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РОССИЯ: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Арсенал Тула
1:0
Первый тайм: 37'
Краснодар
0'
1:0
19' Гол
Кангва Кингс
22' Желтая карточка
Кайнов Максим
31' Желтая карточка
Литвинов Вячеслав
37'
36
Левашов
Михаил
6
Смольников
Игорь
3
Сокол
Артём
70
Костадинов
Георги
25
Степанов
Данил
78
Кайнов
Максим
11
Ткачёв
Сергей
9
Гулиев
Аяз
44
Кангва
Кингс
10
Кангва
Эванс
7
Марков
Евгений
39
Сафонов
Матвей
48
Исаенко
Олег
84
Литвинов
Вячеслав
2
Сорокин
Егор
32
Пивоваров
Дмитрий
88
Кривцов
Никита
15
Мацукатов
Алекс
74
Сперцян
Эдуард
11
Ионов
Алексей
40
Олусегун
Олакунле
69
Манелов
Ираклий
Арсенал Тула
4-1-4-1
Краснодар
4-1-2-3

История личных встреч

Арсенал Тула
Краснодар

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

14 матчей

14.3%
7.1%
78.6%
2 победы 1 ничья 11 побед

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
21.4%
64.3%
2 победы 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ТМК
4:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлусевич Даниил 4 0.14
Марков Евгений 4 0.14
Кангва Эванс 3 0.11
Луценко Евгений 3 0.11
Давиташвили Зурико 3 0.11
Кангва Кингс 2 0.07
Деспотович Джордже 2 (2) 0.07
Ткачёв Сергей 2 0.07
Чаушич Горан 2 0.07
Степанов Данил 1 0.04
Смольников Игорь 1 0.04
Новосельцев Иван 1 0.04
Пантелеев Владислав 0 0
Суханов Артём Романович 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.21
Сперцян Эдуард 6 (2) 0.21
Кабелла Реми 4 0.14
Ильин Владимир 4 0.14
Классон Виктор 3 (1) 0.11
Ионов Алексей 2 0.07
Де Вильена Тонни 2 0.07
Черников Александр 2 0.07
Манелов Ираклий 1 0.04
Кривцов Никита 1 0.04
Газинский Юрий 1 0.04
Спайич Урош 1 0.04
Волков Сергей Евгеньевич 1 0.04
Исаенко Олег 0 0
Апеков Руслан 0 0
Олусегун Олакунле 0 0

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чаушич Горан 5 2
Кангва Кингс 6 1
Марков Евгений 6 0
Костадинов Георги 6 0
Смольников Игорь 5 0
Радакович Урош 5 0
Сокол Артём 3 1
Беляев Максим 4 0
Новосельцев Иван 4 0
Коченков Антон 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Степанов Данил 3 0
Камболов Руслан 2 0
Панченко Кирилл 2 0
Деспотович Джордже 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Суханов Артём Романович 2 0
Давиташвили Зурико 2 0
Бьорнстрем Аксель 2 0
Бурлак Тарас 1 0
Луценко Евгений 1 0
Ткачёв Сергей 1 0
Кангва Эванс 1 0
Кайнов Максим 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 14 3
Крыховяк Гжегож 1 2
Газинский Юрий 4 0
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сорокин Егор 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Апеков Руслан 1 1
Петров Сергей 2 0
Мартынович Александр 2 0
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Кривцов Никита 2 0
Ионов Алексей 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Самко Владислав 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
23
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
1
7%
3
13%
1-15
3
20%
3
13%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
3
20%
5
22%
61-75
2
13%
7
30%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
5
26%
2
13%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
7
37%
2
13%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
20 Не забивали 18
2
17%
3
19%
1-15
2
17%
4
25%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
17%
3
19%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Пропущено

35
13
17 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 4
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
3
9%
3
23%
1-15
8
23%
1
8%
16-30
6
17%
5
38%
31-45
6
17%
0
0%
46-60
3
9%
1
8%
61-75
9
26%
3
23%
76-90

Забито

27
39
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 21
6 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
3
11%
6
15%
1-15
5
19%
7
18%
16-30
6
22%
5
13%
31-45
2
7%
4
10%
46-60
5
19%
8
21%
61-75
6
22%
9
23%
76-90

