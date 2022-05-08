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  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига

2021-2022

Стадион: Зрители: 50000
Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча
Боруссия М
0'
0:1
4' Гол
Плеа Алассан
56' Желтая карточка
Ильзанкер Штефан
1:1
66' Гол
Пасьенса Гонсало
90'+2
Айнтрахт - Боруссия Менхенгладба...
Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Ме...
Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Ме...

Ход матча

4'
0:1
Плеа Алассан
(Лайнер Штефан)
46'
Костич Филип
Тута
 
56'
Ильзанкер Штефан
 
58'
Хёуге Йенс
Баркок Аймен
 
58'
Камада Даити
Ламмерс Сэм
 
65'
Соу Джибриль
Ильзанкер Штефан
 
66'
Пасьенса Гонсало
(Камада Даити)
1:1
83'
Ленц Кристофер
Да Коста Данни
 
86'
 
Скалли Джозеф
Бейер Джордан
86'
 
Херрманн Патрик
Плеа Алассан

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 108
Айнтрахт Фр 58.3% (63)
X 28.7% (31)
Боруссия М 13% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
24
Да
Коста
Данни
7
Хрустич
Айдин
3
Ильзанкер
Штефан
27
Баркок
Аймен
22
Чендлер
Тимоти
9
Ламмерс
Сэм
39
Пасьенса
Гонсало
21
Зиппель
Тобиас
15
Бейер
Джордан
5
Фридрих
Марвин
25
Бенсебаини
Рами
18
Лайнер
Штефан
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
20
Нец
Лука
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
Айнтрахт Фр
3-5-2
Боруссия М
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Боруссия М

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

27 матчей

33.3%
18.5%
48.2%
9 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Б
2:3
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
4:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:1
К
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:5
Б
0:0
Б
1:3
К
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:2
Б
4:1
Б
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борре Рафаэль 7 0.21
Линдстрём Йеспер 5 0.15
Костич Филип 4 0.12
Н'Дика Эван 4 0.12
Камада Даити 4 0.12
Тута 3 0.09
Пасьенса Гонсало 3 (1) 0.09
Соу Джибриль 2 0.06
Хёуге Йенс 2 0.06
Хрустич Айдин 2 0.06
Роде Себастьян 1 0.03
Хинтереггер Мартин 1 0.03
Ламмерс Сэм 1 0.03
Якич Кристиян 1 0.03
Кнауфф Ансгар 1 0.03
Дурм Эрик 0 0
Ленц Кристофер 0 0
Ахе Рагнар 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 10 0.31
Плеа Алассан 9 (2) 0.28
Эмболо Брель 8 0.25
Нойхаус Флориан 4 0.13
Бенсебаини Рами 4 (2) 0.13
Штиндль Ларс 3 0.09
Тюрам Маркус 3 0.09
Закария Денис 2 0.06
Коне Куадио 2 0.06
Лайнер Штефан 1 0.03
Скалли Джозеф 1 0.03
Гинтер Маттиас 1 0.03
Эльведи Нико 1 0.03
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хинтереггер Мартин 6 0
Ленц Кристофер 6 0
Якич Кристиян 6 0
Борре Рафаэль 5 0
Соу Джибриль 5 0
Тута 3 1
Чендлер Тимоти 4 0
Хёуге Йенс 4 0
Пасьенса Гонсало 3 0
Н'Дика Эван 3 0
Трапп Кевин 2 0
Да Коста Данни 2 0
Костич Филип 2 0
Туре Альмами 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Хасебе Макото 1 0
Ильзанкер Штефан 1 0
Роде Себастьян 1 0
Дурм Эрик 1 0
Ламмерс Сэм 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 10 0
Штиндль Ларс 9 0
Бенсебаини Рами 6 0
Бейер Джордан 5 0
Эльведи Нико 3 1
Плеа Алассан 4 0
Закария Денис 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Эмболо Брель 3 0
Зоммер Янн 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Гинтер Маттиас 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Нойхаус Флориан 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
20
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
2
10%
7
35%
1-15
4
20%
3
15%
16-30
3
15%
5
25%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
1
5%
61-75
5
25%
4
20%
76-90

Пропущено

22
33
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
5
23%
1
3%
1-15
5
23%
6
18%
16-30
1
5%
5
15%
31-45
1
5%
4
12%
46-60
5
23%
4
12%
61-75
5
23%
13
39%
76-90

Забито

22
28
10 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 17
2
9%
4
14%
1-15
3
14%
4
14%
16-30
5
23%
9
32%
31-45
5
23%
4
14%
46-60
3
14%
3
11%
61-75
4
18%
4
14%
76-90

Пропущено

26
26
14 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
2
8%
6
23%
1-15
8
31%
4
15%
16-30
4
15%
7
27%
31-45
4
15%
4
15%
46-60
4
15%
2
8%
61-75
4
15%
3
12%
76-90

Забито

42
48
19 В 1-м тайме 32
23 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 18
10 Не забивали 4
4
10%
11
23%
1-15
7
17%
7
15%
16-30
8
19%
14
29%
29%
31-45
8
19%
4
8%
46-60
6
14%
4
8%
61-75
9
21%
8
17%
76-90

