Линдоме 1:0 Тролльхеттан - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Квидинг ФИФ 1:0 Твоокер - Утсиктенс 2:0
Далкурд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0
Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1 Сильвия - Далкурд 1:2 Далкурд - Соллентуна 2:2 ИФК Лулео - Далкурд 1:4 Далкурд - Сандвикен 2:0
  • Второй тайм
  • 46'
    Stefan Wolf уходит с поля. Suleman Zurmati выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Олберкис Сигитас уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Erik Westermark бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Утсиктенс
Ничья
Далкурд
2.01
3.55
67.85
Все Коэффициенты
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