Пропущено

54
28
26 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 11
18 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 18
8
15%
5
18%
1-15
10
19%
3
11%
16-30
8
15%
9
32%
31-45
8
15%
3
11%
46-60
4
7%
3
11%
61-75
16
30%
30%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Арсенал Тула - Нижний Новгород 2:2 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Ростов 1:2 Спартак Москва - Арсенал Тула 3:0
Арсенал Тула - Ахмат 0:0 Зенит - Арсенал Тула 3:0 Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Алания - Арсенал Тула 1:0 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Арсенал Тула - Оренбург 2:0 Раннерс - Арсенал Тула 2:3 Арсенал Тула - Борац Баня-Лука 0:0 Арсенал Тула - Эсбьерг 1:2 Арсенал Тула - Нови Пазар 1:1 Арсенал Тула - Щегед 1:2 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Химки - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Локомотив Москва 3:1 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1
Краснодар
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Краснодар - Ростов 2:1 Краснодар - Зенит 1:3 Крылья Советов - Краснодар 2:0
Рубин - Краснодар 0:1 Краснодар - Динамо Москва 0:1 Уфа - Краснодар 1:1 Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
2. Динамо Москва Заявка 28 16 4 8 49 - 33 52
3. Сочи Заявка 28 16 4 8 49 - 29 52
4. ЦСКА Москва Заявка 28 14 5 9 38 - 28 47
5. Краснодар 0:1 Заявка 28 13 6 9 39 - 29 45
6. Локомотив Москва Заявка 27 11 8 8 38 - 36 41
7. Крылья Советов Заявка 28 12 5 11 39 - 34 41
8. Ахмат Заявка 28 12 2 14 34 - 37 38
9. Спартак Москва Заявка 28 10 7 11 35 - 38 37
10. Ростов Заявка 28 9 8 11 45 - 46 35
11. Нижний Новгород Заявка 28 7 8 13 25 - 39 29
12. Химки Заявка 28 6 11 11 31 - 44 29
13. Рубин Заявка 27 8 5 14 33 - 50 29
14. Урал Заявка 28 6 9 13 22 - 34 27
15. Арсенал Тула 1:0 Заявка 28 6 7 15 28 - 54 25
16. Уфа Заявка 28 4 12 12 25 - 38 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 15 13 1 1 43 - 15 40
2. ЦСКА Москва Заявка 14 8 3 3 20 - 9 27
3. Сочи Заявка 14 8 2 4 29 - 16 26
4. Локомотив Москва Заявка 13 8 1 4 21 - 14 25
5. Ахмат Заявка 14 8 0 6 22 - 17 24
6. Крылья Советов Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
7. Динамо Москва Заявка 14 7 3 4 24 - 14 24
8. Краснодар 0:1 Заявка 13 7 2 4 17 - 12 23
9. Спартак Москва Заявка 14 6 4 4 21 - 16 22
10. Арсенал Тула 1:0 Заявка 14 4 6 4 16 - 19 18
11. Ростов Заявка 14 5 2 7 26 - 25 17
12. Химки Заявка 14 3 8 3 19 - 18 17
13. Рубин Заявка 14 5 2 7 18 - 23 17
14. Уфа Заявка 14 2 8 4 14 - 16 14
15. Нижний Новгород Заявка 14 3 3 8 11 - 19 12
16. Урал Заявка 14 2 6 6 8 - 14 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 14 9 1 4 25 - 19 28
2. Сочи Заявка 14 8 2 4 20 - 13 26
3. Зенит Заявка 13 6 6 1 22 - 11 24
4. Краснодар 0:1 Заявка 15 6 4 5 22 - 17 22
5. ЦСКА Москва Заявка 14 6 2 6 18 - 19 20
6. Ростов Заявка 14 4 6 4 19 - 21 18
7. Крылья Советов Заявка 14 5 2 7 14 - 20 17
8. Нижний Новгород Заявка 14 4 5 5 14 - 20 17
9. Локомотив Москва Заявка 14 3 7 4 17 - 22 16
10. Спартак Москва Заявка 14 4 3 7 14 - 22 15
11. Урал Заявка 14 4 3 7 14 - 20 15
12. Ахмат Заявка 14 4 2 8 12 - 20 14
13. Химки Заявка 14 3 3 8 12 - 26 12
14. Рубин Заявка 13 3 3 7 15 - 27 12
15. Уфа Заявка 14 2 4 8 11 - 22 10
16. Арсенал Тула 1:0 Заявка 14 2 1 11 12 - 35 7
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  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    38'
    Сорокин с правого фланга выполнил передачу к лицевой линии на Манелова, Ираклий вошёл в штрафную площадь и в падении выполнил прострел в центр штрафной площади, Олусегун в борьбе за мяч нарушил правила против Смольникова. 
  • 37'
    Ионов со стандарта покатил мяч на Сперцяна, Эдуард выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Кингс Кангва на своей половине поля теперь уже нарушил правила против Сперцяна. "Краснодар" тщательно готовится к стандарту. 
  • 35'
    Кингс Кангва со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Сафонов в итоге грамотно переместился и без особого труда поймал мяч. 
  • Желтая карточка
    34'
    Защитник "Краснодара" Вячеслав Литвинов получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Маркова. "Арсенал" заработал неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Пивоваров в центре поля нарушил правила против Смольникова. "Арсенал" не стал спешить при розыгрыше мяча. 
  • 32'
    Ионов совершил рывок вперёд по правому флангу, затем Алексей сместился немного в центр и выполнил заброс в центр штрафной площади, Кайнов грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч. 
  • 31'
    "Краснодар" вновь полностью перехватил контроль над мячом, такими темпами игроки "Арсенала" доиграются и получат ответный гол. 
  • 30'
    Ионов при входе в штрафную площадь с правого фланга отыгрался с Кривцовым, который был на линии штрафной, Никита выполнил ответную передачу пяткой, но тут уже Ионов не смог как следует набежать на мяч, в итоге будет удар от ворот. 
  • Угловой
    29'
    Сперцян с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, Литвинов головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Угловой
    28'
    Сперцян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Сорокин головой пробил под перекладину, Левашов в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 27'
    Ионов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Костадинов подставил ногу, мяч попал в лицо Кингсу Кангва и ушёл на угловой. 
