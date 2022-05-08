  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион:
Айнтрахт Фр
0:1
Первый тайм: 39'
Боруссия М
0'
0:1
4' Гол
Плеа Алассан
39'
Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Ме...

Ход матча

4'
0:1
Плеа Алассан
(Лайнер Штефан)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 108
Айнтрахт Фр 58.3% (63)
X 28.7% (31)
Боруссия М 13% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Фр
Ничья
Боруссия М
5.01
4.71
2.77
Все Коэффициенты
Новости
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
24
Да
Коста
Данни
7
Хрустич
Айдин
3
Ильзанкер
Штефан
27
Баркок
Аймен
22
Чендлер
Тимоти
9
Ламмерс
Сэм
39
Пасьенса
Гонсало
21
Зиппель
Тобиас
15
Бейер
Джордан
5
Фридрих
Марвин
25
Бенсебаини
Рами
18
Лайнер
Штефан
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
20
Нец
Лука
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
Айнтрахт Фр
3-5-2
Боруссия М
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Боруссия М

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

27 матчей

33.3%
18.5%
48.2%
9 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
К
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:5
Б
0:0
Б
1:3
К
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.21
Линдстрём Йеспер 5 0.15
Костич Филип 4 0.12
Н'Дика Эван 4 0.12
Камада Даити 4 0.12
Тута 3 0.09
Соу Джибриль 2 0.06
Хёуге Йенс 2 0.06
Хрустич Айдин 2 0.06
Пасьенса Гонсало 2 (1) 0.06
Роде Себастьян 1 0.03
Хинтереггер Мартин 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 10 0.31
Плеа Алассан 9 (2) 0.28
Эмболо Брель 8 0.25
Нойхаус Флориан 4 0.13
Бенсебаини Рами 4 (2) 0.13
Штиндль Ларс 3 0.09
Тюрам Маркус 3 0.09
Закария Денис 2 0.06
Коне Куадио 2 0.06
Лайнер Штефан 1 0.03
Скалли Джозеф 1 0.03
Гинтер Маттиас 1 0.03
Эльведи Нико 1 0.03
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинтереггер Мартин 6 0
Ленц Кристофер 6 0
Якич Кристиян 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Соу Джибриль 5 0
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Хёуге Йенс 4 0
Пасьенса Гонсало 3 0
Н'Дика Эван 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Туре Альмами 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Хасебе Макото 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 10 0
Штиндль Ларс 9 0
Бенсебаини Рами 6 0
Бейер Джордан 5 0
Эльведи Нико 3 1
Плеа Алассан 4 0
Закария Денис 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Эмболо Брель 3 0
Зоммер Янн 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Нойхаус Флориан 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
19
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
2
11%
6
32%
1-15
4
21%
3
16%
16-30
3
16%
5
26%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
1
5%
61-75
5
26%
4
21%
76-90

Пропущено

21
32
10 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
4
19%
1
3%
1-15
5
24%
6
19%
16-30
1
5%
5
16%
31-45
1
5%
4
13%
46-60
5
24%
3
9%
61-75
5
24%
13
41%
76-90

Забито

22
28
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
21 Не забивали 16
2
9%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
5
23%
9
32%
31-45
5
23%
4
14%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
4
18%
4
14%
76-90

Пропущено

26
26
14 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
8%
6
23%
1-15
8
31%
4
15%
16-30
4
15%
7
27%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
4
15%
3
12%
76-90

Забито

41
47
19 В 1-м тайме 31
22 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 17
10 Не забивали 4
4
10%
10
21%
1-15
7
17%
7
15%
16-30
8
20%
14
30%
30%
31-45
8
20%
4
9%
46-60
5
12%
4
9%
61-75
9
22%
8
17%
76-90

Пропущено

47
58
24 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 27
6
13%
7
12%
1-15
13
28%
10
17%
16-30
5
11%
12
21%
31-45
5
11%
8
14%
46-60
9
19%
5
9%
61-75
9
19%
16
28%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1
Боруссия М
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2
Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 32 24 3 5 93 - 33 75
2. Боруссия Д Заявка 33 21 3 9 83 - 51 66
3. Байер Л Заявка 33 18 7 8 78 - 46 61
4. Фрайбург Заявка 33 15 10 8 57 - 44 55
5. Унион Берлин Заявка 33 15 9 9 47 - 42 54
6. РБ Лейпциг Заявка 32 16 6 10 67 - 36 54
7. Кёльн Заявка 33 14 10 9 51 - 47 52
8. Хоффенхайм Заявка 33 13 7 13 57 - 55 46
9. Майнц Заявка 33 13 6 14 48 - 43 45
10. Бохум Заявка 32 12 6 14 36 - 49 42
11. Боруссия М 1:0 Заявка 32 11 8 13 49 - 59 41
12. Вольфсбург Заявка 33 12 5 16 41 - 52 41
13. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 33 10 10 13 42 - 47 40
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
15. Герта Заявка 33 9 6 18 36 - 69 33
16. Штуттгарт Заявка 32 6 11 15 37 - 56 29
17. Арминия Заявка 33 5 12 16 26 - 52 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 33 3 9 21 27 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 13 1 2 46 - 13 40
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
8. Байер Л Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
9. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
11. Боруссия М 1:0 Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
12. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
14. Герта Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
15. Штуттгарт Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
16. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 17 4 6 7 19 - 22 18
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. Унион Берлин Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
6. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
8. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Боруссия М 1:0 Заявка 16 4 4 8 21 - 33 16
12. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
13. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Майнц Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
17. Штуттгарт Заявка 16 1 7 8 11 - 25 10
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Айнтрахт Фр 58.3% (63)
    X 28.7% (31)
    Боруссия М 13% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Боруссия М
    5.01
    4.71
    2.77
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 0:1 Боруссия М

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    58.3% (63)
    Ничья
    28.7% (31)
    Боруссия М
    13% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.75% (64)
    Меньше
    37.25% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    89.22% (91)
    Нет
    10.78% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    37% (40)
    1:1 Ничья
    25% (27)
    1:2 Боруссия М
    11.1% (12)
    1:0 Айнтрахт Фр
    9.3% (10)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
    3:2 Айнтрахт Фр
    2.8% (3)
    4:2 Айнтрахт Фр
    1.9% (2)
    3:1 Айнтрахт Фр
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Айнтрахт Фр
    Боруссия М
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     