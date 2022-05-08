Ионов совершил рывок вперёд по правому флангу, затем Алексей сместился немного в центр и выполнил заброс в центр штрафной площади, Кайнов грамотно сыграл в обороне и перехватил мяч.

Пивоваров в центре поля нарушил правила против Смольникова. "Арсенал" не стал спешить при розыгрыше мяча.

Защитник "Краснодара" Вячеслав Литвинов получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Маркова. "Арсенал" заработал неплохой стандарт.

Кингс Кангва со стандарта пробил в левый угол ворот, мяч полетел не очень сильно, Сафонов в итоге грамотно переместился и без особого труда поймал мяч.

Кингс Кангва на своей половине поля теперь уже нарушил правила против Сперцяна. "Краснодар" тщательно готовится к стандарту.

Ионов со стандарта покатил мяч на Сперцяна, Эдуард выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Сорокин с правого фланга выполнил передачу к лицевой линии на Манелова, Ираклий вошёл в штрафную площадь и в падении выполнил прострел в центр штрафной площади, Олусегун в борьбе за мяч нарушил правила против Смольникова.

Кайнов в подкате в центре поля сбил Манелова. Игрокам "Краснодаре" не дали быстро разыграть стандарт.

Кайнов при игре в подкате высоко поднял ногу, Сергей Иванов послушал судей из комнаты VAR и отправился пересматривать повтор момента.

Сергей Иванов посмотрел повтор момента и в итоге показал жёлтую карточку Максиму Кайнову.

Ионов с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Костадинов подставил ногу, мяч попал в лицо Кингсу Кангва и ушёл на угловой.

Сперцян с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Сорокин головой пробил под перекладину, Левашов в прыжке перевёл мяч на угловой.

Сперцян с углового вновь выполнил подачу на ближний угол вратарской, Литвинов головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Ионов при входе в штрафную площадь с правого фланга отыгрался с Кривцовым, который был на линии штрафной, Никита выполнил ответную передачу пяткой, но тут уже Ионов не смог как следует набежать на мяч, в итоге будет удар от ворот.

"Краснодар" вновь полностью перехватил контроль над мячом, такими темпами игроки "Арсенала" доиграются и получат ответный гол.

23' Важный гол в середине тайма смогла забить команда Миодрага Божовича, но конечно же сбавлять обороты тульскому клубу нельзя.

22' Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Кингс Кангва!!! Ткачёв с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Кингс Кангва выиграл верховую борьбу за мяч у Олусегуна и головой пробил точно в левый угол ворот.

21' Эванс Кангва совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил прострел в центр штрафной площади на Маркова, Кривцов неудачно подставил ногу и едва не срезал мяч в собственные ворота, мяч ушёл на угловой.

20' Игроки "Краснодара" пока больше времени проводят с мячом, но дальше центра поля "быкам" довольно трудно пройти.

19' Эванс Кангва перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Краснодара", правила были нарушены против Мацукатова.

18' Олусегун из центра поля выполнил передачу на ход Ионову, Сокол за счёт грамотной позиции вновь перехватил мяч.

17' Пивоваров в центре поля нарушил правила против Смольникова. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

16' Сорокин из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади, совсем немного не хватило Манелову, чтобы зацепиться за мяч.

15' Мацукатов по центру прорвался к радиусу штрафной площади, но затем под давлением Сокола Алекс потерял мяч.