Пропущено

48
59
25 В 1-м тайме 29
23 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 14
28 Не пропускали 28
7
15%
7
12%
1-15
13
27%
10
17%
16-30
5
10%
12
20%
31-45
5
10%
8
14%
46-60
9
19%
6
10%
61-75
9
19%
16
27%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Вест Хэм 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:0 Вест Хэм - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 2:2
Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Барселона - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Фрайбург 1:2 Айнтрахт Фр - Барселона 1:1 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 0:0 Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Айнтрахт Фр - Бетис 1:1 Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бетис - Айнтрахт Фр 1:2 Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2 Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1
Боруссия М
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Боруссия М - Кёльн 1:3 Гройтер Фюрт - Боруссия М 0:2
Боруссия М - Майнц 1:1 Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 33 24 4 5 93 - 33 76
2. Боруссия Д Заявка 33 21 3 9 83 - 51 66
3. Байер Л Заявка 33 18 7 8 78 - 46 61
4. Фрайбург Заявка 33 15 10 8 57 - 44 55
5. Унион Берлин Заявка 33 15 9 9 47 - 42 54
6. РБ Лейпциг Заявка 32 16 6 10 67 - 36 54
7. Кёльн Заявка 33 14 10 9 51 - 47 52
8. Хоффенхайм Заявка 33 13 7 13 57 - 55 46
9. Майнц Заявка 33 13 6 14 48 - 43 45
10. Бохум Заявка 32 12 6 14 36 - 49 42
11. Вольфсбург Заявка 33 12 5 16 41 - 52 41
12. Айнтрахт Фр Заявка 33 10 11 12 43 - 47 41
13. Боруссия М Заявка 32 10 9 13 49 - 60 39
14. Аугсбург Заявка 32 9 8 15 37 - 51 35
15. Герта Заявка 33 9 6 18 36 - 69 33
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 33 6 12 15 37 - 56 30
17. Арминия Заявка 33 5 12 16 26 - 52 27
18. Гройтер Фюрт Заявка 33 3 9 21 27 - 80 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 17 13 2 2 46 - 13 41
2. Боруссия Д Заявка 16 12 0 4 50 - 27 36
3. Майнц Заявка 16 10 4 2 31 - 9 34
4. Унион Берлин Заявка 16 9 5 2 22 - 15 32
5. РБ Лейпциг Заявка 16 10 2 4 39 - 17 32
6. Кёльн Заявка 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Фрайбург Заявка 17 8 5 4 32 - 25 29
8. Байер Л Заявка 16 9 2 5 37 - 22 29
9. Бохум Заявка 16 8 4 4 21 - 17 28
10. Хоффенхайм Заявка 17 8 4 5 34 - 24 28
11. Боруссия М Заявка 16 7 4 5 28 - 26 25
12. Вольфсбург Заявка 16 7 2 7 23 - 19 23
13. Аугсбург Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
14. Герта Заявка 17 6 3 8 24 - 33 21
15. Айнтрахт Фр Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 16 5 4 7 26 - 31 19
17. Арминия Заявка 16 2 9 5 14 - 22 15
18. Гройтер Фюрт Заявка 17 3 5 9 15 - 33 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 16 11 2 3 47 - 20 35
2. Байер Л Заявка 17 9 5 3 41 - 24 32
3. Боруссия Д Заявка 17 9 3 5 33 - 24 30
4. Фрайбург Заявка 16 7 5 4 25 - 19 26
5. Унион Берлин Заявка 17 6 4 7 25 - 27 22
6. РБ Лейпциг Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7. Айнтрахт Фр Заявка 16 6 4 6 23 - 25 22
8. Кёльн Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
9. Хоффенхайм Заявка 16 5 3 8 23 - 31 18
10. Вольфсбург Заявка 17 5 3 9 18 - 33 18
11. Боруссия М Заявка 16 3 5 8 21 - 34 14
12. Бохум Заявка 16 4 2 10 15 - 32 14
13. Аугсбург Заявка 16 3 4 9 14 - 26 13
14. Герта Заявка 16 3 3 10 12 - 36 12
15. Арминия Заявка 17 3 3 11 12 - 30 12
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 17 1 8 8 11 - 25 11
17. Майнц Заявка 17 3 2 12 17 - 34 11
18. Гройтер Фюрт Заявка 16 0 4 12 12 - 47 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • 91'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 50%, Боруссия М: 50%.
  • 91'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 90'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 50%, Боруссия М: 50%.
  • Описание гола
    90'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    89'
    Камада Даити из команды Айнтрахт Фр в офсайде
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Айнтрахт Фр 58.3% (63)
    X 28.7% (31)
    Боруссия М 13% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия М онлайн

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    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:1 Боруссия М

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    58.3% (63)
    Ничья
    28.7% (31)
    Боруссия М
    13% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.75% (64)
    Меньше
    37.25% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    89.22% (91)
    Нет
    10.78% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    37% (40)
    1:1 Ничья
    25% (27)
    1:2 Боруссия М
    11.1% (12)
    1:0 Айнтрахт Фр
    9.3% (10)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
    3:2 Айнтрахт Фр
    2.8% (3)
    4:2 Айнтрахт Фр
    1.9% (2)
    3:1 Айнтрахт Фр
    1.9% (2)
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