  • Желтая карточка
    26'
    Сергей Иванов посмотрел повтор момента и в итоге показал жёлтую карточку Максиму Кайнову. 
  • Видеоповтор
    25'
    Кайнов при игре в подкате высоко поднял ногу, Сергей Иванов послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Кайнов в подкате в центре поля сбил Манелова. Игрокам "Краснодаре" не дали быстро разыграть стандарт. 
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    • 23'
      Важный гол в середине тайма смогла забить команда Миодрага Божовича, но конечно же сбавлять обороты тульскому клубу нельзя. 
    • Описание гола
      22'
      Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Кингс Кангва!!! Ткачёв с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кингс Кангва выиграл верховую борьбу за мяч у Олусегуна и головой пробил точно в левый угол ворот. 
    • Опасный момент
      21'
      Эванс Кангва совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади на Маркова, Кривцов неудачно подставил ногу и едва не срезал мяч в собственные ворота, мяч ушёл на угловой. 
    • 20'
      Игроки "Краснодара" пока больше времени проводят с мячом, но дальше центра поля "быкам" довольно трудно пройти. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Эванс Кангва перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Краснодара", правила были нарушены против Мацукатова. 
    • 18'
      Олусегун из центра поля выполнил передачу на ход Ионову, Сокол за счёт грамотной позиции вновь перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Пивоваров в центре поля нарушил правила против Смольникова. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 16'
      Сорокин из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади, совсем немного не хватило Манелову, чтобы зацепиться за мяч. 
    • 15'
      Мацукатов по центру прорвался к радиусу штрафной площади, но затем под давлением Сокола Алекс потерял мяч. 
    • Судья
      14'
      Смольников с правого фланга выполнил передачу на ход Ткачёву на правый угол штрафной площади, Сергей в борьбе с Сорокиным оказался на газоне, Сергей Иванов вновь показал, что будет удар от ворот. 
    • 13'
      После паузы Сперцян поднялся, должен будет вернуться в игру Эдуард и хотя бы попробовать разбегаться. 
    • Травма, повреждение
      12'
      Кингс Кангва в борьбе за мяч на своей половине поля невольно наступил на ногу Сперцяну. Вышли на поле врачи "Краснодара", пауза в игре. 
    • Фол, нарушение
      11'
      Гулиев в центральном круге грубо сыграл против Манелова. Сергей Иванов пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Костадинов в центре поля нарушил правила в борьбе за мяч. Игроки "Краснодара" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 9'
      Эванс Кангва совершил рывок вперёд по левому флангу, в борьбе с Исаенко игрок "Арсенала" оказался на газоне, Сергей Иванов показал, что будет удар от ворот. 
    • Судья
      8'
      Ткачёв при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Марковым и в борьбе с Сорокиным оказался на газоне, Сергей Иванов показал, что нужно играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Олусегун перестарался  в борьбе за мяч на половине поля "Арсенала", правила были нарушены против Кайнова. 
    • 6'
      Сперцян из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, вновь игроки тульского клуба перехватили мяч без особого труда. 
    • 5'
      Мацукатов из центра поля выполнил заброс к радиусу штрафной площади, защитники "Арсенала" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 4'
      Из центра поля последовал безадресный заброс на левый угол штрафной площади "Арсенала", Левашов немного размялся при игре на выходе. 
    • Фол, нарушение
      3'
      Теперь уже сам Ткачёв в центре поля огрел по ногам Пивоварова. Игроки "Краснодара" в свою очередь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Пивоваров в центре поля нарушил правила против Ткачёва. Игроки "Арсенала" быстро разыграли стандарт. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Арсеналу" нужно стараться обязательно обыгрывать "Краснодар" на своём поле, чтобы сохранить шансы в борьбе за выживание в Премьер-лиге, учитывая, что все прямые конкуренты потеряли очки. "Краснодар" в свою очередь в случае победы поднимется на четвёртое место в турнирной таблице, а поэтому мотивации у "быков" также должно хватать. 
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      31'
      Литвинов Вячеслав получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Кайнов Максим получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Кингс Кангва бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Прогнозы на матч Арсенал Тула 1:0 Краснодар

    Исход игры
    Арсенал Тула
    6.4% (8)
    Ничья
    32.8% (41)
    Краснодар
    60.8% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (48)
    Меньше
    52.94% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    81.37% (83)
    Нет
    18.63% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    28.8% (36)
    1:1 Ничья
    28% (35)
    0:1 Краснодар
    8.8% (11)
    0:2 Краснодар
    5.6% (7)
    2:2 Ничья
    4% (5)
    2:1 Арсенал Тула
    2.4% (3)
    2:3 Краснодар
    1.6% (2)
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    Арсенал Тула
    Краснодар
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