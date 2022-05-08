Стадион: Дойче банк Парк
0:1
Первый тайм: 39'
0:1
4' ГолПлеа Алассан
Ход матча
4'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
35
Тута
27
Баркок
Аймен
20
Нец
Лука
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Граль ЙенсВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
21 Ахе РагнарПолузащитник
-
23 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Дурм ЭрикПолузащитник
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Боруссия М
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
27 матчей
33.3%
18.5%
48.2%
9 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борре Рафаэль
|7
|0.21
|Линдстрём Йеспер
|5
|0.15
|Костич Филип
|4
|0.12
|Н'Дика Эван
|4
|0.12
|Камада Даити
|4
|0.12
|Тута
|3
|0.09
|Соу Джибриль
|2
|0.06
|Хёуге Йенс
|2
|0.06
|Хрустич Айдин
|2
|0.06
|Пасьенса Гонсало
|2 (1)
|0.06
|Роде Себастьян
|1
|0.03
|Хинтереггер Мартин
|1
|0.03
|Ламмерс Сэм
|1
|0.03
|Якич Кристиян
|1
|0.03
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.03
|Дурм Эрик
|0
|0
|Ленц Кристофер
|0
|0
|Ахе Рагнар
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|10
|0.31
|Плеа Алассан
|9 (2)
|0.28
|Эмболо Брель
|8
|0.25
|Нойхаус Флориан
|4
|0.13
|Бенсебаини Рами
|4 (2)
|0.13
|Штиндль Ларс
|3
|0.09
|Тюрам Маркус
|3
|0.09
|Закария Денис
|2
|0.06
|Коне Куадио
|2
|0.06
|Лайнер Штефан
|1
|0.03
|Скалли Джозеф
|1
|0.03
|Гинтер Маттиас
|1
|0.03
|Эльведи Нико
|1
|0.03
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хинтереггер Мартин
|6
|0
|Ленц Кристофер
|6
|0
|Якич Кристиян
|6
|0
|Борре Рафаэль
|5
|0
|Соу Джибриль
|5
|0
|Тута
|3
|1
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|Хёуге Йенс
|4
|0
|Пасьенса Гонсало
|3
|0
|Н'Дика Эван
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Да Коста Данни
|2
|0
|Костич Филип
|2
|0
|Туре Альмами
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Роде Себастьян
|1
|0
|Дурм Эрик
|1
|0
|Ламмерс Сэм
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|10
|0
|Штиндль Ларс
|9
|0
|Бенсебаини Рами
|6
|0
|Бейер Джордан
|5
|0
|Эльведи Нико
|3
|1
|Плеа Алассан
|4
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Эмболо Брель
|3
|0
|Зоммер Янн
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Нойхаус Флориан
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
19
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
2
11%
6
32%
1-15
4
21%
3
16%
16-30
3
16%
5
26%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
4
21%
76-90
Пропущено
21
32
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
4
19%
1
3%
1-15
5
24%
6
19%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
5
24%
3
9%
61-75
5
24%
13
41%
76-90
Забито
22
28
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
9%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
5
23%
9
32%
31-45
5
23%
4
14%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
4
18%
4
14%
76-90
Пропущено
26
26
14 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
8%
6
23%
1-15
8
31%
4
15%
16-30
4
15%
7
27%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
4
15%
3
12%
76-90
Забито
41
47
19 В 1-м тайме 31
22 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 17
10 Не забивали 4
4
10%
10
21%
1-15
7
17%
7
15%
16-30
8
20%
14
30%
30%
31-45
8
20%
4
9%
46-60
5
12%
4
9%
61-75
9
22%
8
17%
76-90
Пропущено
47
58
24 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 27
6
13%
7
12%
1-15
13
28%
10
17%
16-30
5
11%
12
21%
31-45
5
11%
8
14%
46-60
9
19%
5
9%
61-75
9
19%
16
28%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1
Боруссия М
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2
Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|32
|24
|3
|5
|93 - 33
|75
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|83 - 51
|66
|3.
|Байер Л
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|78 - 46
|61
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|57 - 44
|55
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|47 - 42
|54
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|67 - 36
|54
|7.
|Кёльн
|Заявка
|33
|14
|10
|9
|51 - 47
|52
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|57 - 55
|46
|9.
|Майнц
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|48 - 43
|45
|10.
|Бохум
|Заявка
|32
|12
|6
|14
|36 - 49
|42
|11.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|32
|11
|8
|13
|49 - 59
|41
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|12
|5
|16
|41 - 52
|41
|13.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|33
|10
|10
|13
|42 - 47
|40
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|32
|9
|8
|15
|37 - 51
|35
|15.
|Герта
|Заявка
|33
|9
|6
|18
|36 - 69
|33
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|37 - 56
|29
|17.
|Арминия
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|26 - 52
|27
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|33
|3
|9
|21
|27 - 80
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|13
|1
|2
|46 - 13
|40
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|50 - 27
|36
|3.
|Майнц
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 9
|34
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|22 - 15
|32
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|39 - 17
|32
|6.
|Кёльн
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Фрайбург
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|32 - 25
|29
|8.
|Байер Л
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|37 - 22
|29
|9.
|Бохум
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|21 - 17
|28
|10.
|Хоффенхайм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|34 - 24
|28
|11.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|16
|7
|4
|5
|28 - 26
|25
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 19
|23
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|14.
|Герта
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|24 - 33
|21
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 31
|19
|16.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 22
|18
|17.
|Арминия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 22
|15
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 33
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|47 - 20
|35
|2.
|Байер Л
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|41 - 24
|32
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 24
|30
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|25 - 19
|26
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|25 - 27
|22
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|7.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 25
|22
|8.
|Кёльн
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|9.
|Хоффенхайм
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|23 - 31
|18
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|18 - 33
|18
|11.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|21 - 33
|16
|12.
|Бохум
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|15 - 32
|14
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|14 - 26
|13
|14.
|Герта
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|12 - 36
|12
|15.
|Арминия
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|12 - 30
|12
|16.
|Майнц
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|17 - 34
|11
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|11 - 25
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|16
|0
|4
|12
|12 - 47
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М
Исход игры
Айнтрахт Фр
58.3% (63)
Ничья
28.7% (31)
Боруссия М
13% (14)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (64)
Меньше
37.25% (38)
Обе команды забьют
Да
89.22% (91)
Нет
10.78% (11)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
37% (40)
1:1 Ничья
25% (27)
1:2 Боруссия М
11.1% (12)
1:0 Айнтрахт Фр
9.3% (10)
2:2 Ничья
3.7% (4)
3:2 Айнтрахт Фр
2.8% (3)
4:2 Айнтрахт Фр
1.9% (2)
3:1 Айнтрахт Фр
1.9% (2)
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